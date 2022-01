Börsentipps der "Schweiz am Wochenende"

Geldanlage Weshalb Sie auf diese Zug-Aktie aufspringen sollten – und weitere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, warum der Eisenbahnbetreiber Union Pacific ein Kauf wert ist und welche Grossbank neu auf der Empfehlungsliste steht. François Bloch Jetzt kommentieren 08.01.2022, 05.00 Uhr

Illustration: Marco Ratschiller

Erwerben Sie neu die Papiere der Israel Chemical Group (ICL US): Der 13 Milliarden US$ Titel sollte in diesem Jahr einen neuen Rekordgewinn erreichen. Das Kurs-/Gewinnverhältnis wird per Ende des laufenden Jahres auf unter 10.4 Punkte fallen, was im weltweiten Branchenvergleich eine absolute Sensation darstellt. Der Buchwert pro Aktie steigert sich laut meinen Mutmassungen von 2.96 US$ im 2018 auf 4.18 US$ im 2023. Bonus: Eine erwartete Dividendenrendite von 5.44% fürs 2022! (Neu auf der Empfehlungsliste)

Rücken Sie ja kein Jota von Ihren Positionen bei Union Pacific (UNP US) ab: Der 163 Milliarden US$ schwere Eisenbahnbetreiber ist nämlich auf Rekordkurs. Bei einer Anlagerendite von +169.1 Prozent über die letzten fünf Jahre, geht Ihr Engagement mehr als perfekt auf. Laut meinen Berechnungen beträgt der eigentliche Unternehmenswert 193 Milliarden US$ per Ende 2022, womit der weltweite Branchenkrösus, noch zu einem fundamentalen Bewertungsabschlag gehandelt wird. (Nachladen)

Sorry, dass ich mich wiederhole, aber Sie sollten unbedingt nochmals zusätzliche Papiere von Ameriprise Financial (AMP US) erwerben: Der 35.7 Milliarden US$ schwere Anbieter von Finanzdienstleistungen, wird zu einem fundamentalen Bewertungsabschlag von 48 Prozent gehandelt werden. Der Buchwert pro Aktie, sollte sich zwischen 2018 und 2024 von 30.4 US-Dollar auf enorme 69.95 US-Dollar erhöhen. (Nachladen)

Erstehen Sie erstmals die Papiere der französischen Grossbank SOCGEN (GLE FP): Eine erwartete Dividendenrendite von 5.42 Prozent bei einem Kurs-/Gewinnverhältnis von 8.01 stellt eine ausgezeichnete Opportunität für den smarten Investor dar. (Neu auf der Empfehlungsliste)

Schauen Sie sich den Anlagetipp mit Geberit, LONZA und SIKA einmal genauer an: Bei uns gibt es einen um 47.87 Prozent höheren Garantiezins, als ein total identisches Angebot von einer FINMA regulierten Bank. Damit Sie nicht mit fadenscheinigen Argumenten vom Kauf des präsentierten Angebots abgewimmelt werden, wird die Luzerner Kantonalbank mit einem für Schweizer Verhältnisse, massiven Emissionsvolumen am Montag in Erscheinung treten. In Sachen Informationstransparenz setzt die Luzerner Kantonalbank nebst der LEONTEQ, ganz neue Standards für den hiesigen Finanzmarkt: Sie erhalten nebst umfassenden Risikodarstellungen auch die Gesamtrendite des Produktes auf Knopfdruck, welches sich aus dem aktuellen Geld-/Briefkurs und die bislang bezahlten monatlichen Zinsauszahlzungen zusammensetzt. (Bestleistungen für unsere Leser)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Zuerst alles Gute fürs 2022 und weiterhin ein gutes Händchen bei Ihren Tipps! Nun habe ich zwei aktuelle Fragen: Ich bin bis jetzt bloss in Schweizer Aktien investiert. Ich finde aber, dass zwei, drei internationale Titel Sinn machen würden. Was empfehlen Sie mir? Apple, Tesla, Microsoft etc.? Ich bin auch in Zur Rose investiert. Die haben aber laufend an Wert verloren. Soll ich sie abstossen - oder legen die wieder zu?

Ich möchte Ihnen hier keine Wunschträume verkaufen, sondern eine total solide Strategie vermitteln. Mit ausländischen Top-Aktien können Sie zusätzliche Renditeprozente herauskitzeln. Konkret, gebe ich ein klares JA zu Apple und Microsoft ab. TESLA, wäre von der Performance in der Vergangenheit sensationell gewesen, aber wies zu grosse Bewertungsrisiken für einen konservativen Investor auf. Bei den Papieren «Zur Rose» gilt es einen schmerzhaften Schlussstrich für Sie zu machen.

Auch ich lese Ihre Anlagetipps seit langem mit grossem Interesse, und ich habe auch etliche Male mit schönem Erfolg mitgemacht. Ich habe eine Hypothek auf ein Einfamilienhaus an bester Seelage, mit folgender Fälligkeit: Fr. 1 Mio 0.69% fällig am 26.9.2022 sowie Fr. 620’000 zu 0.93% fällig am 3.4.2023. Ich möchte nun irgendwie die Zinsen versuchen «anzubinden», da ich glaube, dass sie in nächster Zeit bedeutend nach oben gehen werden. Kennen Sie eine Bank, die mir da weiterhelfen kann? Ich habe noch mit keiner Bank darüber gesprochen.

Es ist meine moralische Pflicht Ihnen zu helfen: Der Ersatz Ihrer fünfjährigen Fixhypothek, welche im September 2022 ausläuft, sollte unter 0.56% dank meinen Ratschlägen möglich sein.

Anlage-Tipp 1 (reduziertes Risiko)

Absolut extrem von einer Risiko-/Renditeperspektive aus gesehen ist das neueste LUKB Produkt (Valor: 115573404) mit einem garantierten Zins von 8.26%. Die Barriere wurde bewusst auf sehr tiefe 60% festgezurrt bei einer maximalen Laufzeit von 1 ½ Jahren. Mit Nestlé, Novartis, Roche und SIKA, sind die Top SMI Titel vertreten. Trefferquote über die letzten fünf Jahre: 100% (Quelle: PrivatAm Zürich/Monaco). Identisches Produkt mit sechs Monate längerer Laufzeit, gibt es bei der Konkurrenz zu einem Zins von 6%. Bewertung: 10/10

Anlage-Tipp 2 (moderates Risiko)

Verrückt sind die Konditionen beim zweiten LUKB Produkt (Valor: 115573401) mit einem garantierten Zins von 12.20%. Die Barriere wurde auf sehr tiefe 65% festgezurrt bei einer maximalen Laufzeit von 1 ½ Jahren. Mit Geberit, LONZA und SIKA sind nur Schweizer Champions vertreten. Die Trefferquote über die letzten fünf Jahre: 100% (Quelle: PrivatAm Zürich/Monaco). Erste vorzeitige Rückzahlung frühestens nach sechs Monaten möglich. Bewertung: 10/10

