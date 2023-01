Börsentipps Geldberater François Bloch: Exxon, LVMH, Solaredge

Geldanlage Sprudelnde Mineralöl-Erträge aus den USA – und andere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch über hohe Renditen bei Exxon Mobil, Hypothekar-Ratschläge und französische Luxus-Titel. François Bloch Jetzt kommentieren 28.01.2023, 05.00 Uhr

Marco Ratschiller

Gross war die Trauer einst in meiner Leserschaft, als die Aktien des US-Erdölgiganten Exxon Mobil Corporation (XOM US) aus einem Anlagetipp heraus in Ihrem Portfolio Aufnahme fanden. Dies nachdem die Barriere kurzzeitig unterschritten wurde, welche für die faktische Kapitalgarantie des Konstruktes entscheidend ist. Kann Ihnen heute völlig egal sein: Ihre Anlagerendite über die letzten zwölf Monaten betrug satte +62,6 Prozent mit dem Papier, während der lokale Index mit einem Verlust von 8,1 Prozent über die gleiche Periode da steht. Sie dürfen unter keinen Umständen diese Aktien veräussern: 2023 gibt es eine neue Rekorddividendenausschüttung. (US-Börsen-Trumpf für Sie)

Völlig entfesselt zeigen sich die Papiere des französischen Luxusgüterherstellers LVMH (MC FP) an der Pariser Börse: +243,1 Prozent beträgt der Zuwachs über die letzten fünf Jahre. Für Sie als Investor brechen goldige Zeiten an: Auch die Dividendenausschüttung wird für das Geschäftsjahr 2022 nochmals gegenüber den ursprünglichen Prognosen erhöht. Es gilt für Sie weiterhin auf den 402-Milliarden-Euro-Titel unverdrossen zu setzen, obwohl eine sehr grosse Schweizer Bank im November 2022 das Kursziel nach unten gesetzt hat. Das Betriebsergebnis sollte sich von 21,055 Milliarden Euro im 2022 auf satte 24,346 Milliarden Euro in diesem Jahr erhöhen. (Victoire für Sie)

Immer mehr Leser möchten auf die Karte der ultratiefen Saron-Anbieter setzen. Ich muss zugestehen: Wenn die Angebotsspanne von einem Aufschlag von 0,58 Prozent bis auf 2,23 Prozent reicht, dann darf berechtigterweise von Opportunitäten gesprochen werden. Klar haben Sie aktuell einen signifikanten Kostenvorteil gegenüber einer fünfjährigen Fix-Hypothek, doch dafür gibt es keine finanzielle Plansicherheit, welche es nicht zu unterschätzen gilt. Momentan liegt der jährliche Zinsvorteil von einer Saron-Hypothek über eine Finanzierungsperiode von fünf Jahren bei 0,92 Prozent. (Smarte Eigenheimfinanzierung)

Nun ist es drei Jahre her seit ich erstmals offiziell die Werbetrommel in Sachen Solaredge (SEDG US) rührte: Meine Followers dürfen mehr als zufrieden mit dem Ergebnis sein. Ihre Anlagerendite wuchs über diese Periode satte 210 Prozent für den 17-Milliarden-US-Dollar-Titel. Wie topinformierte Quellen zu berichten wissen, erfüllen die Solaredge-Produkte als erste Anbieter die neuen dynamischen Exportbestimmungen Südaustraliens bei der Einspeisung von Solarenergie in die grossen Stromnetze. Damit kann der Besitzer einer Solaredge-Anlage auf seinem eigenen Grundstück bis zu sechsmal mehr Energie in die Netze exportieren als mit den Konkurrenzprodukten. (ESG konforme Mega-Rendite)

Setzen Sie beharrlich auf die Papiere der Zurich Versicherung (ZURN SW): +95,3 Prozent innert fünf Jahren sollte auch die grössten Pessimisten begeistern können. Laut meinen Modellen beträgt der Bewertungsabschlag beim 67,3-Milliarden-Franken-Titel satte 46,3 Prozent. Ihre Aufgabe als Aktionär ist relativ einfach: Auf jährlicher Basis die Dividende in neue Papier reinvestieren. Lag die Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital bei 13,7 Prozent im 2021, gehe ich von einer neuen Rekordmarke von 19,6 Prozent für 2023 aus. Neben einer dezidierten Geschäftsstrategie sorgt das erhöhte Zinsniveau für einen derartigen fulminanten Anstieg meiner Schätzungen. (Reinvestieren)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Fragen der Leserschaft an den Geldberater

Ich lese wöchentlich Ihre Kolumne in der «Schweiz am Wochenende». Wir hatten auch schon Kontakt betreffend MongoDB. Nun habe ich eine Frage betreffend den Belimo-Aktien. Meine Frau hat 600 Belimo - Aktien geerbt. Obwohl dies ein grosser Posten ist, möchte meine Frau auch aus emotionalen Gründen alle behalten. Dies hat sich bis jetzt auch ausbezahlt. In Ihrer Kolumne erwähnen Sie immer wieder den Kauf von gedeckten Calls, um die Rendite zu verbessern. Ich habe ein solches Produkt noch nie gekauft und verstehe es nur halbwegs. Meine Frage nun an Sie, macht es Sinn, auf die Belimo-Aktien ein solches Produkt zu kaufen, um die Rendite zu verbessern? Wenn ja, was für ein Produkt wäre dies?

Bevor wir uns mit gedeckten Calls befassen, gilt es die Belimo-Papiere genauer zu analysieren, denn was nützen uns alle vereinnahmten Prämien, wenn diese nicht die zukünftigen Kursverluste egalisieren können? Laut meinen Modellen wird Belimo sein Ebit zwischen 2019 und 2024 von 124 Millionen Franken auf 190 Millionen Franken erhöhen. Hemmend für das zukünftige Aufwertungspotenzial ist das aktuelle Kurs-/Gewinnverhältnis von 42 Punkten. Prinzipiell sehe ich weiterhin steigende Kurse voraus: In den letzten fünf Jahren haben Sie eine Rendite von +133 Prozent gegenüber einer Marktrendite von +30 Prozent. Mein Vorschlag: Wir wollen die Aktie nicht auf diesem Niveau verlieren, also würde ich einen gedeckten Call mit einem Ausübungspreis von 520 Franken (aktueller Kurs: 474 Franken) auf Dezember 2023 machen. Ihre Bank kann diese Transaktion ohne Probleme durchführen. Dank der erhaltenen Prämie verbessert sich auf einen Schlag Ihr Risiko-/Rendite-Profil.

Anlagetipp der Woche

Mit Nestlé, Novartis, Roche und Richemont, welche in ihrem jeweiligen Tätigkeitsfeld die weltweiten Champions sind, versuche ich Sie diese Woche zu begeistern: Sofern Sie davon ausgehen, dass keiner dieser SMI-Superstars mehr als 40 Prozent innerhalb von 18 Monaten an Wert einbüssen, werden Sie beim LUKB-Produkt (Valor: 11 813 13 16) auf Ihre Rechnung kommen. Sie erhalten für Ihr Investment eine Jahresrendite von 13,82 Prozent in Schweizer Franken von einem Garantiegeber mit AA-Status ausbezahlt. Der Emittent kann erstmals nach sechs Monaten das Produkt vorzeitig zu 100 Prozent inklusive Zinszahlung zurückbezahlen. In einer historischen Zeitreihenanalyse über die letzten fünf Jahren mit täglich bezahlten Schlusskursen bei einem Autocall von 90 Prozent, wäre Ihre Trefferquote bei 95,46 Prozent (Quelle: PrivatAm) gelegen. Sämtliche Titel werden mit steigenden Preiszielen von den Bankanalysten versehen, was Kurstabilität verspricht. Im Konkurrenzvergleich mit einem gleichzeitig lancierten Referenzprodukt, bieten wir Ihnen folgende Vorteile: Ein garantierter Zinssatz, welcher auf den ersten Verfall um 73 Prozent höher liegt als beim Mitbewerber. Hervorzuheben ist, dass unser LUKB-Produkt nebst einem massiv besseren Rating als Garantiegeber auch über eine tiefere Kursbarriere verfügt, welche Ihre Trefferquote verbessert. Der Anlagetipp enthält keine eingebaute Performancegebühr, damit diese Topkonditionen überhaupt für Sie möglich gemacht werden können.

Bewertung: Top-Garantiegeberin LUKB ist fulminant zurück

