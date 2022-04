Geldanlage: Die besten Börsentipps der Woche

Geldanlage Bei diesen Aktien können Sie getrost nachladen: Die Empfehlungen unseres Geldberaters In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, wieso der dänische Insulinspezialist Novo Nordisk viele Gewinne verspricht und die Deutsche Börse kein Geheimtipp mehr ist. François Bloch Jetzt kommentieren 09.04.2022, 05.00 Uhr

Marco Ratschiller

Voll auf Rekordkurs befindet sich der dänische Insulinspezialist Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915): +262,1 Prozent innert fünf Jahren und damit kam die explizite Nachladeempfehlung von letzter Woche zum richtigen Moment. Jetzt beträgt der fundamentale Bewertungsabschlag nur noch 14,3 Prozent, nachdem diese Kennzahl noch vor sieben Tagen bei 21 Prozent lag. Nutzen Sie die Gunst der Stunde und setzen Sie nochmals Akzente beim 256-Milliarden-Franken-Titel, es lohnt sich! (Nachladen)

Weniger als vier Tage dauerte es, bis die weltgrösste Privatbank der Welt mit einer Kaufempfehlung in Sachen Deutsche Börse (DB1 GY) nachzog, nachdem ich letztes Wochenende mit einer Nachladeempfehlung zuvor in Erscheinung getreten bin. Stimmen meine quantitativen Vorhersagen mit der Realität überein, wird das 30-Milliarden-Euro-Papier per 2024 zu einem Kurs-/Gewinnverhältnis von 19 Punkten gehandelt, was einen massiven fundamentalen Bewertungsabschlag gegenüber der US-Konkurrenz darstellt. (Nachladen)

Richtig überrollt werde ich dieser Tage mit Anfragen in Sachen Hypotheken: Seien Sie sich einfach dessen bewusst, dass die Zeiten sich in den vergangenen zwölf Monaten zu Ihren Ungunsten verschlechtert haben. Ich konnte damals einem Leser über meine Kanäle eine Hypothek über fünf Jahre bei einer Finma-regulierten Bank vermitteln, die er zum absoluten Schnäppchenpreis erhielt. Wäre er direkt zu diesem Finanzinstitut gegangen, hätte er den doppelten Zinssatz über die gleiche Laufzeit bezahlt. Nachdem dieser Deal unter Dach und Fach war, erhielt ich kurz darauf ein übles anonymes Drohemail, was mir einfalle, derartige Transaktionen zu propagieren. (Kämpfen trotz Drohungen)

Der innovative US-Krankenversicherer United Health Group (UNH US) kennt keine Höchstbegrenzung an der New Yorker Börse: +250,7 Prozent über die letzten fünf Jahre. Der 505-Milliarden-Dollar-Titel wird trotz der fulminanten Kursentwicklung zu einem fundamentalen Bewertungsabschlag von 29,1 Prozent gehandelt. Nehmen Sie sich einmal Zeit übers Wochenende, um deren innovative Beratungskonzepte übers Internet zu eruieren: der absolute Wahnsinn! (Nachladen mit gutem Gewissen)

Länger, als ich ursprünglich gedacht hatte, dauerte es, bis der Pharmakonzern UCB (UCB BB) an der Brüsseler Börse den Turbo regelrecht zündete, doch nun sind alle Bedenken vom Tisch: +40,2 Prozent innert der vergangenen zwölf Monaten. Damit wurde der lokale Börsenindex über ein Jahr gesehen um mehr als 500 Prozent übertroffen. Dennoch dürfte der Höhenflug des 21,1-Milliarden-Euro-Unternehmens noch nicht zu Ende sein: Fundamentaler Bewertungsabschlag von 49,6 Prozent, was Sie zu zusätzlichen Titelkäufen motivieren sollte. Der Gewinn pro Aktie sollte sich zwischen 2019 und 2024 um 42 Prozent laut meinen Hochrechnungen erhöhen. (Nachladen)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Schon seit einiger Zeit verfolgen wir Ihre Anlagetipps in der «Schweiz am Wochenende» mit grossem Interesse. Wie funktioniert Ihre Dienstleistung? «Nur» über die abgedruckten Leserfragen in der Zeitung oder auch individuell? Wir, eine Familie mit einem Haus mit einer Hypothek und einem konservativen bis moderaten Anlegerrisikoprofil, verfügen aktuell über einen grösseren Betrag an liquiden Mitteln auf Sparkonten bei Banken. Dieses Geld möchten wir in Zukunft anders anlegen. Zu welchen Instrumenten respektive Titeln raten Sie im aktuellen Umfeld?

Was Sie in der Zeitung sehen, ist eine Auswahl von 150 wöchentlichen Korrespondenzen. Als Abonnent der «Schweiz am Wochenende» erhalten Sie einen individualisierten Service, welcher auf Ihre spezifischen Fragestellungen eingeht. Falls Sie einem Finanzverbrechen in der Schweiz zum Opfer fallen, geht meine Dienstleistung sogar so weit, dass ich Ihre Ansprüche bei der Firmenspitze durchsetze, bis der Schaden Ihnen vollumfänglich ersetzt wird. In 2022 konnte ich dank einer Leserfrage im Schweizer Finanzwesen ein sehr übles Vorgehen feststellen. Das Finma-regulierte Institut mit enormer Kundenzahl hat danach konsequent das Problem angepackt und entsprechende Massnahmen ergriffen. In den kommenden Jahren werden Zehntausende von Kundinnen und Kunden davon profitieren, dass ich den Mut aufbrachte mit offenem Visier, gegen diesen Missstand anzukämpfen. In Sachen Investments würde ich auf Schweizer Topwerte mit steigenden Dividenden setzen. Meine Präferenzen liegen bei folgenden Papieren: Zurich Versicherung, Roche, UBS, ABB und Swiss Re. Würde dabei mit gedeckten Calls agieren, denn die Börse ist unberechenbar.

Anlagetipp: Moderates Risiko

Mit den Titeln der Grosskonzerne Novartis, Roche, Swatch und Richemont setze ich in meinem neuesten Anlagetipp nochmals auf absolute Topwerte aus der Schweiz. In der historischen Rückbetrachtung über die vergangenen fünf Jahre hätte das BCV-Produkt (ISIN: 118 201 009) Ihnen eine 98,84 Prozent Trefferquote (Quelle: PrivatAm) auf die maximale Laufzeit von 15 Monaten ermöglicht.

Mit dem garantierten Zins von 13,20 Prozent in Schweizer Franken erhalten Sie Konditionen der absoluten Spitzenklasse: Falls das BCV-Produkt (AA Rating) auf den ersten Kündigungstermin nach sechs Monaten zur vollständigen Rückzahlung gebracht wird, erhalten Sie einen garantierten Renditeaufschlag von über 151 Prozent gegenüber einem total identischen Produkt eines höchst renommierten Mitbewerbers. Bewusst wurde die maximale Laufzeit auf 1 ¼ Jahre begrenzt und bei einer Barriere von 49,94 Prozent habe ich die Risikotoleranz gegenüber dem Vergleichsprodukt in Ihrem Sinn sogar noch zusätzlich erhöht. Alle vier Titel des BRC haben Kursziele auf zwölf Monate hinaus, welche massiv höher liegen als die aktuelle Börsenbewertung. Trifft Ihr Auftrag vor 9.00 Uhr am Montag bei der BCV ein, erhalten Sie das Produkt ohne Aufgabeaufschlag.

Note: 10/10 (Neuer Rekordabstand mit ultratiefer Barriere)

