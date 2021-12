Börsentipps der Woche: Setzen Sie auf Medizin für Büsis und Hunde

Geldanlage Weshalb Sie auf Medizin für Büsis und Hunde setzen sollten – und weitere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, warum der Tiermedizinspezialist Zoetis eine lohnende Investition ist und welche Aktie seine Dauerkaufempfehlung darstellt. François Bloch Jetzt kommentieren 24.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Illustration: Marco Ratschiller

Voll auf Kurs befindet sich für Sie der Tiermedizinspezialist Zoetis (ZTS US): +366,1% über die letzten fünf Jahre und ein Ende des Höhenflugs beim mit 114 Milliarden taxierten ­Titel ist nicht in Sicht. Der Buchwert je Aktie wird laut meinen finanzmathematischen Hochrechnungen zwischen 2018 und 2024 um satte 412% zunehmen. Schon im ersten Quartal 2022 wird sich die Umsatzrendite auf 41,3% erhöhen: Ein Jahr zuvor lag dieser Wert noch bei 29,6%! Richtig Anlegerfreundlich ist die Geschäftsleitung: Die Dividendenausschüttung wurde um 30% laut Beschluss vom 7. Dezember 2021 nach oben geschraubt. (Nachladen)

Meine Leserschaft darf sich mehr als glücklich schätzen, wenn sie die Anlageperformance beim Innerschweizer IT Distributor Also (ALSN SW) unter die Lupe nimmt: +248,2% über die letzten fünf Jahre, während der einheimische Index nur um 75,6% in der gleichen Periode vorwärtsgemacht hat. Erstmals seit Jahren wird das mit 3,6 Milliarden Franken evaluierte Papier zu einem fundamentalen Bewertungsabschlag von 10% gehandelt. Die konsequente Vorwärtsstrategie der Firmenleitung überzeugt: Unspektakulär solide für Sie als Investor, aber extrem erfolgreich. (Nachladen)

Der weltweit führende US-Herzklappenspezialist Edwards Lifesciences (EW US) sorgt für sehr entspannte Momente in Ihrem Portfolio: +313,6% innert fünf Jahren, während der S&P 500 Index in der gleichen Periode nur um 122,3% vorwärtsmachte. Bei einer erwarteten Rekordumsatzrendite von 31,9% 2022 stimmt alles für Sie, obwohl das Kurs-Gewinn-Verhältnis mit 51,2 Punkten nicht gerade als billig umschrieben werden kann. Dies ist leider die Bewertungsprämie, welche Sie für einen absoluten Wachstumschampion aktuell an der Börse einfach bezahlen müssen. Nehmen Sie diese Bürde in Kauf: Bislang ging dieses Pokerspiel beim 79-Milliarden-US-DollarTitel hervorragend auf. (Nachladen)

Der Softwaregigant Mi­crosoft (MSFT US) wird mit einem unvorstellbaren Bewertungsabschlag von 16,1% an den US-Börsen laut meinen quantitativen Modellen gehandelt. Trotz einer Anlageperformance von +468,9% über die letzten fünf Jahre sollten Sie unter allen Umständen Ihre Positionierung hier nochmals erhöhen: Per 2024 wird sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf sehr attraktive 27,6 Punkte reduzieren. Bei einer von mir erwarteten Rekordumsatzrendite von 41,8 Prozent 2022 wird das Unternehmen Sie in der Zukunft regelrecht begeistern. Besonders gut gefällt mir, dass sich die Dividendenausschüttung laut meinen Hochrechnungen zwischen 2018 und 2024 um satte 62 Prozent erhöhen wird. (Dauerkaufempfehlung)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Leserfragen an den Geldberater

Sämtliche Leserfragen werden beantwortet. Schreiben Sie Geldberater

François Bloch ein E-Mail an: geld@schweizamwochenende.ch

Mit Interesse verfolge ich jede Woche Ihre Geldtipps und bin mittlerweile sehr überzeugt davon! Nun habe ich selbst eine grundsätzliche Frage: Ich möchte mich in 5 Jahren, mit 60, in die Frühpension verabschieden. Meine Pensionskasse lasse ich mir auszahlen. Unsere flüssigen Geldmittel werden dann 2,1 Millionen Franken betragen. Unser Haus (Wert ca. 1,4 Millionen Franken) werden wir nicht verkaufen. Meine Frau erhält zum gleichen Zeitpunkt ihre AHV-Rente von 24000 Franken. Unsere Lebenshaltungskosten belaufen sich auf 100000 Franken pro Jahr, das heisst, das Vermögen müsste eine Rendite von ca. 80000 Franken (4 Prozent) pro Jahr abwerfen. Würden Sie zu einer Grossbank gehen und ein Vermögensverwaltungsmandat in Auftrag geben oder kann man solch eine Summe auch selbst klug verwalten? Ich handle jetzt schon mit Aktien, Obligationen und manchmal mit CFDs. Mein Risikoprofil würde ich auf Mittel setzen.

Wir haben immer mehr Selbstentscheider, welchen ich entsprechende Vorschläge (ohne Kosten) unterbreite, wie sie ihr Vermögen verwalten können. Dabei habe ich mich auf fol­gende Struktur fokussiert: weltweite Topwerte und konsequent darauf gedeckte Calls. Das Ziel, eine Jahres­rendite von 4% zu erreichen, ohne Ihr ­Kapital anzutasten ist realistisch, sofern die Märkte nicht abrupt mehr als 20 Prozent innerhalb eines Jahres ­verlieren. Es versteht sich von selbst, dass ich Ihnen kein Renditever­sprechen abgeben darf. Wir ­haben Leser, welche mit In­vestmentsummen zwischen 400 000 Franken und 20 Millionen Franken auf dieser Schiene mit grossem Erfolg agieren. Falls Sie konsequent agieren und sich nicht wilden Spekulationen hingeben, sollte Ihr Ziel möglich sein.

Anlage-Tipp 1 (moderates Risiko)

Sofern Sie einem gewissen Anlagerisiko nicht abgeneigt sind, würde ich Ihnen den JPM US Technology Fund (ISIN: LU0082616367) empfehlen. Der Nachteil ist, dass Sie bei diesem Produkt eine Mindestanlagesumme von 35000 US-Dollar brauchen. Die Rendite über 10 Jahre (Quelle: Fondsprofessionell.at) beträgt +650,63%. Bei aller Euphorie sei vermerkt: Monatsverluste von bis zu 13% sind möglich. Fazit: Top-Fonds mit erhöhten Preisschwankungen. Bewertung: 9.8/10

Anlage-Tipp 2 (erhöhtes Risiko)

Spektakulär ist die Rendite des LPX Private Equity in Euro (ISIN: LU0 322 250 712): +451,78 Prozent über zehn Jahre. Für die Zusammenstellung des Produktes ist ein von der Finanzmarktaufsicht Finma regulierter Fondsanbieter zuständig. Investiert wird in nur kotierte Anlageinstrumente von weltweit führenden Anbietern von Buy-out-Spezialisten, welche Firmen aufkaufen, um Sie auf Hochglanz zu polieren und schlussendlich an die Börse zu bringen. (Bewertung: 10/10)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen