Zurich ist der Börsenstar - und andere Börsentipps der Woche

Geldanlage Wer hat was von langweilig gesagt? Wieso Versicherungen Börsenstars sein können – und andere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, wieso ihn Zurich-CEO Mario Greco überzeugt – und wieso sich der Lachsfang weiter lohnt. François Bloch Jetzt kommentieren 02.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marco Ratschiller

Der norwegische Lachsspezialist Salmar (SALM NO) befindet sich in Topform, nachdem der Dividendenabgang vor kurzem noch verdaut werden musste. Bei einer Anlagerendite von +323,9 Prozent innert fünf Jahren können Sie sich zurücklehnen. Ihre Mission lautet: konsequent jede Dividendenausschüttung in neue Aktien zu reinvestieren. Aktuell beträgt der fundamentale Bewertungsabschlag 9,5 Prozent. Im Hinblick auf 2024 erwarte ich eine Rekordumsatzrendite von 28,2 Prozent, womit Sie auf Jahre hinaus auf den Titel setzen können. (Performance-König aus Norwegen)

Zum heimlichen Börsenstar mutieren die Papiere der Zurich Versicherung (ZURN SW): +92,2 Prozent innert fünf Jahren, während der lokale Index nur einen Zuwachs von +34 Prozent in der gleichen Periode verbuchen konnte. Mario Greco, der seit März 2016 als CEO im Amt ist, überzeugt auf der ganzen Linie. Falls Sie ein bisschen Sitzfleisch aufweisen, wird die Dividendenrendite 2023 laut meinen Hochrechnungen die Marke von 6,13 Prozent erreichen. 2019 lag diese Kennzahl noch bei 5,04 Prozent, womit Sie unter keinen Umständen das Papier vorzeitig veräussern sollten. Auch hier gilt es, die Dividende in neue Papiere auf jährlicher Basis zu reinvestieren. Extrem heiss auf dieses Papier ist die UBS: Kursziel von 550 Franken (Aktueller Kurs: 415.20 Franken). (Nachladen)

Setzen Sie im verstärkten Mass auf den US-Pharmakonzern Eli Lilly (LLY US): +340,1 Prozent innert fünf Jahren und trotzdem beträgt der fundamentale Bewertungsabschlag satte 25,7 Prozent. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 45,1 Punkten im Jahr 2021 sollte auf unter 28 in 2024 fallen. Die Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital wird 2023 die Marke von 68,3 Prozent erreichen. Novartis (NOVN SW) wird nach der gleichen Berechnungsmethode nur 22,8 Prozent im Jahr erreichen. Setzen Sie trotz Währungsrisiko auf die US-Karte. (Nachladen)

Die Erfolgsstory von Build Your Dreams (1211 HK) geht weiter: +555,7 Prozent innert fünf Jahren. Nun bietet Leonteq als erster Anbieter einen Barrier Reverse Convertible (BRC) auf den Höhenflieger an: Sie erhalten 21 Prozent aufs Jahr und der Kapitalerhalt ist gewiss, wenn Tesla und BYD nicht mehr als 51 Prozent an Wert verlieren, seit der Fixierung des Ausübungspreises am 6. Juli auf eine Laufzeit von zwölf Monaten. Das Produkt (Valor: 115647501) wird von der Banque International à Luxembourg garantiert. (Smarte Depotergänzung)

Bitte geben Sie mir ein bisschen Luft in Sachen Hypothekentipps: Wenn es im gleichen Tempo weitergeht, werde ich bald rund 300 Anfragen gleichzeitig betreuen. Letzten Sommer konnte einer meiner Hypothekenbroker eine fünfjährige Fixhypothek zu 0,55 Prozent anbieten. Wäre der Leser zur Bank, die als Garantiegeber aufritt, hätte er einen Aufschlag von 100 Prozent bezahlt. Daher verstehen Sie, warum Stillschweigen Pflicht ist (Verschwiegenheit ist ein klares Muss, um auch in Zukunft heisse Niveaus zu erhalten)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Leserfragen an den Geldberater

Sämtliche Leserfragen werden beantwortet. Schreiben Sie Geldberater

François Bloch ein E-Mail an: geld@schweizamwochenende.ch.

Mit grossem Interesse lese ich Ihre Analysen jeweils am Samstag in der «Schweiz am Wochenende». Ich bin im Moment in einer etwas verzwickten Lage. Mein Problem ist Folgendes: Ich bin Besitzer einer Liegenschaft, die mit 650’000 Franken belastet ist, wobei es sich um ein Mehrfamilienhaus mit drei Wohnungen und einem Geschäft handelt. Meine Hypothek, welche ich für zehn Jahre zum Ansatz von 1,85 Prozent abgeschlossen habe, läuft jetzt Ende 2022 aus. Meine Hausbank hat mir nun folgendes Angebot gemacht: fünf Jahre Laufzeit: 2,73 Prozent, sieben Jahre Laufzeit: 2,88 Prozent, zehn Jahre Laufzeit 3,01 Prozent, Saron-Hypothek: 0,84 Prozent für ein bis drei Monate. Wie soll ich mich verhalten, wäre, das Ganze zu «switchen», eine Alternative?

Seien Sie mir nicht böse, aber das Angebot Ihrer Bank ist in meiner Ansicht nach katastrophal und bedarf einer dringenden Korrektur. Der einzige Punkt, welcher ich aus Ihrer Zusendung nicht eruieren konnte, ist der prozentuale Belehnungswert der Liegenschaft, welcher entscheidend ist für das Angebot des Hypothekarvermittlers.

Unter der Annahme eines Belehnungswertes von 60 Prozent auf Ihrer Liegenschaft sind folgende Sätze möglich. Saron: 0,45 Prozent; eine fünfjährige Hypothek: 1,80 Prozent; und eine Hypothek für sieben Jahre: 2.04 Prozent. Strategisch würde ich an Ihrer Stelle die Hypothek aufteilen – und 70 Prozent der Hypothek mit Saron bestreiten und 30 Prozent mit einer fünfjährigen Hypothek. Gerne stelle ich Ihnen meine aktuellen Topanbieter zur Verfügung. Die Differenz zu Ihrem bisherigen Anbieter scheint mir eklatant zu sein.

Holen Sie sich deshalb unbedingt die Offerten der Konkurrenz ein – und konfrontieren Sie, wenn Sie alle Daten haben, nachher Ihren bisherigen Anbieter aus reiner Fairness.

Anlagetipp: Moderates Risiko

Mit den Schweizer Unternehmen Straumann, Lonza und der Sonova Holding setze ich bewusst auf absolute Swiss World Champions. In der historischen Rückbetrachtung über die vergangenen fünf Jahre hätte das von der Julius-Bär-Bank (A Rating) garantierte Produkt (Valor: 119674650) Ihnen eine Trefferquote von 100 Prozent (Referenz: Autocall bei 90 Prozent) auf die maximale Laufzeit von 15 Monaten ermöglicht. Mit dem garantierten Jahreszins von phänomenalen 13,36 Prozent in Schweizer Franken erhalten Sie, geschätzte Leserinnen und Leser, also absolute Topkonditionen.

Der Renditeaufschlag gegenüber dem Referenzprodukt auf den ersten Rückzugstermin, welcher erst nach sechs Monaten erfolgt, liegt bei +106 Prozent. Mit der bewussten Wahl einer Barriere bei 50 Prozent habe ich in Anbetracht der aktuellen Marktlage den Sicherheitspuffer nochmals signifikant erhöht. Damit wird das Anlagerisiko für Sie nochmals reduziert, was vollkommen in Ihrem Sinn ist. Sämtliche Titel verfügen auf ein Jahr über Kursziele, welche massiv höher liegen als das aktuelle Preisniveau. Drängen Sie Ihre Bank in den frühen Morgenstunden am Montag, den Auftrag zu platzieren, um den Anlagetipp zum Originalpreis von 100 Prozent auch wirklich zu erhalten.

Note: 10/10 (Bärenstarke Konditionen)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen