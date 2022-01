Geldanlage Spielerisch zum Börsenerfolg: Microsoft sorgt für einen Geldregen – und weitere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, warum die Zeichen bei Activision auf Verkauf stehen und welche Strategie er bei Intuitive Surgical empfiehlt. François Bloch Jetzt kommentieren 22.01.2022, 05.00 Uhr

Activision macht Anleger und Gamer glücklich. Illustration: Marco Ratschiller

Seit Mitte dieser Woche, können Sie mehr als beruhigt auf Ihr Investment beim Gamehersteller Activision (ATVI US) zurückschauen: +113,6% innert fünf Jahren. Der US-Softwaregigant Microsoft (MSFT) hat Mitte Woche ein Takeover-Angebot in der Höhe von über 60 Milliarden US-Dollar für das Unternehmen abgegeben. Obwohl der fundamentale Bewertungsabschlag bei –23% liegt, gilt es nun, die Papiere schleunigst an der Börse zu veräussern. (Dank Microsoft dick im Plus)

Jetzt verstehe ich das Echo, welches das Angebot der 10-Jahres-Hypothek zu 0,79% bei der Leserschaft ausgelöst hat. Auf der Webseite von comparis.ch habe ich die offiziellen Offerten im Kanton Zürich bei einer Hypothek mit Fremd-Finanzierungsanteil von bis zu 80% nachgeschaut. 13 der von der Finma regulierten Anbieter steigen mit Zinssätzen zwischen 1,57% und 1,64% ins Rennen. Beeilen Sie sich: Die Hypothekarzinsen schiessen nach oben. (Hypo-Zins im Höhenflug)

Nach den sensationell anmutenden Quartalszahlen, die von Intuitive Surgical (ISRG US) präsentiert wurden, bin ich beruhigt, obwohl die Papiere unter Druck kommen. Dieses Jahr wird das Unternehmen laut meinen Hochrechnungen ein Betriebsergebnis von 2,404 Milliarden US-Dollar präsentieren. Bei einem Zuwachs von 283,2 % über die letzten fünf Jahre an der Börse geht Ihre Rechnung auf. Trotzdem würde ich empfehlen gedeckte Calls auf diese Position zu veranlassen: Das Kurs-/Gewinnverhältnis liegt bei sehr stattlichen 63.5 Punkten. (Gedeckte Calls sind Pflicht)

Beim Anlagetipp dieser Woche werden Sie nicht mehr aus dem Staunen herauskommen: Auf der Paradekombination Nestlé, Novartis und Roche ist es mir gelungen, ein total identisches Produkt, welches gleichzeitig auf dem Schweizer Markt offeriert wird, mit einem um 100% höheren Zinssatz für Sie anbieten zu können. Als Extrabonus habe ich die Barriere, welche für die faktische Kapitalgarantie bestimmend ist, sogar noch minimal nach unten verschieben können. Der absolute Clou ist, dass der Finma-regulierte Mitbewerber sogar noch eine Zeichnungsgebühr von 0,75% auf den Ausgabepreis von 100% draufschlägt. Wenn Sie vor 08.30 Uhr am Montag den Deal bei der Bank Ihrer Wahl platzieren, erhalten Sie das BCV-Papier bei uns zu 100%. (Champions League)

Wie der Blitz nach oben geschossen ist das letzte Woche präsentierte Indexprodukt auf CO2-Emissionsrechte: Die Gesamtrendite erhöhte sich auf +47,57%. Sie können das Papier nicht nur über die Frankfurter Börse erwerben, sondern auch an der SIX Structured Products Exchange. Erwerben Sie daher folgendes Papier (Valor: 59660934) mit Leonteq als Garantiegeber, welches einen Endverfall per Dezember 2022 aufweist. Eine derartige Produktekategorie ist im aktuellen Umfeld sehr interessant, aber mit erhöhten Investitionsrisiken verbunden. (Vorsicht, aber Mammutperformance)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Leserfragen an den Geldberater

Sämtliche Leserfragen werden beantwortet.

François Bloch ein E-Mail an: geld@schweizamwochenende.ch

Meine Frage an Sie: Im Oktober 2022 wird eine Obligation zur Auszahlung fällig. Nun bin ich unsicher geworden, wie ich künftig 50’000.00 Franken neu investieren soll (Zins 0,6%). Meine Frau und ich besitzen auch Aktien im Wert von circa 410’000 Franken. Welche Anlageform würden Sie als Empfehlung anbieten?

In der Vergangenheit gehörten Obligationenanlagen zum integralen Bestandteil eines Anlageportfolios aufgrund der garantierten Zinsen. Heute müssen Sie ein Aufgeld für Obligationen in Schweizer Franken bezahlen, um Ihr Geld zu platzieren. Als Alternative sehe ich für Sie eine Investition in Anlagevehikel für private Wohnformen. Nach Abzug aller Spesen, erwarte ich eine Ertragsrendite von 2,84% im Jahr. Zusätzliche Aktienpositionen machen keinen Sinn.

Oft empfehlen Sie in der «Schweiz am Wochenende» bei Transaktionen «Gedeckte Calls». Würden Sie bitte ein wiedermal wiederholen was der Sinn und das Ziel davon sind und wie ein solcher Auftrag lauten soll? Danke; übrigens, und Kompliment für Ihre Kolumne.

Bei einem gedeckten Call veräussern Sie auf Termin Ihre Positionen und erhalten für die Abgabe dieses Rechtes eine Stillhalterprämie. In einem stabilen Marktumfeld erzielen Sie mit dieser Strategie eine überdurchschnittliche Rendite gegenüber dem Index.

Sie müssen sich bei einer derartigen Strategie aber vollkommen bewusst sein, dass nur absolute Topwerte für Sie hineinpassen. Hochspekulative Titel sind für Sie total verpönt. Zur Ausführung: Als Anleger geben Sie Ihrer Bank einfach den Auftrag, einen gedeckten Short Call zu machen. Wichtig dabei ist: Die erhaltene Prämie sollten Sie nicht wieder investieren, sondern auf dem Depot als Puffer stehen lassen.

Anlage-Tipp 1 (moderates Risiko)

Noch nie dagewesen aus einer Risiko-/Renditeperspektive im Konkurrenzvergleich ist das neueste BCV-Produkt (Valor: 116182462) mit einem atemberaubenden Zins von 10%. Die Barriere wurde bewusst auf sehr tiefe 68,88% festgezurrt, bei einer maximalen Laufzeit von nur 1 1/4 Jahren. Mit Nestlé, Novartis und Roche finden Sie die drei Top -erte aus dem Swiss Marke Index (SMI) vor. Im Gegensatz zu einem Mitwettbewerber erhalten Sie in der ersten Runde das Produkt zu 100% und ohne Aufgabeaufschlag von 0,75%. Note: 10/10 (Absolute Weltklasse)

Anlage-Tipp 2 (erhöhtes Risiko)

Maximal sind die Konditionen beim zweiten BCV-Produkt (Valor: 116184334) mit einem Zins von 22,30% in Franken. Erstmals kann ich Ihnen eine Barriere von unter 50% anbieten. Ins Rennen geschickt werden BMW, VW und Tesla. Die maximale Laufzeit wurde auf ein Jahr begrenzt. Im Konkurrenzvergleich erhalten Sie einen 56% höheren Zinssatz, ohne einen Ausgabeaufschlag von 1% zusätzlich zu bezahlen. Note: 10/10 (Risikominimierung)

