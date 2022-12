Börsentipps der Woche und Tipps für Hypotheken

Geldanlage Über den Wolken werden die Gewinne grenzenlos sein – und andere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, wieso er an den Solarchampion Solaredge glaubt und wieso sich der Kampf bei den Hypotheken-Bedingungen immer lohnt. François Bloch Jetzt kommentieren 10.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marco Ratschiller

Eine Klatsche hat bislang ein Schweizer Finanzkonzern eingefangen, der am 8. November 2022 das Kursziel beim israelischen Solarchampion Solaredge (SEDG US) aus dem Nichts von 310 auf 245 Dollar senkte. Seither ist das 17,365-Milliarden-Dollar-Papier um satte 25,34% angestiegen, womit der Markt sich nicht durch die negative Einschätzung beeindrucken liess. Bislang dürfen Sie sich bei diesem Investment mehr als glücklich schätzen: +261,4% beträgt der Zuwachs über die letzten drei Jahre. Dieser Tage erhielt ich nun Sukkurs seitens der Bank of America (BAC US): Kurszielerhöhung von 269 auf 367 Dollar. (Halten)

Bei der Verlängerung der Hypothek lohnt es sich, die Offerte der Hausbank zu hinterfragen: Ein Abonnent wollte wissen, ob der angebotene Aufschlag zum Saron von 0,69% ok sei? Ich ziehe den Hut und sage: stark verhandelt und sofort abschliessen. Als Referenzcheck habe ich das «Lockvogel»-Angebot eines Onlinehypothekenvermittlers eruiert, der mit 0,96 % ins Rennen steigt. Eine mittlere Schweizer Bank verlangt laut Comparis (Datum: 08.12.2022) gar einen Aufschlag von 1,10 %. Ich betrachte es als meine Pflicht, alles zu tun, damit Sie zu sensationellen Angeboten kommen. (Top-Kampfgeist)

Auf Erfolgskurs befinden sich die Papiere von LVMH (MC FP): +217,6% innert fünf Jahren ist ein starkes Ergebnis für den Höhenflieger an der Pariser Börse. Ein müdes Lächeln habe ich übrig, wenn ich die Schweizer ­Finanzgiganten beobachte, die mit Kurszielherabsetzungen krampfhaft versuchen, den Sturmlauf zu unterbinden. Meine Analysen ergeben ein anderes Bild: Rekordgewinn im 2023! Das Betriebsergebnis sollte von 11,504 Milliarden Euro im 2019 auf 23,408 Milliarden Euro im kommenden Jahr steigen. (Nachladen)

Vorzeitig nach neun Monaten wird der BCV BRC (Valor: 117259588) mit den Giganten Nestlé, Novartis und Roche zu 100% inklusive Zins zurückbezahlt. Ihre Gesamtrendite auf diese Periode beträgt +6,6375 %. Wären Sie im gleichen Zeitraum beim SMI (PR) Index investiert gewesen, hätte ein Verlust von 1,74 % resultiert. Damit wird klar, dass wir mit der konservativen Strategie beim Anlagetipp einen signifikanten Mehrwert bieten können. Der Nachfolger von dieser Woche läuft unter dem Motto: Basel FIRST, damit die Gesamtschweiz von der ­Innovationskraft der Musketiere vom Rheinknie profitieren kann. (Readers FIRST)

Meine Modelle haben die Gewinnerwartungen beim US-Krebsmedikamentenhersteller Eli Lilly (LLY US) nach oben geschraubt: Jetzt gilt es, nochmals die Kadenz beim 353-Milliarden-Dollar-Giganten zu erhöhen. Bei einer Rendite von +372,9% über die letzten fünf Jahre geht die Rechnung voll auf. Im Rahmen der selbstauferlegten Aufklärung muss ich Sie auf das Fremdwährungsrisiko hinweisen, da die Papiere in Dollar kotiert sind. (Nachladen)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Fragen der Leserschaft an den Geldberater

Sämtliche Fragen aus der Leserschaft werden beantwortet. Schreiben Sie Geldberater François Bloch ein E-Mail an: geld@schweizamwochenende.ch.

