Börsentipps «Schweiz am Wochenende»

Geldanlage Weshalb der kleine Bruder von Blackrock ein interessantes Investment ist und weitere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, warum Partners Group weiterhin ins Portfolio gehört, welche Aktie aber inzwischen kein Schnäppchen mehr ist. François Bloch Jetzt kommentieren 20.11.2021, 05.00 Uhr

Karikatur: Marco Ratschiller

Volle Attacke muss Ihre Devise weiterhin beim französischen Luxusmarkenhersteller LVMH (MC FP) lauten: Mit einem Zuwachs von 369.7% über die letzten fünf Jahre geht Ihre Rechnung mehr als voll auf Bleiben Sie weiterhin auf Kurs: Das Unternehmen wird laut meinen Hochrechnungen das Geschäftsjahr 2021 mit einer Rekordumsatzrendite von 25.9% abschliessen. Im 2020 lag diese Kennzahl noch bei 18.6%, womit Sie ganz klar verstehen, warum Sie unter keinen Umständen irgendwelche Papiere abstossen sollten. (Nachladen)

Eher unbekannt auf dem hiesigen Finanzplatz ist der kleine Bruder von BlackRock (BLK US), BlackStone (BX US), aber die Wachstumsaussichten des Private Equity Spezialisten sind phänomenal. Innerhalb eines Jahres konnte das mit 175 Milliarden US$ taxierte Unternehmen eine Kurssteigerung von 159.8% vollziehen. Laut meinen Analysen wird es im 2022 eine Rekordumsatzrendite von 67.8% erzielen können. (Nachladen)

Der holländische Technologiestar ASML (ASML NA) erreichte am Donnerstag ein neues Rekordhoch an der Börse: Mit einem Zuwachs von 714.1% über die letzten fünf Jahre können Sie mehr als zufrieden auf Ihr Anlageergebnis beim Chipspezialisten zurückblicken. Die Zeiten, als ich noch mit gutem Gewissen diesem Papier den Status eines Börsenschnäppchens verleihen konnte, sind leider endgültig vorüber. (Geniessen)

Obwohl der Neubau der Zuger Partners Group (PGHN SW) für manch kritischen Zeitgenossen «klein» Versailles darstellt, können Sie bedenkenlos auf diese Karte setzen, sofern weiterhin ein konsequenter und stringenter Anlageprozess an der Tagesordnung ist. Für Sie als Betrachter von aussen heisst dies ganz lapidar, wenn von allen eingereichten Investitionsprojekten nur 2% in die engere Auswahl gelangen, sind die Erfolgsaussichten in den kommenden Jahren mehr als intakt! (Nachladen)

Als weltweit unschlagbar in seinen Konditionen gilt das neueste Produkt (ISIN: CH1148258796) der LEONTEQ. Lassen Sie mich die Funktionsweise erklären. Liegt die Schlussfixierung von ETHEREUM nach acht Monaten bei 52.75% der Anfangsfixierung, erhalten Sie 114.70% Ihrer ursprünglichen Investition zurück. Erreicht ETHEREUM den Stand von 40% seit der Anfangsfixierung, bekommen Sie 90.33% Ihrer ursprünglichen Investition. Ohne den Spezialmechanismus, würden Sie einen Verlust von 60% erleiden. Seien Sie sich den erhöhten Anlagerisiken bewusst, welche Sie mit einem derartigen Produkt eingehen. (Smarte Depotbeimischung)

Unerreicht ist die Hypothek, welche ein berühmter Chirurg nach meinen eingehenden Tipps im Februar 2021 erhielt: 0.51% auf acht Jahre fix, nachdem die Erstofferte bei 0.93% seines Bankinstitutes lag. Heute haben sich die Konditionen aus Ihrer Sicht leider verschlechtert. Die Topkonditionen vom ersten Quartal 2021 sind nicht mehr möglich. (Mein Credo: Kämpfen für Sie:)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Leserfragen an den Geldberater



Leserfragen an den Geldberater

Sämtliche Leserfragen werden beantwortet.

Bei einer Versicherungsgenossenschaft bin ich als Präsident auch für die Finanzen mitverantwortlich. Von unserem Vermögen. haben wir rund 45% in soliden Schweizer Aktien (Dividenden) und 20% in Obligationen. Zusätzlich haben wir 10% in SPDR S&P Global Dividend Aristocrats investiert. Nun möchten wir nochmals rund 10% investieren. Was können Sie uns vorschlagen?



Als Versicherungsgenossenschaft sind Sie verpflichtet eine ausgewogene Anlagestrategie zu verfolgen um die Auszahlungen zu jedem Zeitpunkt zu gewährleisten. Um die Diversifikation noch zu verbessern, würde ich auf den BB BIOTECH setzen und zusätzlich als Teilabsicherung gedeckte Calls in Auftrag geben. Das Beteiligungsvehikel hat eine Rendite von 46.1% über die letzten fünf Jahre erzielt. Zusätzlich gäbe es auf aktuellem Kursniveau eine Dividendenrendite von 4.56%.

Ich habe auf Ihren Tipp hin Aktien für ca. CHF 10´000 von Leonteq CH0190891181 gekauft und bin damit 45.5% im Plus. Ebenfalls auf Ihren Tipp hin Anteile für ca. CHF 10`000 von LUKB TopGlobal (ISIN: CH0006586611) und bin mit 36.7% im Plus. Soll ich verkaufen oder sehen Sie weiteres Potenzial? Ich würde gerne auf Weihnachten hin Papiere von Logitech kaufen und auch Partners Group hat mich gekitzelt. Wozu würden Sie mir raten? Kaufen oder eher nicht?



Bei Leonteq, würde ich gedeckte Calls machen. Das LUKB Produkt ist eine absolute Sensation: 3.2% besser pro Jahr wie die Konkurrenz und dies über eine Periode von 5 Jahren. Daher Verkaufsverbot, denn es wird schwierig sein, einen besseren Fonds mit diesen Charakteristiken zu finden. Daher machen Partners Group und Logitech für Sie auch keinen Sinn.

Anlage-Tipp 1

Extrem von einer Risiko-/Renditeperspektive aus ist das neueste LEONTEQ Produkt (Valor: 114544382) mit Garantiegeber EFG: Fixer Zins von 20.24%. Die Barriere wurde auf absolut tiefe 52.75 Prozent festgezurrt bei einer maximalen Laufzeit von neun Monaten. Es handelt sich um absolute Topwerte aus dem Rohstoffbereich: Diamondback Energy, Exxon Mobil und TotalEnergies. Sämtliche Werte haben Kursziele auf zwölf Monate, welche zwischen 8 und 22 Prozent höher liegen als der aktuelle Aktienkurs.

Bewertung: 10/10 (Top)

Anlage-Tipp 2

Die POSTFINANCE (Rating: AA) hat ein Zertifikat der absoluten Extraklasse in ihrer Angebotspalette: Es handelt sich um ein Anlageprodukt (ISIN: CH0404586924) welches sich auf den Solactive Industrial Robotics & Automation Index bezieht: +100.1% seit der Lancierung des Produktes im Juni 2018. Der SMI kam in der gleichen Zeit auf weniger als 50%. Dieser Sektor hat enormes Potenzial. Neu auf der Empfehlungsliste für den smarten Anleger.

Bewertung: 10/10