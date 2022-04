Anlagetipps: Die besten Börsen-Empfehlungen der Woche

Geldanlage Norwegischer Lachsfarmer im Höhenflug: «SalMar» liefert ein beeindruckendes Fünf-Jahres-Ergebnis ab In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, bei welchen Titeln Geduld angesagt ist – und wo grosse Rendite lockt. François Bloch Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Illustration: Marco Ratschiller

Der Höhenflug des norwegischen Lachsproduzenten SalMar (SALM NO) geht in die nächste Runde: +372% innert fünf Jahren ist ein beeindruckendes Ergebnis für den 10 Milliarden Franken schweren Titel. Unter den zehn grössten Investoren befindet sich die Vanguard Group, welche sogar mehr Anlagegelder verwaltet wie unsere UBS. Lag die Umsatzrendite im letzten Quartal 2021 noch bei 19%, so akzentuiert sich dieser Wert für das erste Quartal 2022 auf enorme 28.7%. (Starke Rendite)

Mancher Leser war enttäuscht, als er aus einem Anlagetipp heraus die Papiere von Exxon Mobil (XOM US) angedient erhielt. Heute sind diese Investoren regelrecht verstummt: Das 372 Milliarden US-Dollar schwere Papier ist auf neuem Rekordkurs und konnte seit dem Jahresanfang 2022 um 43.75% an Wert zulegen. Machen Sie bitte keinen Wank: Im 2023 wird sich die Dividendenrendite laut meinen Hochrechnungen auf 4.18% erhöhen, was eine Sensation darstellt. Falls Sie mehr als 1000 Aktien von diesem Papier besitzen, würde ich Ihnen empfehlen, die Ausschüttungen auf jährlicher Basis in neue Aktien zu reinvestieren. (Geduld bringt Rosen)

Zurück auf Erfolgskurs ist die ostschweizerische VAT Group (VACN): +25.1% über ein Jahr, womit der lokale Börsenindex um über 270% in dieser Periode geschlagen wurde. Trotzdem wachsen die Bäume hier nicht mehr in den Aktienhimmel, denn der fundamentale Bewertungsabschlag liegt bei nur noch 10.2%. Am 23. Mai 2022 werden Sie eine erhöhte Dividendenausschüttung gegenüber dem Vorjahr erhalten, womit Ihre Gesamtbilanz hervorragend ausfällt. (Keine neuen Aktivitäten: Hochstimmung für Sie)

Stramm nach oben geht es für den amerikanischen Operationsroboterhersteller Intuitive Surgical (ISRG US): +226.9% innert fünf Jahren für das mit 108 Milliarden US-Dollar evaluierte Papier. Per 2024 wird das Kurs-/Gewinnverhältnis auf unter 55 Punkte fallen. Bei einer erwarteten Umsatzrendite von 36.3% fürs 2022 können Sie bedenkenlos auf diese Karte setzen. (Geniessen)

Mancher Leser wusste nichts anzufangen mit seinen australischen Dollars, als seine Obligationen zurückbezahlt wurden. Mit einem Schuss Risiko habe ich diesen Investoren empfohlen, auf die Aktien der Commonwealth Bank of Australia (CBA AU) zu setzen, welche aufgrund der sehr hohen Dividendenrendite eine attraktive Alternative zu einer Zinsanlage damals darstellten. Das von mir empfohlene Manöver kann als bislang sehr erfolgreich für Sie abgehakt werden: +61% innert drei Jahren. Und sofern Sie meinen, ich würde auf Exotenwerte setzen, haben Sie sich einmal mehr auf die falsche Fährte führen lassen: Die aktuelle Marktkapitalisierung der Bank beträgt 129 Milliarden Schweizer Franken. Die Dividendenrendite wird sich von aktuell 3.54% auf 4.07% bis ins 2024 erhöhen. (Halten)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Unsere Mutter ist 92 Jahre alt, stark dement und wohnt in einem Pflegeheim. Ich wurde deshalb von der KESB zu ihrer Vorsorgebeauftragten ernannt. Unsere Mutter hat nach Vaters Tod sämtliche Aktiven zu Alleineigentum übernommen. Wir vier Geschwister (alle selbst Hausbesitzer) konnten nun das Haus mit Hilfe eines von der KESB ernannten Beistandes verkaufen. Das Vermögen unserer Mutter beläuft sich nach diesem Verkauf auf 700‘000 Franken. Ihr Vermögensverzehr beträgt pro Monat 1000 Franken. Gemäss Auskunft der KESB kann ich das Vermögen unserer Mutter als Vorsorgebeauftragte allein verwalten. Zu welcher Anlage raten Sie uns? Sie sollte meiner Meinung nach risikoarm und auch nicht langfristig sein. Vielen Dank für Ihre guten Tipps und freundliche Grüsse.

Mein Ziel ist es, dass es zu keinem Vermögensverzehr bei Ihrer Mutter kommt. Daher fallen Obligationen ausser Traktanden, da entsprechende Papiere in Schweizer Franken ab einer gewissen Qualitätsstufe nur zu einer negativen Rendite erstanden werden können. Sie sind deshalb für Sie keine Option. Meine Standardempfehlung in solchen Fällen ist folgende: 13 verschiedene helvetische Top- Dividendenwerte à 50000 Franken. Diese sollten sie mit einem gedeckten Call versehen, deren Ausübungspreis unter dem aktuellen Kurs liegt. Die Liquidität ist immer gegeben. Dank Dividenden und Call-Prämien wird das Notkissen Ihrer Mutter rasch anwachsen, und der Vermögensverzehr von 1000 Franken im Monat sollte auch in struben Börsenzeiten kein Problem darstellen. Mein verrücktes Ziel mit meiner Strategie: Ihr Kapital sollte trotz monatlichen Vermögensverzehr von 1 000 Franken sogar noch ansteigen. Ich werde für Sie kämpfen, dass es klappt.

Anlagetipp: Moderates Risiko

Mit Roche, Novartis und Lonza setze ich auf drei Basler Börsenchampions der absoluten Extraklasse mit weltweiter Ausstrahlung. In der historischen Rückbetrachtung über die letzten fünf Jahre hätte das LUKB-Produkt (Valor: 118129904) Ihnen eine hundertprozentige Trefferquote (Quelle: PrivatAm) auf die maximale Laufzeit von 15 Monaten ermöglicht. Mit dem garantierten Zins von famosen 10.70% in Schweizer Franken erhalten Sie Konditionen der absoluten Spitzenklasse: Falls das LUKB-Produkt (AA Rating) auf den ersten Kündigungstermin nach sechs Monaten zur vollständigen Rückzahlung gebracht wird, erhalten Sie einen garantierten Renditeaufschlag von über 114% gegenüber einem total identischen Produkt eines höchst renommierten Mitbewerbers.

Bewusst wurde die maximale Laufzeit auf 1 ¼ Jahre begrenzt und bei einer Barriere von 59.94% habe ich die Risikotoleranz gegenüber dem Vergleichsprodukt in Ihrem Sinn sogar noch zusätzlich erhöht. Der Garantiegeber spielt dazu in einer besseren Liga in Sachen Rating, wie der Konkurrent. Alle drei Titel des BRC haben Kursziele auf 12 Monate hinaus, welche massiv höher liegen als die aktuelle Börsenbewertung. Bitte agieren Sie rasch mit Ihren Aufträgen, damit Sie das Produkt ohne Aufgabeaufschlag am Montag erhalten. Bewertung: 10/10 (Rekordabstand für Basler Kombination)

Note: 10/10 (Redkordabstand für die Basler Kombination)