Wir stehen mittlerweile seit vielen Jahren in einem geschätzten Kontakt. Nun konnte ich eine private Beteiligung verkaufen und möchte den Nettoerlös von rund 11 Millionen Franken in den Schweizer Aktienmarkt anlegen. Dabei habe ich mich grundsätzlich am Swiss Leader Index (SLI) orientiert. Dabei habe ich einige Titel weggelassen (CS, UBS, Julius Bär, Partners Group, Swatch, Temenos) und im Gegenzug einige Schwerpunkte gesetzt (LEM, Medacta, Medartis, Helvetia, Vontobel). Darf ich Sie zu meiner Idee um Ihre geschätzte Meinung bitten? Vielen Dank!

Unter der Prämisse, dass Sie auf der Suche nach einer kontinuierlichen Wertentwicklung sind, müssen wir in diesem Szenario berücksichtigen, dass die Zinsen in den kommenden beiden Jahren in der Schweiz ansteigen werden. Unter diesem wirtschaftspolitischen Grobkonzept werden die Bewertungsmodelle der Aktien einem verstärkten Druck ausgesetzt sein. Einen ­Anlagevorschlag gibt es daher nur in Kombination mit gedeckten Calls.

Langfristige Anlagerenditen von +7 % auf jährlicher Basis mit Schweizer Aktien zu erreichen, wie in der Vergangenheit, sind in meinen Augen Illusion. Ich habe nun einen mehrstufigen Bewertungsfilter laufen lassen und würde auf folgende Werte aus Ihrer Liste setzen: Medacta, ABB, Alcon, Givaudan, Lonza, Nestlé, Richemont, Roche, SGS, Sonova, Swiss Life, Swisscom, VAT und Zurich Versicherung. Nicht einverstanden bin ich mit Ihnen bei Ihrer Einschätzung von UBS und Swatch, welche ich beide kaufen würde.

Mit dem Fokus haben wir weniger Diversifikation als bei Ihrem ursprünglichen Plan. Aber mit den Prämien aus den gedeckten Calls haben wir letztlich sogar eine bessere Absicherung für Sie, als mit Ihrer herkömmlichen Strategie.

Anlagetipp der Woche

Wenn Sie davon ausgehen, dass weder die Papiere von Lonza, Novartis oder Roche mehr als 50% seit der Anfangsfixierung der Struktur innerhalb von 18 Monaten an Wert einbüssen, dann ist dies ein Tipp für smarte Investoren. Unser Zinschampion (Valor: 122528070) bietet im Konkurrenzvergleich extremste Konditionen an, und die Basler Kantonalbank BKB (Rating: AA+) tritt als Garantiegeberin auf: Ein maximaler Jahreszins von 12,18% in Franken ist Ihnen auf sicher. Entscheidend für den vollständigen Kapitalerhalt ist folgende Bedingung: Keine der drei Aktien darf während der gesamten Laufzeit die Kursbarriere bei 50 % unterschreiten. Verliert das schwächste Papier 47,5% seit der Anfangsfixierung, erhalten Sie trotzdem den vollständigen Einsatz zurück. Zusätzlich gibt es alle drei Monate den anteiligen Jahreszins. In einer Rückrechnung über die letzten fünf Jahre (Quelle: PrivatAm) bei einem Autocall von 90 % hätten Sie eine Trefferquote von 100% erzielt. Gleichzeitig mit unserem von der BKB garantierten Produkt finden Sie ein identisches Angebot im Schweizer Markt vor: Bei unserem Anlage-Tipp ist die garantierte Zinszahlung auf die ganze Laufzeit um sensationelle 83% höher. Das Emissions­volumen zum Einstandspreis zu 100% liegt bei +180% als beim gleich gelagerten Produkt des Branchenchampions.

Bewertung: Basel First mit Traumkonditionen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen