Börsentipps von François Bloch

Geldanlage Weshalb sie sich bei dieser Aktie sputen sollten – und weitere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, wieso es sich lohnen dürfte, noch bei Mastercard einzusteigen – und weshalb er eine englische Bank neu auf dem Zettel hat. François Bloch Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

Illustration: Marco Ratschiller

Voll auf Erfolgskurs befindet sich der amerikanische Kreditkartenanbieter Mastercard (MA US): +273,8% innert fünf Jahren ist ein starkes Ergebnis für den mit 382 Milliarden US-Dollar taxierten Höhenflieger. Jetzt beträgt der fundamentale Bewertungsabschlag nur noch 2,1%, womit das Zeitfenster für zusätzliche Käufe sich in Bälde für Sie schliessen wird. 2023 sollte das Unternehmen laut meinen Hochrechnungen eine Rekordumsatzrendite von 58,3% erzielen, womit Sie mehr als beruhigt der Zukunft als langjähriger Aktionär entgegenblicken können. («Last Minute»-Käufe)

Das CO2-Zertifikat (Valor: 59660934) der Leonteq zeigt sich total entfesselt an der Börse: +101,09% seit der Lancierung am 23. April 2021. Nun heisst es, auf die Bremse zu stehen und keine weiteren Positionen zu erwerben, denn Euphorie ist per se ein schlechter Ratgeber. Jetzt gilt es, sehr engmaschig das in der Schweiz kotierte Produkt auf täglicher Basis zu verfolgen und bei der ersten signifikanten Gegenbewegung nach unten abzustossen. Seit dem Jahreswechsel 2021/2022 hat das Papier um 16,06% an Wert zugelegt. (Exit- Strategie vorbereiten)

Am letzten Wochenende musste ich auf die Schnelle reagieren, denn es galt einen kühlen Kopf zu bewahren, als eine Familie ein fulminantes Angebot einer Finma-regulierten Bank für ihre neue Hypothek erhielt mit der expliziten Aufforderung sich bis um 7.30 Uhr am Montagmorgen zu entscheiden. Die Offerte war auf den ersten Blick ausgezeichnet, hatte aber einen Haken. Der Kampfpreis war damit verknüpft, dass gleichzeitig noch eine weitere Dienstleistung dieses Finanzanbieters bezogen werden musste. Meine Antwort war knallhart: Ja zu diesem Kampfpreis, aber ohne zusätzliche Dienstleistungen und wurde von der Familie befolgt. Tage danach erhielt ich nämlich die Vollzugsmeldung: –35% betrug der Abschlag zum offiziellen Listenpreis. (Kämpfen für Ihre Rechte)

Ein fulminantes Comeback feiert die Bank Julius Bär beim Anlagetipp von dieser Woche: Sie erhalten als Investor einen um 100% höheren garantierten Zinssatz, als ein total identisches Produkt, welches gleichzeitig auf dem Schweizer Markt angeboten wird. Um die Risikotoleranz für Sie noch zu erhöhen, habe ich die Kursbarriere, welche für die faktische Kapitalgarantie bestimmend ist, sogar noch tiefer gelegt als beim Mitbewerber, denn sonst wäre der Coupon nochmals höher für Sie ausgefallen. (Fulminantes Comeback)

Setzen Sie neu auf die Papiere der englischen HSBC Bank (HSBA LN): Der Bewertungsabschlag beträgt 33,5%. Die Umsatzrendite beträgt in diesem Jahr satte 37,5%, was nicht zu unterschätzen ist. Bei einer erwarteten Dividendenrendite von 4,60% im 2023 und dass die englische Währung gegenüber dem Schweizer Franken an Stärke gewinnt, eine absolut smarte Ergänzung für Ihr Anlageportfolio. Die Marktkapitalisierung der UK-Bank beträgt 136 Milliarden Franken. (Neu auf der Empfehlungsliste)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Mit Spannung lesen wir Ihre Anlagetipps Woche für Woche in der «Schweiz am Wochenende». Unsere Anfrage: Nach dem Verkauf unserer Liegenschaft sind nun zirka 560 000 Franken auf unserem Konto bei der Credit Suisse, wo auch die Hypothek vorzeitig aufgelöst wurde. Das Geld wird kurz- bis mittelfristig nicht benötigt. Meine Pension steht per Ende 2024 bevor. Die Credit Suisse möchte uns als Kunde weiter betreuen und wird uns am 4.2.2022 einen Anlagevorschlag unterbreiten. Persönlich bin ich eher der «konservative» Aktientyp, mit Vorzug auf Dividenden starker, unterbewerteter CH-Aktien. Meine aktuellen Favoriten: Novartis, Holcim, Zürich Versicherung, Oerlikon, Helvetia, Stadler Rail, Cembra Money Bank. Was halten Sie von meinem Vorschlag in dieser ungewissen Zeitachse? Wie wäre Ihre Empfehlung mit dieser Ausgangslage?

Mit dem erhaltenen Geld wollen Sie eine kontinuierliche Wertentwicklung Ihrer veranlagten Gelder. Aufgrund Ihrer Situation ist ein spekulatives Engagement fehl am Platz. Novartis, Holcim, Zürich (bin ich Aktionär) kann ich voll unterschreiben für Sie. Oerlikon, Helvetia, Stadler Rail und Cembra wären nicht erste Wahl für mich aus Ihrer Optik. Würde Ihr Portfolio mit folgenden SMI-Werten ergänzen: ABB, Roche und UBS. Gerade in der aktuellen volatilen Marktverfassung würde ich sämtliche Titel mittels gedeckter Calls dank der erhaltenen Prämie nach unten (teil)absichern. Die Dividenden aus den Aktien hingegen gilt es für die Bezahlung laufender Kosten zu nutzen. Mit der Anwendung eines derartigen Strategiekonzepts sollten Sie Ihren finanziellen Grundstock nicht antasten müssen und können laufende Kosten elegant decken.

Anlage-Tipp: Reduziertes Risiko

Jetzt sind alle Jahresberichte 2021 bei unseren Champions durch: Dies ist Anlass, mit einem Hammerangebot von einer Risiko-Rendite-Perspektive aus betrachtet für Furore zu sorgen. Das LUKB- Produkt (Valor: 115573671) kommt mit einem magischen Zins von 10,26% daher. Die Barriere wurde auf sehr tiefe 61,38% festgezurrt, bei einer maximalen Laufzeit von nur 15 Monaten. Mit Nestlé, Novartis, Roche und Givaudan finden Sie nur Giganten aus dem SMI vor.

Bewertung: 10/10 (Maximal)

Anlage-Tipp: Leicht erhöhtes Risiko

Maximale Konditionen erhalten Sie beim Julius-Bär-Produkt (Valor: 116 308521) mit einem Zins von 16% in Schweizer Franken. Ins Rennen geschickt werden Partners Group, Alcon und ­Richemont. Die maximale Laufzeit wurde auf nur ein Jahr begrenzt. Die Kursbarriere liegt bei extrem niedrigen 54,88%, welche die faktische Kapitalgarantie bestimmt. Die Trefferquote über die letzten fünf Jahre lag bei 98,74% (Quelle: PrivatAm, Zürich/Monaco). Sämtliche Titel weisen massiv höhere Kursziele aus auf 12 Monate.

Bewertung: 10/10 (unschlagbar)

