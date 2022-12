Saron-Hypotheken und andere Börsentipps der Woche

Geldanlage Die Saron-Bescherung, ein Überflieger aus Zürich und Wow-Zins von der UBS In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, wieso er diese Woche auf eine Bank, eine Versicherung und ein Pharmaunternehmen setzt. François Bloch Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Marco Ratschiller

Per Mai 2022 betrug das Hypothekarvolumen in der Schweiz satte 1125 Milliarden Franken, was gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von vier Prozent bedeutet. Innerhalb von einer Woche hat sich das Preisgefüge bei den Saron-Hypotheken nochmals massiv für Sie verändert: Der Schweizer Top-5-Anbieter geht nun mit einem Aufschlag von 2,24% ins Rennen, letzte Woche lag dessen Angebot noch bei 1,74%. Mein Topanbieter hat aufs Jahresende die Konditionen nochmals nach unten geschraubt: Aktuell beträgt dessen Aufschlag nur noch 0,58%. In meiner Annahme gehe ich von einer selbst genutzten Wohnung mit einem Hypothekarvolumen von 750'000 Franken aus.

Ein mehr als eindrückliches Comeback beim Anlagetipp der Woche feiert die UBS: Mit Konditionen der absoluten Superlative hat der Primus vom Paradeplatz seine Konkurrenz regelrecht in die Schranken gewiesen. Beim letzten Mal, wo die von Ralph Hamers angeführte Bank das Rennen machte, wurde ein Volumen von 25 Millionen Franken abgewickelt, bevor die weisse Fahne im virtuellen Sinne gehisst wurde, als die Königin vom Paradeplatz von der Lesernachfrage überrollt wurde und keine weiteren Zeichnungen zum Originalpreis von 100% aufgrund der Marktentwicklung akzeptieren konnte. (Wow-Zins von UBS)

Der französische Energiewert Total Energies (TTE FP) kann meine Leserschaft regelrecht begeistern: +40.8% innert zwölf Monaten, während der lokale Börsenindex in der gleichen Periode mit einem Verlust von 5,6% dasteht. Der 147 Milliarden Euro schwere Titel wird laut meinen Hochrechnungen eine Dividendenrendite von 5,18% im kommenden Jahr ausweisen, womit es für Sie keinen Grund gibt, irgendwelche Papiere vorzeitig zu veräussern. Der konsequente Ausbau in Sachen «saubere» Energiegewinnung macht dieses Papier äusserst sympathisch. (Französisches Powerpaket)

In einer blendenden Verfassung befinden sich die Papiere der Zurich Versicherung (ZURN SW): +97.9% über die letzten fünf Jahre, während unser lokaler Börsenindex über den gleichen Zeitraum nur einen Zuwachs von 23.2% erzielen konnte. Aktuell liegt der fundamentale Bewertungsabschlag bei hohen 38.7%. Denken Sie nochmals daran, mittels gedeckter Calls Ihre Anlagerendite zu verbessern. Kompliment an den aktuellen CEO Mario Greco: Mit seiner sorgfältigen Geschäftspolitik wird regelrechter Aktionärsmehrwert geschafften. Sie können in Kombination mit einem gedeckten Call auf den September 2023 Termin unbeschwert nachladen. (Auch für Neueinsteiger geeignet)

Mancher Leser machte die Faust im Sack, als er aus einem strukturierten Finanzprodukt (Anlagetipp der Woche), Aktien des US-Titels Merck (MRK US) angedient erhielt. Heute herrscht totale Stille in dieser Angelegenheit: Der 281,6 Milliarden Dollar schwere Titel ist innerhalb von einem Jahr um 51,6% angestiegen. Die Zukunft sieht blendend aus: Das Onkologie-Wundermittel Keytruda wird in diesem Jahr erstmals die Umsatzmarke von 20 Milliarden US-Dollar durchbrechen. Im 2024, sollte das Unternehmen eine Umsatzrendite von 42% erreichen. Das Krebsmittel, welches notabene in Kanton Luzern entwickelt wurde, gilt als der weltweite Wachstumschampion in der Pharmabranche schlechthin. Fürs 2027 wird mit 28 Milliarden Dollar Umsatz gerechnet. (Legales Doping für Ihre Anlagerendite aus Luzern)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Fragen der Leserschaft an den Geldberater

