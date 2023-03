Geldanlage Ralph Hamers segelt mit der UBS auf der Erfolgswelle - und andere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, wieso der «fliegende Holländer» bei der UBS für Furore sorgt. François Bloch Jetzt kommentieren 04.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marco Ratschiller

Nun herrscht Begeisterung innerhalb meiner Leserschaft nach der Bekanntgabe des famosen Jahresabschluss 2022 Ende Februar beim italienischen Windjackenspezialisten Moncler (MONC IM): Bei einer Anlagerendite von +115.72% über die letzten fünf Jahre geht Ihre Rechnung vollends auf. Der 16,3 Milliarden Euro schwereTitel sollte in diesem Jahr mit einer Rekordumsatzrendite von 30.5% nochmals den Aktienkurs nach oben befeuern. Lag der Umsatz des Unternehmens im 2019 noch bei 1,628 Milliarden Euro, so sollte eine Steigerung auf 3,342 Milliarden Euro bis ins 2024 möglich sein. («Forza Italia»: Nachladen mit Stil)

Der UBS-CEO Ralph Hamers sorgt für glänzende Stimmung bei den Aktionären. Dabei ist die Strategie ganz nach dem Gusto eines aktivistischen Anlegers: Ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm und gleichzeitig die Aufgabe von Zukäufen etwaiger Mitkonkurrenten mit ungewissen Ausgang. Bei einer Anlagerendite von +32.7% über die letzten zwölf Monate verleiht der «fliegende Holländer» dem 62,7-Milliarden-Franken-Papier (UBSG SW) regelrecht Flügel. Dieses Resultat ist umso überragender, weil in der gleichen Periode der Schweizer Börsenindex 5,3% an Wert verlor. (Holländisches Trumpf-Ass)

Die Aktienkursrekorde beim französischen Luxusgüterhersteller Christian Dior (CDI FP) purzeln fast schon im Monatstakt: +194.3% innert fünf Jahre ist ein famoses Ergebnis für den 144-Milliarden-Euro-Titel. Einziger Nachteil: Die Umschlaghäufigkeit ist extrem gering. Bei einer Performance von +512,8% (ohne Dividendenausschüttung) über die letzten zehn Jahre werden sich die bestehenden Aktionäre nur schwer von Ihrem Investment trennen. (Nachladen)

Mit einer Finanzmarktinnovation der absoluten Extraklasse werde ich Sie wohl restlos begeistern! Die Ausgangslage ist relativ einfach: Wenn Sie davon ausgehen, dass der einjährige Saron-Satz (Aktuell: 1,7865 %) innerhalb von 18 Monaten nicht auf unter 0,89% fällt, werden Sie mit einer Anlagerendite von +11,88% über diese Periode entschädigt, was im Schweizer Zinsumfeld eine absolute Sensation darstellt. Im Gegensatz zu unseren herkömmlichen Produkten, wo Sie auf Gedeih und Verderb von der Garantie eines einzigen Garantiegebers abhängig sind, werden Garantien bei der SIX (Schweizer Börse) für das Produkt hinterlegt. Damit wird das Emittentenrisiko gegenüber normalen Produkten massiv reduziert (Maximale Finanzmarktinnovation ohne Börsenhandelsgebühren)

Zum Comeback des Jahres setzt der US-Chipproduzent Nvidia (NVDA US) an: +251,5% innert drei Jahren. Die Aussichten bis ins 2025 sind mehr als famos: Die erwartete Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital liegt bei 50.5%. Anleger, welches dieses Papier aus einem Strukturierten Produkt erhalten haben, steht der regelrechte Jackpot regelrecht bevor.

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Fragen der Leserschaft an den Geldberater

Sämtliche Fragen aus der Leserschaft werden beantwortet. Schreiben Sie Geldberater François Bloch ein E-Mail an: geld@schweizamwochenende.ch.

– Seit gut einem Jahr verfolge ich mit grossem Interesse und Leidenschaft Ihre Berichte jeweils in der «Schweiz am Wochenende». Weil mich der Handel an der Börse sehr interessiert, möchte ich in Zukunft dieser interessanten Materie mehr Zeit widmen (circa einen Tag in der Woche). Ich überlege mir, ein zusätzliches Standbein aufzubauen. Meine reine Sparquote nach Steuern pro Jahr beträgt circa 75'000 bis 100'000 Franken, welche ich in diesem Bereich einsetzen könnte. Konkret möchte ich im Bereich der «Optionen» Fuss fassen. Nicht einfach ein bisschen Hobby, sondern professionell.

Sie werden wohl total enttäuscht sein, wenn ich Ihnen hier klipp und klar Nein sage. Optionen ohne Abdeckung weisen ein überhöhtes Risiko auf, welches in sehr vielen Fällen mit einem Totalverlust endet. Aufgrund der sehr spekulativen Natur des Instrumentes sind die potentiellen Gewinne um ein Vielfaches höher als bei einer reinen Aktienanlage, aber mit dem Risiko einer starken Minusrendite, wenn sich der Zielwert nur minimal in die falsche Richtung bewegt. Meiner Leserschaft propagiere ich seit Jahren der Einsatz von gedeckten Calls auf bestehenden Positionen.

Hier werden Ihre Aktienpositionen zusätzlich veredelt, was aus der Sicht des Anlegers zu befürworten ist. Weil Sie auf einen Schlag Ihr Risiko-/Renditeprofil signifikant verbessern, ohne eine zusätzliche Kapitalaufnahme. Ich empfehle Ihnen generell das Buch von Professor Heinz Zimmermann, «Finance Concept» (ISBN: 978-3-907291-31-3), im «NZZ Verlag» zu erwerben.

Und noch ein weiterer Tipp: Hüten Sie sich vor Scharlatanen im Internet, welche Ihnen Renditen von über 100% mit Optionsgeschäften versprechen.

Anlagetipp der Woche

Mit Logitech, Novartis, Straumann und Swiss Re habe ich für Sie Schweizer Topwerte in eine Struktur verpackt: Sofern Sie davon ausgehen, dass keiner dieser vier Champions der Extraklasse mehr als 50% innerhalb von 12 Monaten an Wert einbüsst, werden Sie beim BKB-Produkt (Valor: 122528214) auf Ihre Rechnung kommen. Sie erhalten für Ihr Investment einen garantierten Zins von famosen 18.02% (auf Jahresbasis) in Schweizer Franken von einem Emittenten mit AAA-Status ausbezahlt. Der Herausgeber kann erstmals nach erst drei Monaten das Produkt vorzeitig zu 100% inklusive anteiliger Zinszahlung zurückbezahlen und danach quartalsweise. Sämtliche vier Titel werden von den Bankanalysten mit steigenden Kurszielen auf die kommenden zwölf Monate versehen. Im Konkurrenzvergleich mit einem gleichzeitig lancierten Referenzprodukt bieten wir Ihnen einen mehr als bemerkenswerten Vorteil: Ein garantierter Coupon, welcher zu jedem Zeitpunkt der Laufzeit des Produktes um 112% höher liegt als beim Mitbewerber. Der dieswöchige Emittent wird mit einem garantierten Zeichnungsvolumen starten, das um 120% höher liegt als das Maximalangebot eines Finanzgiganten mit gleichgelagerten Produkten.

Bewertung: BKB mit einem Risiko-/Renditeprofil der Superlative