Israel Chemicals &Co: Mit diesen Titeln gewinnen Sie an der Börse

Geldanlage Mit diesem Kalium-Champion aus Israel scheffeln Sie Kohle – und weitere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, wieso Israel Chemical auf der ganzen Linie überzeugt und erklärt verdächtige Transaktionen rund um die Credit Suisse. François Bloch 26.02.2022

Mancher Leser konnte meine vor Wochen publizierten Gewinnerwartungen in Sachen Israel Chemical Ltd. (ICL US) nicht nachvollziehen, doch seit der Bekanntgabe des Jahresergebnisses 2021 rückt alles in ein neues Licht: Ein Zuwachs des Betriebsergebnisses von 499% gegenüber 2020. In Bälde werden Sie richtig profitieren: Am 8. März erhalten Sie Ihre Dividende überwiesen. Der 14-Milliarden-Dollar-Titel wird zu einem abgrundtiefen Kurs-/Gewinnverhältnis von 11.02 gehandelt. Sofern meine Hochrechnungen sich umsetzen lassen, wird der weltweite Kaliumchampion dieses Jahr eine Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital von 27.9% erzielen. (Topperformance aus Israel)

Plus 137.8% beträgt der garantierte Renditeaufschlag gegenüber einem identischen Konkurrenzprodukt beim Anlagetipp der Woche. Als Premiere darf ich Ihnen mit Stolz als neuen Garantiegeber die Basler Kantonalbank (Rating: AA) präsentieren. Um die Risikotoleranz für Sie gegenüber dem renommierten Mitbewerber noch zu erhöhen, habe ich die Barriere, welche für die faktische Kapitalgarantie entscheidend ist, unter das Niveau der Konkurrenz gesenkt. (Welcome, BKB)

Erinnern Sie sich, als ich vor 14 Tagen von ungewöhnlich hohen Put-Optionskäufen in Sachen Credit Suisse (CSGN SW) berichtete? Nun haben meine Analysen Aspekte hervorgebracht, die Ihnen nicht vorenthalten werden dürfen. Am 17. Februar, dem vorletzten Handelstag vor Publikation der «Suisse Secrets», wurden dazumal total überteuerte Put-Optionen auf sinkende Kurse erworben. Mit Raffinesse wurden Optionen ausgesucht, die einen Verfalltermin auf den März und April aufweisen. Bei einer einzigen Transaktion wurden Kontrakte erstanden, die zu einer Verkaufsposition von 2 Millionen CS-Aktien berechtigen! Die gehandelten Top 4 Put-Optionen am 17. Februar entsprachen 35% des Tagesvolumens an gehandelten CS-Aktien. (Put-Optionen mit Vorlauf)

Unfassbares berichtete ein Leser: Seine Bank wollte Ihn hindern das Paket von Aktien von Vifor (VIFN SW) zu veräussern, die aus einem angedienten Strukturierten Produkt stammten. Ich möchte nicht verheimlichen, dass der Leser bis anhin im Verlust mit seiner Position war, aber nach dem Takeover-Angebot der australischen CSL auf die Vifor-Papiere regelrecht den Jackpot abgeholt hat. In Zahlen ausgedrückt: +53.3% beträgt der Zuwachs innert 90 Tagen bei Vifor. («Geduld bringt Rosen auch an der Börse»)

Beruhigen darf ich meine Leserschaft, nachdem der norwegische Lachszüchter Salmar (SALM NO) nach Redaktionsschluss vor einer Woche Zahlen für das vierte Quartal 2021 präsentierte: Der Nettogewinn erreichte 413 Millionen NOK nach 25 Millionen im Vorjahresquartal. Laut meinen Hochrechnungen wird sich der Buchwert pro Aktie 2021 von 118 NOK auf 135 NOK akzentuieren. (Gewinnsprung der XXL-Klasse)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Seit vielen Jahren lese ich Ihre Anlagtipps in der «Schweiz am Wochenende». Ich besitze bei VZ seit Dezember 2019 ein historisch gewachsenes, geerbtes Aktien-Portfolio in der Mandatsart «Konto/Depot» mit einem Wert von aktuell ca. 410’000 Franken. Es sind 7 Schweizer Blue-Chips-Titel mit aktuellen Depotanteilen zwischen 10,3 % bis 18.3 % und Alcon Rg mit 2 %. Wir legen Wert auf die Dividendenausschüttung und die günstigen Depotgebühren! Meine Frage lautet: Sehen Sie in Schweizer Titeln mit über 10% Depotanteil auch ein «Klumpenrisiko»? Die beiden Ideen von VZ sind: - Die %-Anteile senken und breiter ausrichten. Welches wären passende Titel als Ergänzung? Oder sollte ich besser einen Teil (zum Beispiel 100’000 Fr.) in das bestehende «VV mit Indexanlagen» verschieben? Dort sind seit 2 Monaten 80’000 Fr. investiert (mit 1,25% Gebühren+ und 0,15% Produktekosten p.a.), was ich eher teuer finde.

Bevor ich Ihre Frage beantworten möchte, gilt es der VZ zu gratulieren, denn die Feststellung, dass Ihre Konzentration auf einige wenige Titel eine regelrechte Achillesferse in Ihrer Anlagestrategie darstellt, ist korrekt. Ja, Sie müssen unbedingt die Titelwahl klar ausweiten.

Die Idee mit einer Indexanlage macht in Ihrem Fall leider keinen Sinn, da Sie auf eine kontinuierliche Wertentwicklung mit Dividendenausschüttung angewiesen sind. In einem stark steigenden Markt mittels Indexstrategie würden Sie klarerweise auf der Performanceseite massiv bessere Resultate erzielen, aber anzunehmen, dass die Börse jährlich um 15% anwächst, ist mehr Wunschdenken als Realität. In meinen Augen, sollten Sie wie eine steigende Anzahl Leser auf Dividendenstarke Papiere mit gedeckten Calls setzen.

Anlage-Tipp: Moderates Risiko

Mit AXA, BNP und TotalEnergies haben wir drei Weltklasse-Aktien aus Frankreich auserkoren, welche in einem von der Basler Kantonalbank (AA Rating) garantierten Strukturierten Produkt (Valor: 114378518) vereinigt sind. Das Produkt zahlt alle drei Monate einen garantierten Jahreszins von abnormalen 18,55 Prozent in Schweizer Franken aus. Die maximale Laufzeit beträgt nur ein Jahr. Die Kurszielsetzungen aller Titel auf 12 Monate liegen im Schnitt 19,2% höher als die aktuelle Bewertung. Trefferquote: 95,02% über fünf Jahre.

Note: 10/10 (total verrückt)

Anlage-Tipp: Tiefes Risiko

Hammerkonditionen erhalten Sie beim Schweizer Versicherungstrio (Valor: 114378519) mit phänomenalem Zinssatz von 12,52% in Franken, für den die BKB einsteht (maximale Laufzeit: 12 Monate). Das Produkt kann nach sechs Monaten vom Emittenten zu 100% zurückbezahlt werden. Die Kursbarriere liegt bei 59,94%, die für die faktische Kapitalbarriere bestimmend ist. Der Renditeaufschlag zum Wettbewerber liegt bei +140.7%!

Note: 10/10

