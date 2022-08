Wo es hohe Gewinne gibt und andere Börsentipps der Woche

Geldanlage Wo es noch hohe Pegelstände gibt – und andere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, wieso der Lachsproduzent aus Norwegen viel Gewinn verspricht – und erklärt, wie man beim Anlegen in Kryptowährungen das Risiko mindern kann. François Bloch Jetzt kommentieren 20.08.2022, 05.00 Uhr

Illustration: Marco Ratschiller

In einer blendenden Verfassung präsentiert sich der norwegische Lachsproduzent Salmar (SALM NO): +275,6% innert fünf Jahren, während der lokale Börsenindex in der gleichen Zeitperiode nur einen Zuwachs von 85,7% verbuchen konnte. Bei einem fundamentalen Bewertungsabschlag von 15,5%, gibt keinen ersichtlichen Grund für Sie, irgendwelche Papiere zu veräussern. Bei einer von mir erwarteten Rekordumsatzrendite von 25,6% im 2023, sollte der Höhenflug des 7,8-Milliarden-Franken-Titels keinen Abbruch erleiden. (Nachladen)

Auf keinen Fall, dürfen Sie die Papiere von Synopsis (SNPS US) abstossen: +375,3% innert fünf Jahren stellen ein absolutes Spitzenergebnis für Sie dar. Der 57-Milliarden-Dollar-Titel wird Sie auch in den kommenden Jahren als Investor oder Investorin regelrecht begeistern. Laut meiner Hochrechnungen wird sich die Umsatzrendite von 25% im 2019 auf über 35% bis ins 2024 erhöhen. Noch fulminanter ist die Entwicklung des Buchwerts pro Aktie über die gleiche Periode: von 27.20 auf 48.70 US-Dollar. (Nachladen)

«Sorgen» machte sich ein Leser, als die Siegfried-Holding-Aktien (SFZN SW) nicht sofort nach seinem Ankauf massiv im Gewinn standen: Bei einer Anlagerendite von +155,6% innert fünf Jahren ist Kritik fehl am Platz. Der 3,5 Milliarden Franken schwere Nebenwert steht vor einer absolut glänzenden Zukunft. Der Gewinn pro Aktie wird sich laut meinen Hochrechnungen von 12.50 Franken im 2019 auf 35.10 Franken bis ins 2024 erhöhen. (Nachladen)

Zum europäischen Börsenkrösus mutieren die Papiere von LVMH (MC FP): +249,9% innert fünf Jahren. Der mit 354,9 Milliarden Euro bewertete Titel des Luxusgüterherstellers wird aktuell zu einem fundamentalen Bewertungsabschlag von 10,4% gehandelt. Bei einer erwarteten Rekordumsatzrendite von 28,3% im 2024, sollten Sie zusätzliche Papiere erwerben. Die Mehrrendite gegenüber dem französischen CAC-40-Index sollte auch in den kommenden Jahren nicht in Frage gestellt sein. (Nochmals Nachladen)

Mit einer Finanzmarktinnovation begeistert das Zürcher Derivatehaus Leonteq: Es handelt sich um ein durch die Schweizer Börse pfandgesichertes Investment (Valor: 121054273) mit eingebautem «Airbag», das fulminante Renditen ermöglicht. Das in US-Dollar ausgegebene Zertifikat auf die Kryptowährung Ether ermöglicht eine maximale Jahresrendite von 23,88%. Erst wenn Ether innert sechs Monaten mehr als 51,57% an Wert seit der Anfangsfixierung verliert, sind Sie im Minus. Reduziert sich der Wert von Ether nach sechs Monaten um 70%, beträgt Ihr Verlust aufgrund der Airbag-Konstruktion weniger als 34% Ihres Einstandskurses. Bei einem Abschlag von 30% seit der Lancierung bis zum Laufzeitende erhalten Sie 111,94% (23,88% auf Jahresbasis) Ihres ursprünglichen Anfangskapitals ausbezahlt. (Totale Innovation)

Leserfragen an den Geldberater

Leserfragen an den Geldberater

Sämtliche Leserfragen werden beantwortet.

François Bloch ein E-Mail an: geld@schweizamwochenende.ch.

Ich besitze ein Schweizer Aktiendepot im Wert von rund 400’000 Franken und möchte Ihrem Rat aus der «Schweiz am Wochenende» folgen. Ich war Bankleiter und kenne die Risiken und Chancen. Aber: So einfach ist das nicht. Im Internet finde ich nicht aktuellen Preise von «Calls» und «Puts» auf konkreten Schweizer Titeln, wie zum Beispiel Aktien von VAT oder SFS. Ich möchte für diese beiden Titel Calls schreiben (leicht über dem aktuellen Aktienkurswert) gedeckt durch die Titel, die ich im Depot habe. Deshalb gestatte ich mir, Ihnen folgende Fragen zu stellen: Wie oder wo finde ich die täglichen Kurse im Internet? Dieses Geschäft sollte doch meine Bank, die Raiffeisen, auch abwickeln? Oder nicht?

Ich habe eine immer grössere Anzahl von Leserinnen und Lesern, welche über die Raiffeisen diese Strategie abwickeln und dabei regelrecht begeistert sind. Die Depotauszüge sind sehr klar und ohne Fehler behaftet. Was ich Ihnen empfehle, dass Sie ein separates Konto aufmachen, wo alle Einnahmen aus den Calls verbucht werden.

Einzig beim Titel SFS habe ich Bedenken, mit gedeckten Calls zu agieren: Die Optionspreise auf diese Aktie überzeugen nicht, denn bei einer Marktkapitalisierung von weniger als 4 Milliarden Franken sind die prozentualen Differenzen zwischen An- und Verkaufspreisen der Optionen zu hoch, dass Sie eine zusätzliche Mehrrendite erzielen, was Sinn und Zweck einer Strategie mit gedeckten Calls darstellt. Bei den Papieren der VAT Group, stellt sich dieses Problem nicht, denn hier haben Sie Optionen in Hülle und Fülle.

Umfassende Preise auf alle gehandelten Optionen finden Sie auf der Website von Swissquote und dies ohne Kostenfolge für Sie, was Ihre Frage beantwortet.

Anlagetipp der Woche

Wenn Sie davon ausgehen, dass die drei absoluten Schweizer Weltmarktchampions Novartis, Roche und Alcon jeweils nicht mehr als 41% an Wert verlieren, seit der Anfangsfixierung des Produktes innerhalb von 15 Monaten, dann ist der Anlagetipp von dieser Woche für Sie hervorstechend. Das Spitzenprodukt (118816117) mit absolut extremen Konditionen im weltweiten Konkurrenzvergleich mit dem Garantiegeber EFG International (Rating: A) wird Sie faszinieren: Ein Jahreszins von 11,58% ist Ihnen sicher. Entscheidend für den vollständigen Kapitalerhalt ist folgende Bedingung: Keiner der drei Referenztitel darf während der maximalen Laufzeit die Barriere bei 58,94% jeweils unterschreiten. Verliert der schwächste Wert der drei Aktien über die ganze Laufzeit 35% seit der Anfangsfixierung, erhalten Sie trotzdem den vollständigen Kapitaleinsatz zurück.

Zusätzlich haben Sie alle drei Monate den anteiligen Jahreszins erhalten. In einer historischen Rückrechnung über die letzten fünf Jahre (Quelle: PrivatAm) bei einem Autocall von 90% hätten Sie eine Trefferquote von 100% erzielt. Gleichzeitig mit unserem von der EFG garantierten Produkt (Emittent: Leonteq), finden Sie ein identisches Angebot im Schweizer Markt vor: Bei unserem Anlagetipp ist aber die garantierte Zinszahlung auf den ersten Verfalltermin nach sechs Monaten um satte 121% höher als beim sehr renommierten Mitbewerber. (Wahnsinn)

