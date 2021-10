Medacta gehört in ihr Depot – und weitere Börsentipps der Woche

Geldanlage Mit diesem Tessiner Prothesenhersteller gehen Sie an der Börse nach oben – und weitere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, warum Medacta eine neue Empfehlung ist und wieso die Papiere von Bossard und Glencore in ihr Portfolio gehören. François Bloch Jetzt kommentieren 16.10.2021, 05.00 Uhr

Illustration Marco Ratschiller

Die Zuger Bossard Holding (BOSN SW) begeistert meine Leserschaft: +186,2% über die letzten fünf Jahre und ein Ende des Höhenflugs ist für den Tesla-Komponentenherstellers nicht in Sicht. Lag das Betriebsergebnis (EBIT) 2018 noch bei 109 Millionen Franken, so erwarte ich eine Steigerung auf 149 Millionen Franken bis ins Jahr 2024. Als Investor sollten Sie konsequent die jährliche Dividendenausschüttung in neue Papiere reinvestieren: Erstmals wird das Unternehmen 2023 eine Nettomarge von knapp über 10% erzielen. (Nachladen)

Neu auf meiner Empfehlungsliste steht der Tessiner Hüftprothesenspezialist Medacta Group SA (MOVE SW): Der 3-Milliarden-Franken-Titel sollte in den kommenden Jahren ein fulminantes Wachstum in Sachen Betriebsergebnis (EBIT) erzielen. 2018 lag dieser Wert bei 57,8 Millionen Franken, bis 2024 wird sich diese Kennzahl auf über 108 Millionen Franken akzentuieren. Bei einer erwarteten Umsatzrendite von 20,4% im Jahr 2022 (Aktuell: 18,6%), stehen Sie vor prosperierenden Zeiten. (Neu auf der Liste)

Der Innerschweizer Rohstoffkrösus Glencore (GLEN LN) präsentiert sich in einer blendenden Verfassung an der Londoner Börse: +145,4% innert zwölf Monaten ist ein starkes Ergebnis. Trotz dieser Kursentwicklung weist der 50-Milliarden-Pfund-Titel einen Bewertungsabschlag von 38.3% auf, was eine ausserordentliche Opportunität für Nachzügler darstellt, welche hier noch bedenkenlos Akzente setzen möchten. (Hochprozentige Zuger Börsenbeimischung)

Im falschen Film müssen wir Steuerzahler uns vorkommen, wenn ich Ihnen die Kampfpreise der Swiss vorstelle, die in Skandinavien offeriert werden: Sie bezahlen 1033 Franken für den Business Class Flug mit der Swiss/Austrian Airlines von Stockholm nach Bangkok (Datum: 13.11.-20.11.2021). Der identische Flug ab Zürich mit der Swiss kostet 3 824 Franken (Quelle: www.cheaptickets.ch). (Steuergelder für absurden Preiskampf)

Auf Rekordkurs befindet sich der Logistikanbieter Interroll(INRN SW): +305,8% innert fünf Jahren ist senationell. Der Topfavorit konnte vor kurzem mit Toyota Material Handling einen renommierten Kunden gewinnen. Laut meinen Analysen wird das Unternehmen 2021 erstmal ein Betriebsergebnis (EBIT) von über 100 Millionen Franken erreichen. 2018 lag die Kennzahl bei 69,4 Millionen Franken. (Nachladen)

Der aktuelle Anlagetipp der Woche ist noch verrückter als der letzte: Trefferquote von 96,71% (Quelle: PrivatAm Zürich/Monaco) über die letzten fünf Jahre. Sämtliche Titel des European Champions Basket weisen Preisziele auf, welche auf zwölf Monate höher liegen als die aktuelle Börsenbewertung. 87,52% Chance einer vorzeitigen Rückzahlung vor Ablauf der maximalen Laufzeit laut meinen quantitativen Berechnungen. (BCV ist Weltklasse)

Ihre Empfehlungen in dieser Zeitung interessieren uns immer. Wir möchten nun 100‘000 Franken anlegen. Die Bank Vontobel empfiehlt uns den Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026. Schwerpunkt sind Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Ist diese Investition mit Schwerpunkt Schwellenländer sinnvoll? (Wir sind bei der Vontobel Bank mit Schweizer Aktien im Wert von 600‘000 Franken mit einer Netto-Performance von 16,64% unterwegs.)



Seien Sie mir nicht böse, aber eine Investition in Emerging Market Bonds ist im aktuellen Marktumfeld ein total falscher Entscheid. Die Situation um den chinesischen Immobilienkonzern Evergrande sollte ein regelrechtes Warnsignal für Sie sein. Sie gehen überhöhte Risiken ein, welche sich in keiner Form lohnen werden. Ihre Nettoperformance von 16,64% mit Schweizer Aktien gilt als starkes Ergebnis. Ich würde Ihnen aus strategischen Gründen eher Themeninvestments der Bank Vontobel empfehlen.

Hier gefällt mir das Cyber Security Zertifikat (Valor: 29258471). Mit einer Anlagerendite von +33,10% seit dem Jahresanfang kommen Sie als Investor voll auf Ihre Rechnung. Ein Einsatz von 50000 Franken würde hier Sinn machen. Die restlichen 50000 Franken gilt es auf das Cloud Computing Zertifikat (Valor: 58151813) zu veranlagen: +34,45 Prozent seit dem Jahresanfang. Ich habe bewusst diese Produkte für Sie auserkoren, weil hier Investment-Themen abgebildet werden, welche Sie in dieser Form nicht bei den Titeln des Swiss Market Index vorfinden und die dazu ein enormes Potenzial auf Jahre hinaus versprechen. Damit sind Sie sehr auf Aktien fokussiert und daher empfehle ich Ihnen dringend, auf Ihren Schweizer Wertpapieren mit gedeckten Calls zu agieren.

Mehr als bestechend ist die Ausgestaltung des neuesten Produkts der Banque Cantonale Vaudoise (Valor: 114 330 973): Ein garantierter Jahreszins von 20,76% in Schweizer Franken bei maximaler Laufzeit von nur neun Monaten und dies bei einer äusserst tiefen Barriere von 55%, welche für die faktische Kapitalgarantie bestimmend ist. In diesem Korb befinden sich ausschliesslich europäische Top-Aktien: ASML, BNP und Vestas Windsystems, welche sogar zu den absoluten Champions auf weltweiter Basis zählen.

Note: 10/10 (Fabulöse Konditionen für Sie)

Nur 399 Euro bezahlen Sie für eine Nacht im Doppelzimmer auf der obersten Etage im Park Hyatt Hotel im Herzen von Zürich inklusive köstlichem Frühstück. Bis zum 19. Dezember 2021 steht dieses famose Top-Angebot über www.travelzoo.com für Sie zur Verfügung. Normalerweise bezahlen Sie für ein derartiges Arrangement (Standard Rate) 725 Franken (Termin: Oktober 2021). Das Hotel stellt absolute Weltklasse dar.

Note: 10/10 (Extremes Angebot)