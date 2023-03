Geldberater François Bloch: Hermès, Saron-Hypotheken, Moncler

Geldanlage Stilvolles Investieren mit Hermès, sonnige Aussichten bei Moncler - und Obacht bei Saron-Hypotheken In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, weshalb gleich zwei Fashion-Titel an der Börse «en vogue» sind - und wo es sich sonst noch zu investieren lohnt. François Bloch Jetzt kommentieren 18.03.2023, 05.00 Uhr

Marco Ratschiller

Der französische Luxusgüterhersteller Hermès (RMS FP) steigert sich zur Höchstform an der Pariser Börse: +293,8 Prozent innert fünf Jahren, während der lokale Index in der gleichen Periode dem Anleger nur einen Zugewinn von 56,6 Prozent ermöglichte. Obwohl der 184-Milliarden-Euro-Titel mit einem Kurs-/Gewinnverhältnis von 49,3 Punkten nicht als Börsenschnäppchen bezeichnet werden kann, gilt es voll auf diese Karte zu setzen: Die Umsatzrendite sollte 2023 die Rekordmarke von 40,6 Prozent laut meinen Hochrechnungen erreichen. (Nachladen mit Chic)

Meine Damen und Herren, offen gesagt habe ich mich letzte Woche für Sie zu früh gefreut: Mein Topanbieter in Sachen Saron-Hypotheken verlangt aktuell nur noch einen Aufschlag von 0,43 Prozent. Sorry, wenn ich Sie dazu motiviere, Konkurrenzangebote bei verschiedensten Anbietern zu verlangen: Die Differenz des Saron-Aufschlages auf dem Schweizer Finanzplatzes liegt nun bei über 112 Prozent zwischen den einzelnen Akteuren. (Nachfragen schont Ihren Geldbeutel)

Knapp unter dem Höchstkurs handeln die Papiere von Synopsis (SNPS US): Bei einer Anlagerendite von +354,1 Prozent über die letzten fünf Jahre geht Ihre Rechnung voll auf. 2023 sollte der 57-Milliarden-US-Dollar-Titel eine Rekordumsatzrendite von 34,1 Prozent erreichen, aber vollends in Euphorie sollten Sie nicht verfallen, denn das aktuelle Kurs-/Gewinnverhältnis von 51,3 Punkten mahnt zur Vorsicht. Denken Sie daran, mit gedeckten Calls eine (Teil)-Absicherung zu vollziehen. (Teil-Kasko mit gedeckten Calls)

Obwohl sich die Skisaison in der Schweiz langsam zu Ende neigt, herrscht für Sie als Anleger eitler Sonnenschein, wenn Sie auf die Karte des italienischen Winterparka-Hersteller Moncler (MONC IM) gesetzt haben: +109,1 Prozent über die letzten fünf Jahre, während der lokale Index in Mailand nur mit einem Zuwachs von 1,8 Prozent zu Buche steht. Der Buchwert pro Aktie sollte sich zwischen 2019 und 2024 von 5.19 Euro auf 13.3 Euro akzentuieren. Erhöhen Sie Ihre Positionen beim 16-Milliarden-Euro-Titel per sofort, denn die Gewinnaussichten auf Jahre hinaus sind phänomenal. (Nachladen)

Können Sie sich vorstellen, dass weder Nestlé, Novartis, Roche, SIKA oder Richemont innerhalb eines Jahres seit Fixierungskurs mehr als 50 Prozent an Wert verlieren? Wenn Sie sich mit diesem Szenario anfreunden können, dann winkt Ihnen diese Woche ein atemberaubender Zinssatz von 16,15 Prozent, der Ihnen der Garantiegeber BCV (Rating: AA) offeriert. Sie erhalten eine Auszahlung, die permanent 131 Prozent höher liegt als beim Mitwettbewerber. Einziger Unterschied: Unser BCV-Produkt (Valor: 125 820 162) hat eine um 1 Prozent höhere Barriere, die über die faktische Kapitalgarantie bestimmt. Bei einer Rückrechnung über fünf Jahre hätten Sie bei einem Autocall von 90 Prozent eine Trefferquote von 99,85 Prozent mit dem Produkt gehabt. (Abnormale Konditionen)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Fragen der Leserschaft an den Geldberater

Sämtliche Fragen aus der Leserschaft werden beantwortet. Schreiben Sie Geldberater François Bloch ein E-Mail an: geld@schweizamwochenende.ch.

