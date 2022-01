Geldanlage: Die neusten Börsentipps von François Bloch

Geldanlage Weshalb sich bei Hypotheken ein Vergleich besonders lohnt – und weitere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, warum das erste Zins-Angebot einer Bank nicht immer das beste ist - und bei welchem Investitionstitel sich das Warten gelohnt hat. François Bloch Jetzt kommentieren 15.01.2022, 05.00 Uhr

Welcher Zins darfs denn sein? Ein Vergleich der Angebote kann nicht schaden. Illustration: Marco Ratschiller

Mittwochabend um 20.50 Uhr erhielt ich folgende Erfolgsmeldung: «Es hat geklappt mit 0,79% auf die Fixhypothek bei einer Laufzeit von zehn Jahren. Danke für die Portal-Tipps». Weniger als 24 Stunden zuvor wurde ich angefragt, ob das Angebot einer Finma-regulierten Bank zu 1,30% mit der identischen Laufzeit Sinn macht?

Nein, denn hier müssen Sie knallhart die Konkurrenz spielen lassen. Der weltberühmte Medizinforscher erhielt das Hammerangebot, ohne noch ein grosses Wertschriftenportfolio dem Hypothekargeber zur Verwaltung zu übergeben, was beim Leser mit dem Angebot mit 1,30% der Fall war. (Kämpfen für Sie)

Jetzt kracht auch ein weiteres Lügengebilde ab dieser Woche beim Anlagetipp in sich regelrecht zusammen: Sowohl die LUKB und BCV nehmen Kaufaufträge bis um 8.30 Uhr am Montagmorgen entgegen. Damit hat Ihre Bank alle Zeit der Welt, den Auftrag regelkonform einzugeben. Um die Verteilung der Produkte regelrecht zu sabotieren, greift eine Finma-regulierte Bank laut einem Leser- E-Mail in die tiefste Trickkiste hinein. Sie eröffnet einfach den entsprechenden Valor nicht im Kundensystem, womit dieser Investor gegen seinen ausdrücklichen Wunsch jeweils leer ausgeht.

Bei uns gibt es einen XXL- Couponsaufschlag gegenüber total identischen Produkten eines weltweiten Private-Banking-Champions, welche dieser Tage lanciert wurden. Zur Erhöhung der Risikotoleranz habe ich die Barriere, welche für die faktische Kapitalgarantie bestimmend ist, sogar tiefer gelegt, um meine Aufgabenstellung nochmals zusätzlich zu erschweren. Beim BCV-World-Champion-Pharmakorb, liegt unser Couponsaufschlag bei +72,26% und der LUKB Swiss World Champions erreicht eine Verbesserung von satten +65,71%. (Mega-Differenz für Sie mit weniger Risiko)

Das Warten hat sich für Sie gelohnt: Nämlich für all diejenigen Leser, welche Ihre Positionen bei der State Street (STT US) aus einem strukturierten Produkt vor einem Jahr erhalten haben. Innert zwölf Monaten konnte das mit 37,8 Milliarden US-Dollar bewerteten Papier nämlich um 33,3% zulegen und befin- det sich nun auf einem Allzeithoch.

Mit Innovationskraft begeistert der Schweizer Derivativanbieter Leonteq: Ein Indexprodukt (ISIN: CH1111685694) auf die CO2-Emissionsrechte, die an der Terminbörse in Amsterdam gehandelt werden. Der neue Geheimtipp unter Wertschriftenspezialisten wird nur an der Frankfurter Börse in Euro gehandelt und wurde am 25. August 2021 zu einem Emissionspreis von 59.16 Euro lanciert. Die famose Rendite seit Lancierung beträgt +38,90% und weist keinen inneren Hebel auf. Der SMI Price Index hat in der gleichen Zeit nur eine Rendite von 2,47% erzielt. (Powerhaus aus Zürich)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Leserfragen an den Geldberater

Sämtliche Leserfragen werden beantwortet. Schreiben Sie Geldberater

François Bloch ein E-Mail an: geld@schweizamwochenende.ch

Meine Partnerin und ich verfolgen schon seit Jahren Ihre Empfehlungen, wie man lang- bis mittelfristig Geld anlegen kann. Wir besitzen eine neue von uns gekaufte Terrassenwohnung, die bezahlt ist. Da wir beide kinderlos sind und langsam älter werden (68 Jahre jung), möchten wir unser Geld nicht einfach zinslos den Banken überlassen. Wie soll meine Partnerin 1 Million Franken ohne grosses Risiko nach Ihrer Empfehlung mit Wertpapieren anlegen? Zeithorizont 5 bis 10 Jahre! Wie soll ich meine halbe Million Franken gewinnbringend investieren, damit ich zu meiner AHV einen besseren Zuschuss habe? Zeithorizont 5 bis 10 Jahre!

Ein Restrisiko bei Geldanlagen gibt es immer, trotz ausgeklügelter Strategien. Im Gegensatz zu einer Bank oder einem Vermögensverwalter würde ich Ihnen ein gestaffeltes Vorgehen empfehlen und alle drei Monate jeweils 120000 Franken neu veranlagen. Das bedeutet, dass Sie nicht zu Beginn auf Volllast laufen. Wir wissen nicht, welche langfristige Auswirkungen Covid-19 und Omikron auf das wirtschaftliche Leben bringen und zwangsläufig ihren Niederschlag auf die Börsenentwicklung haben.

Um eine möglichst gute Diversifikation zu erzielen, würde ich Ihnen eine «World Leader Champions»-Strategie mit gedeckten Calls auf neun Monate empfehlen. In Sachen konkrete Titelwahl gilt es, mit folgenden drei Titeln anzufangen: UBS, Home Depot und SAP. Mit dieser Strategie werden Sie gleitende Durchschnittspreise über die Jahre erhalten und müssen sich keine Gedanken machen über den richtigen Einstiegsmoment und können sich voll auf die Titelwahl mit mir konzentrieren. Hast ist nämlich in diesen unsicheren Zeiten ein schlechter Ratgeber.

Anlage-Tipp 1 (moderates Risiko)

Hervorstechend von einer Risiko-Rendite-Perspektive im Konkurrenzvergleich ist das neueste LUKB-Produkt (Valor: 115573466) mit einem garantierten Zins von 11,60%. Die Barriere wurde bewusst auf tiefe 64,87% festgezurrt bei einer maximalen Laufzeit von nur eineinviertel Jahren. Mit ABB, Holcim und Sika finden Sie weltweit führende Konzerne aus dem Infrastruktursektor, die mit ausgezeichneten Finanzkennzahlen in den letzten Quartalen brilliert haben. Trefferquote über fünf Jahre liegt bei über 95%. (Quelle: PrivatAM Zürich/Monaco). Bewertung: 10/10

Anlage-Tipp 2 (moderates Risiko)

Anlage-Tipp 2 Verrückt sind die Konditionen beim BCV-Produkt (Valor: 116018850) mit einem Zins von 12,92%. Die Barriere wurde auf tiefe 64,87% festgezurrt bei einer maximalen Laufzeit von nur 12 Monaten. Mit Roche, Pfizer und Abbott sind Pharmaspitzentitel im Korb vertreten. Die Trefferquote über die letzten fünf Jahre liegt bei über 95% (Quelle: PrivatAm Zürich/Monaco). Erste vorzeitige Rückzahlung frühestens nach sechs Monaten. Bewertung: 10/10

