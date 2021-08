Bachem, Intuit und Co.: Das sind die erfolgsversprechenden Aktien

Geldanlage Mit seinen Peptiden gehört Bachem in jedes Portfolio – und weitere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, warum der Baselbieter Peptid-Spezialist Bachem in jedes Portfolio gehört und welcher Chiphersteller ein Champion ist. François Bloch 07.08.2021, 05.00 Uhr

Bachem glänzt an der Börse. Illustration: Marco Ratschiller

Auf Rekordkurs befindet sich der Baselbieter Peptid-Champion Bachem (BANB SW): +765% innert fünf Jahren unterstreichen die glänzende Positionierung als Zulieferer von Biotechnologieunternehmen. Das Kurs-/Gewinnverhältnis hat mit 82.6 Punkten ein stattliches Niveau erreicht. Trotzdem würde ich im Vorfeld des Halbjahresergebnisses vom 27. August 2021 keine Positionen veräussern. Laut meinen Analysen, wird sich das Betriebsergebnis (EBIT) zwischen 2018 und 2024 um mehr als 398% erhöhen. Wichtig bleibt, dass Sie die jährliche Dividendenausschüttung jeweils in neue Papiere reinvestieren. (Volle Attacke)

Kein Jota von Ihrer Positionierung dürfen Sie beim amerikanischen Steuersoftwarespezialisten Intuit (INTU US) abrücken: +396.2% innert fünf Jahren lautet das Spitzenergebnis beim Titel. Lag das Betriebsergebnis (EBIT) 2018 noch bei 1,981 Milliarden Dollar, so wird sich diese Kennzahl auf über 4,921 Milliarden Dollar bis 2024 akzentuieren. Bei einer erwarteten Rekordumsatzrendite von 35,7% im Jahr 2021 befinden Sie sich auf der Gewinnerseite. Dank einer geschickten Expansion nach Europa wird das Unternehmen zum Wachstumschampion. (Nachladen)

ASML weiter auf Erfolgskurs

Zum europäischen Börsenchampion der Superlative mutiert der holländische Chiphersteller ASML (ASML NA): +610.5% innert fünf Jahren. Ein Ende des Höhenflugs ist beim mit 275 Milliarden Euro taxierten Trendsetters nicht in Sicht. Lag das Betriebsergebnis (EBIT) 2018 bei 2,965 Milliarden Euro, so wird sich diese Kennzahl bis 2024 auf über 10 Milliarden Euro akzentuieren. Bei einer aktuellen Umsatzrendite von 34,2% sind Sie als Investor bestens aufgehoben. (Nachladen)

Glücklich können sich Leser schätzen, die seit dem Start im LUKB Softcallable (Valor: 52293061) investiert sind: +14,56% seit der Lancierung im Januar 2021. Das Powerpaket bestehend aus den beiden weltweit führenden Unternehmen im Solarbereich vermag im Performancevergleich auch den Swiss Market Index zu schlagen, was beeindruckend für ein defensiv ausgerichtetes Anlagevehikel ist. Seit der Publikation des sensationell anmutenden Quartalsergebnisses von Solaredge (SEDG) diese Woche hat sich das Risiko nochmals reduziert. Laut LUKB-Produkteseite beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass Sie nicht den vollen Kapitaleinsatz zu Ende der Laufzeit erhalten, extrem tiefe 2.09%. (Durchhalten lohnt sich)

Im richtigen Moment erhielten Sie eine nochmalige Kaufempfehlung auf den Swissquote Pharma Opportunity Index (Valor: 52160500): +53.4% seit Jahresanfang. Den Fokus auf Champions des Covid-19-Vakzine wie Biontech und Moderna zu setzen hat sich mehr als gelohnt. Der Biotechnologie Index (XBI US) verlor 8% an Wert seit Jahresanfang, was unterstreicht, wie smart und erfolgreich der Index positioniert ist. (Nachladen à gogo)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Leserfragen an den Geldberater



Schon öfters haben Sie mir gute Ratschläge erteilt. Ich habe im Jahr 2016 300 Stück VAT-Aktien zu 73.80 Fr. gekauft. Soll ich sie nun zu diesem hohen Preis von etwa 370 Franken verkaufen?



An Ihrer Stelle würde ich unter keinen Umständen die Papiere veräussern. Besonders nach dem Halbjahresergebnis, welches diese Woche publiziert wurde, sollten Sie hier mit von der Partie bleiben. Lag das Betriebsergebnis (EBIT) im Jahr 2018 noch bei 180 Millionen Franken, so wird sich diese Kennzahl auf über 359 Millionen Franken bis ins Jahr 2024 akzentuieren. Aus strategischen Gründen gehe ich in meinem Ratschlag noch weiter: Die jährliche Dividendenausschüttung jeweils in neue Aktien zu reinvestieren, finde ich aufgrund der Wachstumsaussichten fast schon zwingend. Zusätzlich würde ich auf Ihren Bestand noch mit gedeckten Calls agieren, um Ihr Renditepotential beim 11 Milliarden Franken schweren Titel voll auszuschöpfen.

Ein klares Indiz, dass ich mit meiner Meinung richtigliege, zeigt sich an der äussert geringen täglichen Umschlagshäufigkeit der Aktie an der Börse: Nur 0,22 Prozent des gesamten Kapitals. Bei Nasdaq-Titeln liegt diese Kennzahl zeitweise bei über 3 Prozent. Darin wiederspiegelt sich die Zufriedenheit der Investoren, welche bedingungslos auf diese Karte setzen und dabei bislang eine sensationelle Mehrrendite gegenüber dem Swiss Market Index (SMI) erzielten. Ich vertrete immer mehr die Meinung, dass Sie mit geschickt eingesetzten gedeckten Calls auf Schweizer Topwerten eine signifikante Mehrrendite erzielen können und gleichzeitig das Risiko im Portfolio reduzieren, sofern Sie die erhaltenen Prämien nicht in neue Papiere reinvestieren, sondern einfach auf ihrem Konto stehen lassen.

Anlage-Tipp

Mehr als hervorstechend ist die Ausgestaltung des neuesten Produktes der Banque Cantonale Vaudoise (Valor: 113 061 922): Ein Jahreszins von 25,15 Prozent in Schweizer Franken bei maximaler Laufzeit von nur neun Monaten. In diesem Korb befinden sich ausschliesslich weltweite Topwerte der absoluten Extraklasse: JP Morgan, Pinterest und AMD. Sämtliche Werte sind mit steigenden Preiszielen auf 12 Monate versehen. Die Kursbarriere, welche für die konditionale Kapitalgarantie bestimmend ist, liegt bei extrem tiefen 55.75 Prozent.

Note: 10/10 (Famos)

Rappenspalter

Nur 599 Franken bezahlen Sie für fünf Nächte zu zweit im Doppelzimmer inklusive Frühstück im Vier-Sterne-Hotel Meierhof in Davos. Bis zum 20. Oktober steht dieses Top-Angebot bei www.deindeal.ch zur Verfügung. Eine Probebuchung auf Webportalen ergab einen Preis von 819 Franken (Termin: September 2021) für die identische Zimmerkategorie. Neckisches Detail: Besitzer des Hauses ist der ehemalige Formel-1-Fahrer Jarno Trulli.

Note: 10/10 (Top-Angebot)