Ich habe Ihnen bereits einmal das Problem des späten Arbeitsbeginns bei der X Bank am Montagmorgen geschildert. Auch heute habe ich die Meldung erhalten, dass beide Strukis bereits geschlossen sind. Ich verstehe schon, dass der Emittent die Zeichnung schliesst, um eine Minimalzuteilung an alle zu verhindern. Andererseits sollte die Berücksichtigung nicht von der Bank abhängen und man sollte die Bank nicht deswegen wechseln müssen. Sehen Sie eine Lösung?

Es ist mir ein ganz persönliches Anliegen, dass wir auf der regulatorischen Ebene Qualitätsrichtlinien der absoluten Extraklasse aufweisen. Was Sie wohl nicht wissen: Der Markt in der Schweiz für Aktienoptionen wird um 09.15 Uhr eröffnet. Unser Zeichnungsschluss von 09.00 Uhr ist bewusst gewählt, damit kein Anleger durch Market Timing einen Konkurrenzvorteil erhält.

Bei den letztwöchigen Emissionen, wurden sämtliche Aufträge zu 100 Prozent abgewickelt, welche vor 09.00 Uhr bei der BCV eingetroffen sind. Das Volumen war achtstellig, was für Selbstentscheider Produkte in der Schweiz absolut verrückt ist. Rund 90 Minuten nach Handelsstart beginnt der Graumarkt unserer Produkte, wo die Preisstellung die aktuellen Marktverhältnisse reflektiert.

Unsere Zeichnungsprodukte sind jeweils ab Freitagabend in den entsprechenden Systemen eröffnet. Um unsere Spitzenkonditionen Ihnen überhaupt zu ermöglichen, werden von unseren Emittenten keine Kickbacks an Ihre Depotbank ausbezahlt!

Vielleicht verstehen Sie nun, weshalb sich Ihre Hausbank möglicherweise nicht mit der Auftragserteilung enorm beeilt, weil es hintenherum kein Geld gibt. Dummerweise bin ich im Besitz entsprechender Korrespondenz!

Anlagetipp der Woche

Mit Novartis, Zürich Versicherung, Richemont und UBS habe ich für Sie SMI-Topwerte in eine Struktur gepackt: Sofern Sie davon ausgehen, dass keiner dieser Champions mehr als 43 Prozent innerhalb von 12 Monaten an Wert einbüssen, werden Sie beim LUKB Produkt (Valor: 125444237) total auf Ihre Rechnung kommen. Sie erhalten für Ihr Investment einen garantierten Zins von famosen 21 Prozent (auf Jahresbasis) in Schweizer Franken von einem Emittenten mit AA-Status, der quartalsmässig auf Ihr Konto wandert. Der Herausgeber kann erstmals nach drei Monaten das Produkt vorzeitig zu 100 Prozent zurückbezahlen. Sämtliche vier Titel werden von den Bankanalysten mit steigenden Kurszielen auf die kommenden zwölf Monate versehen, was die hervorragende Anlagequalität dieser Titel unterstreicht. Im Konkurrenzvergleich mit einem gleichzeitig lancierten Referenzprodukt bieten wir Ihnen einen bemerkenswerten Vorteil: Ein garantierter Coupon, der zu jedem Zeitpunkt der Laufzeit des Produktes um 110 Prozent höher liegt als beim Mitbewerber. Um den Anlegernutzen für Sie zu verbessern, weisen wir auch eine tiefere Kursbarriere auf. Der Anlagetipp weist wie immer keine eingebaute Performancegebühr auf. Dank einer Produktinformation der LUKB, sind Sie stets über das Risiko-Rendite-Profil orientiert.

Bewertung: Bewertung: LUKB mit XXL-Konditionen