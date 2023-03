Geldanlage Von niederländischen Renditen – und anderen Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, wieso ein niederländischer Halbleiter-Spezialist übertrifft höchste Kurszielschätzungen. François Bloch Jetzt kommentieren 11.03.2023, 05.00 Uhr

Bild: Marco Ratschiller

Seit Donnerstagnachmittag gibt es Saron-Hypotheken zu einer Marge von +0,50% für meine Leserschaft, was neuen Rekordtiefststand bedeutet. Der Clou an diesem Angebot ist, dass Sie keinen Depottransfer von Vermögenswerten zum ­Finanzierungspartner durchführen müssen, um derartige Topkonditionen zu erhalten. Momentan liegt die Preisspanne bei den Aufschlägen zum Saron-Satz zwischen 0,5% und 1,1%. Ich kann versichern, dass der neue Hypothekenpartner solide Finanzkennzahlen aufweist, und daher dieses Angebot nicht als Lockvogelangebot abgetan werden sollte. Ob die kreditgebende Bank jedem dieses Angebot unterbreitet, ist Ermessenssache. (Neuer Anbieter)

Der holländische Hersteller ASM International (ASM NA), der sich auf die Herstellung von Produktionsanlagen für die Halbleiterproduktion spezia­lisiert hat, übertrifft meine höchsten Kurszielschätzungen: +509,7% innert fünf Jahren, während der lokale Index nur einen Zuwachs von 64,2% erzielte. Falls sich meine Schätzungen bewahrheiten, wird das Betriebsergebnis (Ebit) zwischen 2020 und 2025 von 327 Millionen Euro auf 974 Millionen Euro anwachsen. (Schöner als holländische Tulpen)

Für Kopfschütteln sorgte bei einem Leser, dass ich auf den amerikanischen Rasenmäherhersteller Toro (TTC US) gesetzt habe. Bei einer Anlagerendite von 442,43% über die letzten zehn Jahre hat der Titel eine ­fabelhafte Rendite. Bei einer erwarteten Rendite von 34,5% im Jahr 2023 sollten alle Zweifel ausgeräumt sein. Das Ebit wird sich laut meinen Hochrechnungen zwischen 2020 und 2025 mehr als verdoppeln. (Nachladen)

Unser Emissionsvolumen beim letztwöchigen Tipp, der um mehr als 300% höher lag, als der Schweizer Branchenchampion für gleich gelagerte Produkte normalerweise anbietet, reichte nicht aus, um die Nachfrage meiner Leserschaft vollumfänglich zu decken. Um in dieser Woche Ihren Hunger zu stillen, steige ich mit zwei Hammerprodukten ins Rennen, die umwerfende Konditionen aufweisen. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass in den letzten zwei Wochen fünf Produkte vollständig zu 100% inklusive Zins zur Rückzahlung kamen.

Können Sie sich vorstellen, dass weder Nestlé, Novartis, ­Roche, Sika oder Richemont in einem Jahr seit Fixierungskurs mehr als 50% an Wert verlieren? Wenn Sie sich mit diesem Szenario anfreunden können, winkt ein Zinssatz von 15,40%, welchen Garantiegeber BCV (Rating: AA) offeriert. Sie erhalten bei uns eine Auszahlung, welche permanent um 120% höher liegt als beim Mitwettbewerber. Einziger Unterschied ist, dass unser Produkt eine um 1% höhere Barriere verfügt, der über die faktische Kapitalgarantie bestimmt. Bei einer Rückrechnung über die letzten fünf Jahre hätten Sie bei einem Autocall von 90% eine Trefferquote von 99,85% gehabt. (Topkonditionen)

Fragen der Leserschaft an den Geldberater

Sie streichen immer wieder die Luxusgüterunternehmen aus Frankreich heraus. Ich bin Aktionär von Richemont und verstehe nicht, warum Sie diese einheimische Perle nie erwähnen. Vermögende Kunden kaufen ja gerade Juwelen und Luxusuhren von Richemont, sei es als Schutz gegen die Inflation, als Interesse an Sammlerstücken oder zur Werterhaltung. Zudem hat die Luxusgüterindustrie eine starke Stellung in der Preissetzung ihrer Produkte – nicht selten sind ­Occasionen teurer als neuwertige, und diese erhalten Sie, wenn überhaupt, erst nach einer sehr langen Wartefrist – also, warum keine Richemont-Aktien? Auch flackern immer wieder Gerüchte auf bezüglich einer möglichen Übernahme (LVMH). Was halten Sie davon?

Lassen Sie mich Ihre Frage mit einigen Fakten beantworten: Mit den Papieren von LVMH haben Sie in Euro eine Rendite von +251,3% über die letzten fünf Jahre erzielt. Bei Richemont hingegen konnten Sie über die gleiche Periode eine Performance von nur 93,3% erzielen.

Es wäre von meiner Seite ein schwerer Fehler, wenn ich in meiner Kolumne den Papieren von LVMH keine Beachtung schenken würde, insbesondere da dieser Titel mit einer Bewertung von 403 Milliarden Euro den höchstkapitalisierten Wert in Europa darstellt.

Das durchschnittliche Kursziel bei LVMH liegt bei +7,2% auf die nächsten zwölf Monate, bei Richemont sind es lediglich +2,76%. In Sachen Umsatzrendite hat LVMH ebenfalls die Nase vorne: 28,1% im Jahr 2024, während Richemont nur auf 24% kommt.

Auch Christian Dior und Hermès haben eine höhere ­Gesamtrendite über die letzten fünf Jahre erzielt als Richemont. Beim aktuellen strukturierten Produkt von dieser Woche kommt zu Ihren Ehren CFR Riche­mont zum Zuge.

Anlagetipp der Woche

Mit Alcon, Sonova, Straumann und Lonza habe ich für Sie Schweizer Weltmarktchampions in eine Struktur verpackt: Sofern Sie davon ausgehen, dass keiner dieser vier Champions der Extraklasse mehr als 50% in zwölf Monaten an Wert einbüsst, werden Sie beim BCV-Produkt (Valor: 125 638 862) auf Ihre Rechnung kommen. Sie erhalten für Ihr Investment einen garantierten Zins von 16,60% (auf Jahresbasis) in Schweizer Franken von einem Emittenten mit AA-Status ausbezahlt. Der Herausgeber kann erstmals nach drei Monaten das Produkt vorzeitig zu 100% inklusive anteiliger Zinszahlung zurückbezahlen und danach quartalsweise.

Sämtliche vier Titel werden von den Bankanalysten mit steigenden Kurszielen auf die kommenden zwölf Monate versehen, was die Anlagequalität dieser Titel unterstreicht. Im Konkurrenzvergleich mit einem gleichzeitig lancierten Referenzprodukt bieten wir einen Vorteil: ein garantierter Coupon, der zu jedem Zeitpunkt der Laufzeit des Produktes um 84% höher liegt als beim Mitbewerber. Die BCV wird mit einem garantierten Zeichnungsvolumen starten, welches um 150% höher liegt als das Maximalangebot eines Finanzgiganten mit gleich gelagerten Produkten. Der Anlagetipp weist wie immer keine eingebaute Performancegebühr auf, damit diese Konditionen möglich sind.

Bewertung: Risiko-Rendite-Profil der Superlative