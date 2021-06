Börsentipps: Mit Gucci, Bossard und Nvidia machen Sie Geld

Geldanlage Mit den Titeln des Gucci-Produzenten halten Sie bald viel Geld in der Hand – und weitere Börsentipps In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, warum Kering an der Börse brilliert und warum er die Finger von den Curevac-Titeln gelassen hat. François Bloch 19.06.2021, 05.00 Uhr

Illustration: Marco Ratschiller

Völlig entfesselt verhalten sich die Papiere des französischen Luxusmarkenherstellers Kering (KER FP): +476.6% innert fünf Jahren und ein Ende des Höhenflugs ist nicht in Sicht. Per Ende 2021 sollte der Produzent des Gucci-Labels die Marktkapitalisierung von 100 Milliarden Euro übersteigen. 2024 wird das Kurs-/Gewinnverhältnis unter die Marke von 20 Punkte fallen, womit diese Aktie aus fundamentaler Perspektive unter die Rubrik Börsenschnäppchen fällt. (Nachladen)

Setzen Sie weiter auf die Papiere von Nvidia (NVDA US): + 1461.1% innert fünf Jahren ist ein Spitzenergebnis für den amerikanischen Hersteller intelligenter Speicherchips. Lag das Betriebsergebnis (EBIT) 2019 noch bei 4.407 Milliarden US-Dollar, wird sich diese Kennzahl auf über 16 Milliarden Dollar per 2025 akzentuieren. Sie müssen sich nicht beunruhigen lassen, weil der Höhenflieger mit einem Kurs-/Gewinnverhältnis von 75.1 Punkten über ein teures Preisschild verfügt. Bei einer erwarteten Umsatzrendite von 45.1% im Jahr 2022 können Sie der Zukunft gelassen entgegenblicken. (Nachladen)

Leser sorgen sich wegen Anlagetipp der Woche

Erstmals in der Firmengeschichte werden die Papiere der Zuger Bossard Holding (BOSN SW) mit zwei Milliarden Franken bewertet. Trotz eines Zuwachses von 86.2% über die letzten zwölf Monate gilt dieses Papier als unterbewertet. Der neue Firmenlenker Dr. Daniel Bossard wird für das Geschäftsjahr 2021 ein Rekordergebnis in Sachen Betriebsergebnis (EBIT) vorlegen können. Sofern Sie die jährliche Dividendenausschüttung in neue Papiere reinvestieren, sollten Sie auch in Zukunft den SPI in Sachen Performance übertrumpfen. (Nachladen)

Fulminant ist die Preisentwicklung des holländischen Chipherstellers ASM International (ASM NA): +823% innert fünf Jahren. Das Betriebsergebnis (EBIT) wird sich zwischen 2018 und 2024 laut meinen Schätzungen um mehr als 450% auf über 650 Millionen Euro erhöhen. Der Titel gehört in jedes smarte Anlageportfolio. Hier werden die letzten Platzkarten verteilt, bevor dieses Papier aus einer fundamentalen Perspektive nicht mehr in mein Schema hineinpasst. (Nachladen)

Zu später Stunde erhielt ich WhatsApp-Nachrichten mehrerer Leser, die sich Sorgen machten, ob sich beim Anlagetipp der Woche der Titel von CureVac (CVAC US) eingeschlichen hat? Vor mehr als drei Monaten machte ich die entsprechenden Abklärungen bei verschiedensten Medizinern im In- und Ausland, welche mir dringend davon abgeraten haben, auf diese Karte zu setzen. Bei meiner wöchentlichen Runde, ob unter den 18 möglichen Anbietern jemand bereit war, Optionspreise auf diesen Titel anzubieten, streckte nur eine Investmentbank zögerlich die Hand auf, was ein absolutes «NEIN» für mich bedeutet. Auch bei der Modellierung der Finanzkennzahlen sah ich nie dagewesene Trendbrüche, die alle Alarmglocken Sturm läuten liessen. (Weltweite Abklärungen: Meine Pflicht)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Leserfragen an den Geldberater



Ich verfüge über ein Wertschriftenvermögen von rund drei Millionen Franken (100% Aktien, wie mir mein Vater schon vor mehr als 40 Jahren geraten hat). Die Aufteilung: Circa 40% sind Schweizer Bluechips (einzige Bankenposition ist Vontobel, mit über 5% Givaudan und Zürich) - 30% sind Schweizer small und midcap, 15% sind BRC`s (mit zu zwei Dritteln unterliegenden Schweizer Werten) und 15% sind Auslandstitel (schwergewichtig EU sowie etwas USA und Branchenfonds).

Grundsätzlich bin ich mit der Portfoliostruktur zufrieden, würde aber gerne zu folgenden Positionen Ihre Meinung hören, da ich etwas Liquidität anlegen möchte. Ich habe aktuell 1% in BB Biotech und 4% in HBM angelegt. Empfiehlt es sich, BB Biotech zu erhöhen? Betreffend zwei Minipositionen in den USA (Danaher und Thermo Fisher) ziehe ich auch einen Ausbau in Betracht. Wie ist Ihre Meinung dazu?

«HBM Healthcare Investments» ist in meinen Augen ein absolutes Topprodukt. Leider kann ich es offiziell nicht empfehlen, da 30% aller Anlagen des 2.5 Milliarden Franken schweren Beteiligungspapieres in nicht kotierten Papieren angelegt sind. Da Sie nur 4% Ihres gesamten Vermögens darin veranlagt haben, dürfen Sie mutig vorangehen.

Danaher (DHR US) ist eine Dauerkaufempfehlung von mir: +229.6% innert fünf Jahren und der Bewertungsabschlag beträgt 24.8%. Thermo Fisher (TMO US) können Sie ebenfalls erhöhen: Bei einer Rendite von +224.2% über die letzten 60 Monate läuft alles rund für Sie. Grosses Lob spreche ich Ihnen aus für die Wahl Ihrer Schweizer Titel, Givaudan und Vontobel. Auf Jahre hinaus sollten Sie eine Mehrrendite gegenüber dem SMI erzielen können. Denken Sie auch in der Zukunft daran, die Dividenden in neue Papiere zu reinvestieren.

Anlage-Tipp

Mehr als grandios ist die Ausgestaltung des neuesten Leonteq-Produktes (Valor: 111792376) mit Garantiegeber EFG International (A-Rating): Jahreszins von 22.90% in Schweizer Franken bei maximaler Laufzeit von 9 Monaten. In diesem Korb figurieren nur US-Champions, welche weltweit die Nummer 1 sind: Amazon, Nike und Moderna. Die Kursbarriere, welche für die konditionale Kapitalgarantie bestimmend ist, liegt bei tiefen 57.25%. Neues Rekordvolumen (Achtstellig+) zum Originalpreis von 100%. Motto: Nicht «abwimmeln» lassen.

Note: 10/10 (Wahnsinn)

Rappenspalter

Note: 10/10 (maximal)