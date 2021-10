Weshalb Roger Federers Investment On an der Börse unter Druck ist

Geldanlage Weshalb Roger Federers Investment On unter Druck ist – Sie sich bei dieser Aktie aber keine Sorgen machen müssen In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, warum ein Einstieg beim Turnschuhhersteller On derzeit riskant ist. Dafür sind die Papiere von Sberbank eine sicher Bank. François Bloch Jetzt kommentieren 09.10.2021, 05.00 Uhr

Wirklich keine Sorgen machen muss sich meine Leserschaft in Sachen Sberbank (SBER LI): Der Zuwachs inklusive Dividendenausschüttung über die letzten fünf Jahre beträgt satte 243,3%! Das diese Woche präsentierte Finanzergebnis über die ersten neun Monate des Jahres 2021 ist sensationell. Aufgrund dieser Zahlen erwarte ich eine Umsatzrendite von über 78% für das gesamte Rechnungsjahr 2021. 2022 sollte die Dividendenrendite 7,46% erreichen, bevor 2023 ein Wert von über 8% anvisiert wird. (Nachladen)

Bis ins 2007 war Ken Moelis Joint Global Head of Investment Banking bei der UBS, bevor er sich mit seinem Unternehmen selbstständig machte. Heute können Sie als Investor an seinem fulminanten Erfolg als Aktionär teilhaben: Die Papiere der Moelis Company (MC US), sind innerhalb der letzten fünf Jahre inklusive Dividendenausschüttung um beeindruckende 343,7% angestiegen und meine Modellanalysen gehen davon aus, dass diese Erfolgsstory auch in kommenden Jahren nahtlos weitergeht. (Setzen Sie auf Ex-UBS-Superstar)

Gigantische Optionswetten laufen im Hintergrund auf die in den USA kotierten Papiere der Schweizer On Holding (ONON US), wo unser Tennis-Maestro Roger Federer als Investor mit von der Partie ist. Bemerkenswert dabei, dass die gesamte Anzahl aller Put-Options-Kontrakte mit Verfalltermin im November 2021, somit sehr spekulative Wetten auf sinkende Kurse, mehr als achtfach höher liegen als die entsprechenden Call-Options-Kontrakte, welche auf ansteigende Notierungen wetten. Im verstärkten Masse sind dabei Verkaufsoptionen erstanden, die momentan überhaupt keinen inneren Wert aufweisen. Am Donnerstagabend kam es in den USA zu Käufen von Put-Optionen auf den November-2021- Termin mit einem Ausübungspreis von 25 US-Dollar, welche zum jetzigen Moment pure Spekulation darstellen, da der Schlusskurs am Donnerstag an der New Yorker Börse bei 29.84 Dollar lag. Würde zum aktuellen Kurs abgerechnet, müsste der Käufer dieser Option heute einen Totalverlust erleiden! (fasten your seatbelts)

Beim Anlagetipp, werden Sie aus dem Staunen nicht mehr ­herauskommen: Ein fulminanter Jahreszins von 23,50% in Franken auf weltweit führende Energiewerte. Während die Konkurrenz Royal Dutch ins Rennen schickt, setze ich konsequent auf Petrobras. Es weist eine erwartete Umsatzrendite von 34,8% für das Geschäftsjahr 2021 auf, während Royal Dutch laut «S&P Global Market Intelligence» nur 10,4% erreicht. Bei der Berechnung der Erfolgsquote über die letzten fünf Jahre hat die Version mit Petrobras eine höhere Gewinnchance in Sachen vollständige Rückzahlung Ihres Kapitaleinsatzes ergeben, als dies mit Royal Dutch möglich gewesen wäre. Unsere Quote liegt bei 94,95%! Die BCV hatte schon letzte Woche unter Beweis gestellt, dass für Schweizer Verhältnisse ein enormes Zeichnungsvolumen für Sie bereitsteht. Wichtig: Vor 8.00 Uhr am Montagmorgen muss der Auftrag bei Ihrer Bank platziert sein. (Timing)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Sie haben mir immer sehr gute Ratschläge gegeben! Ich möchte etwas umschichten in der Grössenordnung von ca. 100 000 Franken. Was würden Sie mir empfehlen zu verkaufen und was zu kaufen? Etwa zwei bis drei Titel. Ich möchte eigentlich nicht auf Dividenden schauen, sondern viel mehr auf Kursgewinne. Was empfehlen Sie mir?



Laut Ihrem Depotauszug haben Sie eine Rendite von +112%, ohne die Dividende zu berücksichtigen. Ich habe Ihr Portfolio analysiert und finde keinen Titel, welcher nicht mit meiner Strategie übereinstimmt. Es wäre in meinen Augen einfach töricht, Papiere wie Microsoft mit einer mehr als überzeugenden Wachstumsstory zu veräussern. Könnte ich Ihnen mit ­gutem Gewissen einen ernsthaften Ersatzkandidaten aus dem gleichen Sektor empfehlen, eigentlich nein. Ich gehe noch einen Schritt weiter, Sie würden mit den Umschichtungen Ihren Fokus vollkommen verlieren und schlussendlich von der Strategie abweichen. Nervosität würde aufkommen, wenn Ihre alten Aktien besser rentieren würden als die neuen Papiere. Es entstehen unnötige Reibungsverluste: Denken Sie nur an die Transaktionskosten bei diesem Manöver. Als Servicedienstleistung können Sie mir quartalsweise Ihr Portfolio ­zuschicken, damit ich eine ­vertiefte Analyse auf meiner Datenbank durchführe, wo 140 000 Aktien simultan miteinander verglichen werden. In der Zwischenzeit bitte ich Sie, die Dividendenausschüttung nicht in irgendwelche Papiere zu reinvestieren, sondern als ­Wertepuffer in Ihrem Depot zu führen. Der Einsatz von ­gedeckten Calls macht im aktuellen Kontext keinen Sinn, denn Ihr Portfolio ist auf Wachs­tumswerte der Extraklasse ­ausgerichtet, welche Potenzial aufweisen.

Anlage-Tipp

Mehr als extrem ist die Ausgestaltung des neuesten BCV-Produkts (Valor: 114 195 850): garantierter Jahreszins von 23,50% in Schweizer Franken bei maximaler Laufzeit von 9 Monaten. In diesem Korb befinden sich nur Aktien, welche zu den weltweit führenden Rohstoffwerten zählen und gleichzeitig über stark steigende Kursziele verfügen: Glencore, Albermale und Petrobras.

Note: 10/10 (Topkonditionen für Sie)

Rappenspalter

Nur 499 Franken bezahlen Sie für vier Nächte im Doppelzimmer Superior inklusive Frühstück für zwei Personen im Hotel Rinderberg hoch über Zweisimmen. Smarte Leser können auch in der winterlichen Hochsaison zu diesem Hammerpreis buchen, sofern Sie Ihren Aufenthalt für dieses Arrangement am Sonntag beginnen. Bis zum 18. April 2022 steht dieses famose Topangebot über www.deindeal.ch für Sie zur Verfügung. Normalerweise bezahlen Sie für ein derartiges Arrangement (Standard Rate) zwischen 925 und 1243 Franken. (Termin: Januar 2022).

Note: 10/10 (Top)