Börsentipps der Woche: Geldkolumne von François Bloch

Geldanlage Geldsegen dank Solarenergie – und andere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, wieso Sie weiterhin auf die Karte O’Reilly Automotive setzen können – und wie gross die Wachstumsaussichten des Energieunternehmens Nextera Energy sind. François Bloch Jetzt kommentieren 16.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Illustration: Marco Ratschiller

Der amerikanische Autooccasionsspezialist O’Reilly Automotive (ORLY US) befindet sich auf Rekordkurs: +257.1 Prozent innert fünf Jahren ist ein Top-Ergebnis für den 43.3-Milliarden-US-Dollar-Titel. Aktuell beträgt der fundamentale Bewertungsabschlag 21.8 Prozent, womit Sie weiterhin auf diese Karte setzen können. Bei einer erwarteten Umsatzrendite von 21.1 Prozent im kommenden Jahr ist die Rückschlaggefahr äussert minim. (Nachladen)

In einer Top-Verfassung präsentieren sich die Papiere der Deutschen Börse (DB1 GY): +90.3 Prozent über die letzten fünf Jahre ­– während der lokale Referenzindex in der gleichen Periode nur auf 4.4 Prozent kommt. 2023 wird die Umsatzrendite laut meinen Modellen die stolze Marke von 52.3 Prozent erreichen. Mit einem Kurs-/Gewinnverhältnis von 17.7 Punkten im 2024 mutiert der 29-Milliarden-Euro-Titel zu einem Schnäppchen. (Nachladen)

Die Erwartungshaltung beim israelischen Solarwert Solaredge Technologies (SEDG US) kennt keine Grenzen mehr: Lag das Betriebsergebnis (EBIT) 2019 noch bei 190 Millionen US-Dollar, so erwarten meine quantitativen Modelle eine Steigerung auf 698 Millionen US-Dollar bis 2024. Unter diesen Prämissen würde das Kurs-/Gewinnverhältnis unter die Marke von 24 Punkten im Jahr 2025 fallen ­– ein Schnäppchen. (Halten)

Absolute Spitze ist die Luzerner Kantonalbank (LUKB), wenn es gilt, für meine Leser Börsenaufträge mit gedeckten Calls schnell umzusetzen. Hervorzuheben sind speziell die extrem tiefen Transaktionskosten im schweizerischen Quervergleich. Der Einsatz von gedeckten Calls auf bestehenden Positionen zeigt positive Effekte bei der Gesamtrendite Ihres Anlageportfolios, sofern Sie sich an meinen Richtlinien orientieren.

Auf Erfolgskurs befindet sich der amerikanische Energiewert NextEra Energy (NEE US): +150.4 Prozent innert fünf Jahren. Das Unternehmen ist der grösste Nutzer von Solarenergie auf weltweiter Basis und hat sensationelle Wachstumsaussichten. Es sollte eine Umsatzrendite von 34.1 Prozent in diesem Jahr erreichen. Der Gewinn pro Aktie wird sich von 1.94 US-Dollar 2019 auf 3.35 US-Dollar bis 2024 erhöhen. Bei einer Marktkapitalisierung von 157 Milliarden US-Dollar spielt das Unternehmen weltweit auf höchsten Niveau. (Nachladen)

Zum Kampf der Titanen kommt es dieses Wochenende, wenn Sie die Internetseiten unserer Schweizer Topbanken genauer konsultieren. Den Anlagetipp werden Sie in verschiedensten Ausführungen vorfinden. Identische Titelauswahl, gleiche maximale Laufzeit und auch die erste Rückzugsmöglichkeit nach sechs Monaten. Machen Sie den Quervergleich mit unserem BCV Produkt um zu eruieren, welcher Anbieter die besten Konditionen offeriert. Ich kann Ihnen versichern, dass wir keine Margen aus den Produkten herausziehen, um Ihnen diese verrückten Konditionen zu offerieren.

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Leserfragen an den Geldberater

Sämtliche Leserfragen werden beantwortet. Schreiben Sie Geldberater

François Bloch ein E-Mail an: geld@schweizamwochenende.ch.

Ich habe von meiner Bank eine Mitteilung über Kapitalmassnahmen erhalten. Haben Sie Kenntnis bezüglich der Sammelklage gegen Airbus (ISIN NL0000235190) und lohnt es sich, als privater Kleinanleger dort mitzumachen?

Seit mehr als zehn Jahren tauchen immer wieder Sammelklagen gegen Airbus auf. Wenn ich mir die Anlagerendite der Airbus-Papiere genauer anschaue, dürfen Sie sich als Aktionär glücklich schätzen: +44 Prozent innert fünf Jahren ist ein Topergebnis im Quervergleich mit dem lokalen Index. Wenn ich mir die Bewertung der Aktie anschaue, sehe ich einen fundamentalen Bewertungsabschlag von 37.2 Prozent. Was ich an Ihrer Stelle machen würde, sind gedeckte Calls, um eine (Teil)-Absicherung zu vollziehen und im besten Fall bei einem seitwärtstendierenden Markt sogar noch dank der Prämie ein paar zusätzliche Renditeprozente herauszuholen. Die Teilnahme an der Sammelklage macht in meinen Augen keinen Sinn, da Sie ja eine stolze Rendite herausgeholt haben. Ich muss Sie aus Transparenzgründen darüber in Kenntnis setzen, dass Airbus auch Militärflugzeuge herstellt. Ob dies in Ihre Anlagestrategie passt, müssen Sie selbst entscheiden.

Mit Interesse verfolgen wir jeweils Ihre Ratschläge und haben auch schon mehr als einen erfolgreich umgesetzt. Dabei haben wir auch immer wieder Ihre Hypothekarzinstipps mit Erstaunen verfolgt. Nun benötigen wir Ihre Unterstützung in Sachen Hypothek. Wir spielen mit dem Gedanken 300000 als SARON und 350000 als eine lange Festhypothek (zehn Jahre?) aufzunehmen.

Ich würde einzig die Laufzeit der fixen Hypothek auf sieben Jahre reduzieren. Sonst ist alles in Ordnung.

Anlagetipp

Wenn Sie davon ausgehen, dass die Papiere von Novartis, Roche, Nestlé und CFR Richemont nicht mehr als 50 Prozent in den kommenden zwölf Monaten an Wert verlieren, dann gibt es ein Topprodukt mit dem höchst renommierten Garantiegeber BCV (Rating: AA) als Anlagetipp der Woche (Valor: 120 450 177).

In einer historischen Rückrechnung über die letzten fünf Jahre (Quelle: PrivatAm) bei einem Autocall von 90 Prozent hätten Sie eine Trefferquote von 100 Prozent erzielt, was die sehr defensive Grundstruktur des Produktes unterstreicht. Da dieser BRC mit Issuer Call nur eine konditionale Kapitalgarantie aufweist, werden Sie dafür mit einem garantierten Zins von 14.05 Prozent aufs Jahr in Schweizer Franken entschädigt. Sofern die Kursbarriere von 49.94 Prozent der einzelnen Aktien im Laufe der maximalen Laufzeit des Produktes nie touchiert werden, ist Ihnen neben der obligaten Zinszahlung auch ein vollständiger Kapitalerhalt gewiss.

Zusätzlich zum BCV Produkt finden Sie ein identisches Angebot vor: Bei unserem Anlagetipp der Woche ist die garantierte Zinszahlung auf den ersten Verfalltermin nach sechs Monaten um satte 134 Prozent höher als beim Mitbewerber. Zusätzlich weist unser Garantiegeber ein besseres Rating auf und dank einer tieferen Kursbarriere ist das Positionsrisiko noch um einiges tiefer. Das Produkt wird an der Schweizer Derivatbörse kotiert.

Bewertung: Weltklasse

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen