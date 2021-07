Erfolg an der Börse: Mit Adobe und diesen Titeln machen Sie Kasse

Geldanlage Mit den Papieren von Software-Hersteller Adobe können Sie nicht falsch liegen – und weitere Börsentipps In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, warum er Adobe in jedem Portfolio empfiehlt und warum eine französische Luxusmarke ein sicherer Wert ist. François Bloch 10.07.2021, 05.00 Uhr

Der Softwaregigant Adobe ist ein sicherer Börsenwert. Bild: Shutterstock

In ausgezeichneter Verfassung präsentiert sich der amerikanische Softwarehersteller Adobe (ADBE US): +520,2% innert fünf Jahren überzeugt den grössten Pessimisten. Trotz eines sportlichen Kurs-/Gewinnverhältnis von 63 Punkten gilt es unter keinen Umständen Papiere des mit 289 Milliarden US-Dollar taxierten Titels zu veräussern. Laut meinen Analysen wird sich das Betriebsergebnis (EBIT) von 3,625 Milliarden Dollar aus dem Jahr 2018 auf über 11,42 Milliarden Dollar bis 2024 erhöhen. Bei einer aktuellen Umsatzrendite von 45,3% haben Sie ein Trumpfass in Ihrem Portfolio. (Nachladen)

Schmunzeln musste ich auf den Stockzähnen, als sich ein paar Leser bitter beklagten, dass sie beim Baselbieter Börsenchampion Bachem (BANB SW) nicht auf Touren gekommen seien: Bei einer Anlageperformance von +113,4% innert zwölf Monaten sollten sämtliche Bedenken vom Tisch sein, auch für diejenigen Investoren, welche als Späteinsteiger mit von der Partie sind. Einer meiner hiesigen Lieblingstitel hat über die Periode von fünf Jahre um satte 670% zugelegt. Am 27. August 2021 sollte bei den Halbjahreszahlen ein Rekordergebnis präsentiert werden. (Nachladen)

Top-Performance beim Luxustitel

Völlig durchgestartet ist der deutsche Technologiewert Carl Zeiss Meditec (AFX GY): +385,1% über die letzten fünf Jahre. Die hochauflösenden Mikroskope kommen auch bei Operationen am Unispital Zürich zum Zuge. Seien wir uns bewusst, dass der 15-Milliarden-Euro-Titel kein Börsenschnäppchen der Extraklasse ist, aber ein unheimliches Wachstumspotential aufweist, welches Bedenken über Bord kippt. Lag das Betriebsergebnis (EBIT) 2018 bei 197 Millionen Euro, erwarte ich eine Steigerung dieser Kennzahl auf 422 Millionen Euro per 2024. (Nachladen)

Weiterhin auf Kurs befindet sich der französische Modehersteller Christian Dior (CDI FP): +413,7% innert fünf Jahren ist ok. Die Aktie hat vor kurzem fast mühelos die Marktkapitalisierung von 100 Milliarden Euro übersprungen, nun geht es um einiges gemächlicher nach oben, als in der Vergangenheit, aber «who cares». (Luxusperformance aus Paris)

Richtig überrollt wurde die Julius Bär Bank beim Anlagetipp der Woche: Erst bei einer Zeichnungssumme von 20 Millionen Franken wurde die weisse Flagge gehisst. Ein Konkurrenzprodukt wird mit Einstiegskosten von 8,01% von einer Finma-regulierten Bank vertrieben. Beim Anlagetipp von dieser Woche liegen die Einstiegskosten bei 0,031%! Verkaufschefin Vivien Schwanenberg brachte die weltweite Branchenkonkurrenz zum Einstürzen. Beim Vontobel-Produkt liegt die Trefferquote bei sensationellen 97,16% über 5 Jahre (Rückrechnung), dass Sie zu 100% Ihr Kapital plus Zins vollumfänglich zurückerhalten. Auf die kommenden zwölf Monate wird bei allen drei Werten von höheren Aktienkursen ausgegangen. Volle Transparenz, unerreicht in der Schweiz! (Frauenpower für Sie))

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Leserfragen an den Geldberater



François Bloch ein E-Mail an: Sämtliche Leserfragen werden beantwortet. Schreiben Sie GeldberaterFrançois Bloch ein E-Mail an: geld@schweizamwochenende.ch

Mit grossem Interesse lese ich Ihre Artikel in der «Schweiz am Wochenende». Sie erwähnen dabei immer wieder die Absicherung mittels Call-Optionen. Ich habe dazu noch keine Erfahrung, möchte dies aber auch einmal anwenden. Im Depot habe ich folgende Titel: 340 Papiere von Novartis N zu 75 Franken, Zürich N zu 309 Franken, 85 Roche GS zu 297 400 Franken, Swiss Re N zu 64 Franken, 650 Holcim N zu 39 Franken, 270 Cembra Money Bank zu 94 Franken und 1100 SoftwareOne zu 23 Franken. Dazu meine Fragen: Kann ich alle Aktien mittels Call-Optionen absichern? Wieviele Call-Optionen muss ich dazu verkaufen? Zu welchen Optionen würden sie mir raten, damit ich das Optimum herausholen kann? Wo suche ich am besten nach diesen Optionen? Muss ich sonst noch etwas beachten?

Eine Anlageempfehlung in Sachen gedeckte Calls beginnt mit einer Analyse Ihrer finanziellen Situation, um ein langfristiges Konzept für Sie zu erarbeiten. Zentraler Punkt ist dabei die Risikoneigung, welche Sie bereit sind einzugehen. Auf den ersten Blick sind alle Titel in ihrem Depot prädestiniert für die Strategie mit den gedeckten Calls, da Sie auch eine genügende Anzahl Stücke in den jeweiligen Papieren aufweisen.

Wichtig wird es für Sie sein, dass Sie einen günstigen Abwicklungspartner für Ihre Transaktionen finden, damit dieses Unterfangen auch Sinn macht. Aufgrund des tiefen Gegenwerts ihrer einzelnen Positionen müssen wir in ihrem Fall Laufzeiten für die Optionen einsetzen, welche länger als neun Monate sind. Auf der strategischen Seite kann ich Ihnen als Leser zielgerichtete Ratschläge nach Rücksprache mit ihnen entsprechend vorschlagen. Die beste Webseite, um die Optionspreise kontinuierlich nachzuvollziehen ist meiner Meinung nach www.swissquote.com.

Anlage-Tipp

Mehr als maximal ist die Ausgestaltung des neuesten Produktes der Bank Vontobel (Valor 59516276): Jahreszins von 27,80 Prozent in Schweizer Franken bei maximaler Laufzeit von neun Monaten. In diesem Korb figurieren nur weltweite Champions aus den USA der ultimativen Extraklasse: Tesla, Disney und UnitedHealth. Die Kursbarriere, welche für die konditionale Kapitalgarantie bestimmend ist, liegt beim Anlagetipp von dieser Woche bei sehr tiefen 57.50 Prozent. Das Risiko-/Renditeprofil ist fulminant.

Note: 10/10 (Unerreicht)

Rappenspalter

Nur 579 Franken bezahlen Sie für fünf Nächte zu zweit im Doppelzimmer inklusive Frühstück im Drei-Sterne-Posthotel Valbella. Bis zum 24. Oktober 2021 steht dieses Top-Angebot bei www.deindeal.ch für Sie zur Verfügung. Eine Probebuchung auf der Webseite des Hotels ergab einen Preis von 1 041 Franken für die identische Zimmerkategorie. Einziger Nachteil: Wellness-Anlage geschlossen wegen momentanen Umbauarbeiten!

Note: 9,4/10