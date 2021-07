Börsentipps: Mit diesen Titeln haben sie diese Woche Erfolg

Geldanlage Mit diesem US-Chiphersteller geht es an der Börse aufwärts – und weitere Anlagetipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, warum die Zuger Partners Group zum Vorzeigetitel mutiert und welchen Einfluss ein Corona-Medikament hat. François Bloch 03.07.2021, 05.00 Uhr

Illustration: Marco Ratschiller

In einer blendenden Verfassung befindet sich der US-Chiphersteller Nvidia (NVDA US): +1580.6% innert fünf Jahren ist ein Glanzresultat für den mit 503 Milliarden US-Dollar taxierten Höhenflieger. Obwohl das Papier zu einem sportlichen Kurs-/Gewinnverhältnis gehandelt wird, sollten Sie an dieser Position festhalten. Lag das Betriebsergebnis 2019 bei 4.4 Milliarden Dollar, wird sich diese Kennzahl laut meinen Schätzungen auf über 15.2 Milliarden bis 2025 akzentuieren. (Halten)

Zum Vorzeigeunternehmen der Extraklasse im europäischen Finanzwesen mutiertet die Zuger Partners Group (PGHN SW): +291.7% innert fünf Jahren ist ein stolzes Ergebnis auch unter dem Aspekt, dass der Swiss Capital Market Index in der gleichen Periode nur einen Zuwachs von 75.5% erzielen konnte. Lag das Betriebsergebnis (EBIT) 2018 bei 865 Millionen Franken, erwarte ich eine Steigerung bis 2025 auf über 1.5 Milliarden Franken. (Nachladen)

Holländischer Technologietitel voll auf Zug

Den Turbo gezündet haben die Papiere des italienischen Sportmodeherstellers Moncler (MONC IM): +316% innert fünf Jahren. Falls alles klappt, wird der Champion erstmals in diesem Jahr einen Umsatz von 2 Milliarden Euro erzielen. Mit der Expansion in den asiatischen Markt steht ein Schub bevor. Aufgrund einer Umsatzrendite von über 29% in diesem Jahr betrachte ich das Rückschlagpotential an der Börse als minim. (Nachladen)

Voll auf Zug befindet sich der holländische Technologietitel ASM International (ASM NA): +863.4% innert fünf Jahren ist famos. Sie dürfen unter keinen Umständen dieses Papier zur Kasse machen: Der fundamentale Bewertungsabschlag des 1 Titels liegt bei enormen 42%, womit Sie nochmals Positionen erwerben sollten. Bei einer erwarteten Umsatzrendite von 30.5% im zweiten Quartal befinden Sie sich als Anleger auf der sicheren Seite. (Nachladen)

Schub dank Corona-Medikament

Begeistert bin ich von der Siegfried Holding (SFZN SW): +380.2% in fünf Jahren spricht Bände. Der 3,6-Milliarden-Franken-Titel wird bald das Covid-19-Medikament von Novavax (NVAX US) produzieren, womit es einen zusätzlichen Schub erhalten wird. Momentan wird das Papier mit einem Bewertungsabschlag von 11.8% gehandelt. Sie dürfen auf keinen Fall diese Aktie veräussern. Dies gilt speziell für Leser, die auf meine Empfehlung bei 130 Franken eingestiegen sind. (Nachladen)

Beim Anlagetipp der Woche wird Julius Bär (BAER SW) eine Anlagesumme von bis 18 Millionen Franken zur Verfügung stellen können. Mit einem garantierten Jahreszins von 35.25% in Franken auf eine maximale Laufzeit von neun Monate werden umwerfende Konditionen ermöglicht. Seien Sie nicht zu euphorisch und reinvestieren sofort die monatlichen Zinsausschüttungen. Trotz eines Wertepuffers von 50% auf den Fixierungskurs der drei Titel kann der BRC erhöhten Bewertungsrisiken ausgesetzt sein.

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Leserfragen an den Geldberater



Vorab ein Kompliment für Ihre Anlagetipp-Seite in der «Schweiz am Wochenende». Dadurch habe ich schon einige gute Anlagen tätigen können. Gerne komme ich nochmals mit einer Frage. Auf Ihre Empfehlung hin in dieser Zeitung habe ich dieses Jahr auf L'Oréal gesetzt (Top-Kurs-Entwicklung!) und ALSO nochmals zugekauft. Mein Bankberater kam nun und meinte, er würde mir empfehlen, L'Oréal zu verkaufen, denn das Preisziel sei erreicht. Mich interessiert, was Sie meinen. Ausserdem: Mit ALSO habe ich in diesem Jahr noch keinen Gewinn gemacht nach einem weiteren Zukauf im April. Wie schätzen Sie das Potenzial der Aktie in diesem und im nächsten Jahr ein? Zum Schluss noch eine weitere Frage: Vor der Coronakrise habe ich es verschlafen, meine Papiere von Royal Dutch Shell und BASF zu verkaufen - nun schleppe ich die mit in der Hoffnung, dass sie wiederkommen (RD zahlt Dividende). Wie schätzen Sie da das Potenzial der beiden Titel ein?

Sie dürfen unter keinen Umständen, L’Oréal abstossen, denn in diesem Jahr steht ein neuer Rekordgewinn an. Laut meinen Berechnungen stehen über die kommenden Jahre erhöhte Dividendenausschüttungen an, was per se gut ist. Mit ALSO konnten Sie über die letzten fünf Jahre einen Zugewinn von 319.7% erzielen. Hier müssen Sie momentan Geduld zeigen: Im Jahr 2022 wird das Papier nochmals durchstarten. Bei BASF gilt es, die hohe Dividende von über 5 Prozent konsequent in neue Papiere zu reinvestieren, im Hinblick auf das Jahr 2024, wo ein neuer Rekordgewinn in Griffweite liegt. In Sachen Royal Dutch bin ich befangen, weil ich selbst Titel von dieser Aktie direkt besitze. Die Analysten sehen dort ein Kurspotential von +23 Prozent auf 12 Monate voraus.

Anlage-Tipp

Mehr als einzigartig ist die Ausgestaltung des neuesten Julius-Bär-Produktes (Valor: 111 250 301): Jahreszins von 35.25% in Schweizer Franken bei maximaler Laufzeit von neun Monaten. In diesem Korb figurieren nur Champions aus dem Covid-19-Sektor: Biontech, Lonza und Novavax. Die Kursbarriere, welche für die konditionale Kapitalgarantie bestimmend ist, liegt bei extrem tiefen 50 Prozent. Konkurrenzprodukte mit einer längeren Laufzeit weisen nur einen Garantiezins von 15 Prozent auf!

Note: 10/10 (Weltklasse)

Rappenspalter

Note: 10/10