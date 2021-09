Volle Kassen dank Halbleitern: Die Börsentipps der Woche

Geldanlage Volle Kassen dank Halbleitern aus den Niederlanden – und weitere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, warum BE Semiconductor Industries neu auf der Empfehlungsliste ist und wie sich LVMH schlägt. François Bloch 25.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

BE Semiconductor Industries weist gute Zahlen auf. Illustration: Marco Ratschiller

Atemberaubend ist die Kursentwicklung der Zuger Partners Group (PGHN SW): +285,4% in fünf Jahren. Sie dürfen nicht von Ihren Positionen beim 43,2 Milliarden Franken schweren Titel abrücken, denn 2023 sollte das Unternehmen ein Betriebsergebnis (EBIT) von über 1,578 Milliarden Franken erreichen. Bei einer erwarteten Umsatzrendite von 63,7% für das Geschäftsjahr 2021 sind Sie auf der sicheren Seite. Reinvestieren Sie Ihre Dividende in neue Papiere. (Geniessen)

Wieder wurde ich fündig im holländischen Technologiebereich: Setzen Sie auf die Papiere von BE Semiconductor Industries (BESI NA): Die Umsatzrendite wird die Marke von 43,5% für das Geschäftsjahr 2021 erreichen. Extrem stark ist die erwartete Dividendenrendite von über 4% im Jahr 2022. Lag der Umsatz des 6-Milliarden-Euro-Titels 2018 bei 525 Millionen Euro, so erwarte ich eine Steigerung dieser Kennzahl auf 934 Millionen Euro bis 2024. (Neu auf der Empfehlungsliste)

Julius Bär beweist Heldenmut



In hervorragender Verfassung präsentieren sich die Papiere von LVMH (MC FP): +370,8% über die letzten fünf Jahre. Werden Sie auf keinen Fall nervös, wenn das Papier nicht immer gradlinig nach oben geht. Das mit 329 Milliarden Euro bewertete Unternehmen wird Sie auch in der Zukunft begeistern. Lag das Betriebsergebnis (EBIT) im Jahr 2018 noch bei 10.003 Milliarden Euro, so wird sich diese Kennzahl bis ins Jahr 2024 auf über 20 Milliarden Euro akzentuieren. Bei einer erwarteten Umsatzrendite von über 25% steht Ihrem langfristigen Anlageerfolg weiterhin nichts im Weg. (Nachladen)

Machen Sie auf jeden Fall bei der Kapitalerhöhung von Bachem (BANB SW) mit: Bei einer Anlageperformance von +855,3% innert fünf Jahren wurden Sie bislang für Ihren Wagemut mehr als honoriert. Zusätzliche Papiere zu erwerben macht wirklich keinen Sinn! Das aktuelle Kurs-/Gewinnverhältnis entspricht nicht mehr meinem Beuteschema beim Baselbieter Börsenchampion, denn blinde Euphorie ist hier ein schlechter Ratgeber. (Mitmachen bei der Kapitalerhöhung)

Heldenmut bewies die Bank Julius Bär, als Sie am Montag Kaufaufträge bis knapp unter die 20-Millionen-Franken-Marke annahm und beim Anlagetipp der Woche für die Investoren ausführte. Zu einer Lüge liess sich die Angestellte einer regulierten Bank gegenüber einem Unternehmer hinreissen: So sei das Papier am Freitagnachmittag vollständig ausverkauft gewesen, was nicht stimmt.

Bis 8 Uhr am Montagmorgen wurden alle Orders uneingeschränkt angenommen und über die Banken gleichmässig verteilt. Per 9.15 Uhr wurde die nächste Tranche aufgemacht und bis 17.15 Uhr wurde dieses Prozedere mehrfach wiederholt. Höhepunkt der Dreistigkeit der Angestellten: Sie verlängerte die Laufzeit der Gegenofferte (höheres Risiko) und erhöhte den Ausgabepreis auf 100,5%! Der Leser fiel nicht rein, die Konditionen waren grottenschlecht. (Smarte Leser)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Leserfragen an den Geldberater



François Bloch ein E-Mail an: Sämtliche Leserfragen werden beantwortet. Schreiben Sie GeldberaterFrançois Bloch ein E-Mail an: geld@schweizamwochenende.ch

Mit Interesse lese ich jeweils Ihre Beiträge in der Schweiz am Wochenende. Besten Dank dafür. Nun habe ich auch eine Frage: Wir besitzen 12 Aktien von der Hypo Lenzburg. Dieser Kurs stagniert schon über längere Zeit und bewegt sich meistens so zwischen Fr. 4‘200 – Fr. 4‘300.00. Die Dividende beträgt Fr. 110.00 / Jahr. Soll ich diese Aktien weiterhin behalten oder eventuell in ein anderes Produkt umtauschen? Wenn ja, was würden Sie empfehlen?



Im Gegensatz zu anderen Bankaktien verlieren Sie kein Geld über die Jahre. Hypo Lenzburg ist eine Liebhaberaktie für Investoren, welche Heimatgefühle zu dieser Region haben. Die Dienstleistungspalette dieser Bank ist ausgesprochen stark für eine derartige Personalgrösse. Falls Sie mehr Power mit entsprechenden Risiko eingehen möchten, würde ich entweder auf die Zuger Partners Group oder auf die Vontobel Bank setzen. Die Zürcher Privatbank hat mit Charles Karila ex Leonteq und Commerzbank ein Genie an Bord geholt, welcher über die kommenden Jahre die Investmentkompetenz der Firma nachhaltig steigern kann.

Der CEO, Zeno Staub, macht seit Jahren einen sensationellen Job und falls nicht vom dezidierten Strategie abgerückt wird, kann die Vontobel-Bank im Asset Management wertvolle Marktanteile hinzugewinnen. Daher würde ich die Hälfte der Hypo Papiere veräussern und auf die Vontobel neu veranlagen. Ob sich die Anlageperformance von 101.2% über die letzten fünf Jahren nochmals bei der Zürcher Privatbank in der Zukunft repliziert lässt, würde ein unerlaubtes Renditeversprechen darstellen, aber die Chancen stehen sehr gut für Sie, dass dieses Investment, regelrecht «Früchte» trägt!

Anlage-Tipp

Mehr als extrem ist die Ausgestaltung des neuesten Produkts der Bank Vontobel (Valor: 111765438): Ein garantierter Jahreszins von 24,60 Prozent in Schweizer Franken bei einer maximalen Laufzeit von neun Monaten. In diesem Korb befinden sich ausschliesslich Aktien, welche die weltweite Nummer ein darstellen: Oracle, Tesla und LAM Research. Die Kursbarriere, welche für die konditionale Kapitalgarantie bestimmend ist, wurde beim Anlagetipp der Woche bewusst auf sehr tiefe 54,75 Prozent festgezurrt.

Note: 10/10 (Fabulöse Top-Konditionen)

Rappenspalter

Nur 295 Franken bezahlen Sie für drei Nächte im Doppelzimmer inklusive Frühstück im Hotel Furka in Oberwald. Nur bis zum 17. Oktober 2021 steht dieses famose Top-Angebot bei www.deindeal.ch für Sie zur Verfügung. Normalerweise bezahlen Sie für ein derartiges Arrangement 660 Franken (Termin: Oktober 2021). Sympathisch: Das Hotel wird in der sechsten Generation geführt! Spezial: Kostenloser Wäscheservice für Biker.

Note: 10/10 (Maximal)