Grüezi, sollen wir bei ETF bleiben, oder direkt in Schweizer Aktien anlegen? Zuwachs steht für uns weniger im Vordergrund als Inflationsausgleich. Bisher zahlen wir ein Prozent im Jahr für ein verwaltetes ETF-Depot mit 800'000. Wir möchten die Unkosten vermindern, das Depot teilen und die eine Hälfte zehn Jahre ruhen lassen. Was raten sie uns? Unsere Situation: Beide Mitte sechzig, Einfamilienhaus mit 400'000 Franken Libor, Rente für Alltagsbedarf.

Bei einer Anlagesumme von 800'000 Franken sollten Sie bei Kantonalbanken eine um einiges tiefere Kostenstruktur vorfinden. Ich würde mich komplett von ETF verabschieden und auf Einzelanlagen setzen, denn mit Ihrem Anlagebetrag können Sie eine sehr gute Diversifikation hinkriegen. Um Ihrem Anlageziel gerecht zu werden, gilt es auf Schweizer Dividendenwerte der Extraklasse zu setzen. Lassen Sie sich nicht alleine von der Dividendenrendite blenden, denn es kommt auch darauf an, ob nicht Reserven angezapft werden, damit diese Ausschüttung überhaupt möglich ist. Aufgrund Ihrer Grösse würde ich auf 10 Titel setzen und zusätzlich als Prämienturbo mit gedeckten Calls agieren. Die Kombination aus Call-Prämien und Dividenden, sollte Ihnen ein massiv besseres Risiko-/Renditeprofil ermöglichen, wie ein ETF-Portfolio. Um konkret zu werden, habe ich einen Dividendenfilter über die Nacht programmiert, damit Sie sich vorstellen, welche Titel in Frage überhaupt kommen könnten: UBS, BCV, Zürich, Novartis, ABB, Roche, Nestlé, Swiss Re, Holcim, Bachem. Das sind meine Top Ten. Aufgrund steigender Zinsen würde ich nicht alles auf einen Schlag erwerben, sondern im Monatstakt eine Position von 80'000 Franken eingehen.

Anlagetipp der Woche

Wenn Sie davon ausgehen, dass weder die Papiere der Straumann, Partners Group oder Logitech mehr als 50%, seit der Anfangsfixierung der Struktur innerhalb von 12 Monaten an Wert einbüssen, dann gilt der Anlagetipp von dieser Woche als smarter Kauf für einen gewieften Investor. Unsere Zinsperle (Valor: 123760795) bietet Ihnen dabei absolut verrückte Konditionen im weltweiten Konkurrenzvergleich an, wo die UBS (Moody’s Rating: AA3) als Garantiegeber auftritt: Ein maximaler Jahreszins von 15,05% in Schweizer Franken ist Ihnen auf sicher. Entscheidend für den vollständigen Kapitalerhalt ist dabei folgende Bedingung: Keiner der drei Aktien darf während der gesamten Laufzeit die Kursbarriere bei 50% jeweils unterschreiten. Verliert das schwächste Papier über die ganze Laufzeit 46,5% seit der Anfangsfixierung, erhalten Sie trotzdem den vollständigen Kapitaleinsatz zurück. Zusätzlich haben Sie in der Zwischenzeit alle drei Monate den anteiligen Jahreszins erhalten. Gleichzeitig mit unserem von der UBS garantierten Produkt finden Sie ein nahezu identisches Angebot im Schweizer Markt vor: Beim Anlagetipp der Woche ist die garantierte Zinszahlung auf die ganze Laufzeit um sensationelle 88% höher als beim weltweiten Ratingchampion. Wir haben einzig eine um 1% höhere Barriere, dafür erhalten Sie alle drei Monate eine Zinszahlung und müssen nicht bis zum Laufzeitende abwarten für den anteiligen Zins, wie beim Mitbewerber. Keine vorzeitige Kündigungs-möglichkeit vom Garantiegeber möglich!

Bewertung: Welcome back, UBS!

