Geldanlage: Die besten Börsentipps der Woche

Geldanlage Wo sich das Fischen nach Lachs lohnt, welcher Versicherungsspezialist in Topform ist – und weitere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, wieso sich Geduld auszahlt – und wo überall auch Späteinsteiger noch mit Anlagegewinnen rechnen dürften. François Bloch Jetzt kommentieren 26.03.2022, 05.00 Uhr

Der norwegische Lachsspezialist Salmar (SALM NO) attackiert neue Rekordstände an der Osloer Börse: +356,3% innert fünf Jahren. Dieses fabulöse Ergebnis vermag zusätzlich zu begeistern: Der lokale Hauptindex erzielte in der gleichen Periode nur einen Zugewinn von 83,7%. Meine quantitativen Finanzmodelle gehen davon aus, dass der fundamentale Bewertungsabschlag bei sehr hohen 24,8% liegt. Mit einer erwarteten Umsatzrendite von 25,8% in diesem Jahr ist das Papier bestens nach unten abgestützt. (Nachladen: auch für Späteinsteiger geeignet)

In absoluter Topform befindet sich der US-Versicherungsspezialist Unitedhealth Group (UNH US): +235,3% über fünf Jahre für den mit 483,1 Milliarden US-Dollar taxierten Höhenflieger. Damit konnten Sie eine doppelt so hohe Anlagerendite über die letzten fünf Jahre erzielen, als wenn Sie Ihr Geld im S&P-500-Index veranlagt hätten. Der fundamentale Bewertungsabschlag beträgt 32,4%, womit einer Akzentuierung Ihres Anlagebestandes nichts im Wege steht. Im 2023 wird laut meinen Hochrechnungen das Unternehmen einen neuen Rekord in Sachen Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital erreichen: 25,9%. (Nachladen: auch für Späteinsteiger)

In weniger als einem Monat werden die Papiere von Glencore (GLEN LN) ex Dividende an der Londoner Börse gehandelt. Die erwartete Dividendenrendite liegt bei 8,75%, was enorm ist. Bislang ging Spekulation auf: +93,1% über die letzten zwölf Monate. Der Zuger Rohstoffkrösus wird zu einem fundamentalen Bewertungsabschlag von 30,4% gehandelt. Erwartete Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital im 2022: 31,5%. Im 2019 lag diese Kennzahl noch bei 5,68%, was die unternehmerischen Fortschritte des Unternehmens innert kürzester Zeit untermauert. (Nachladen: auch für Späteinsteiger)

Meine Leserschaft war ein bisschen zu ungeduldig in Sachen HSBC (HSBC LN). Kein Problem, solange keine Polemik im Spiel ist. Seit Jahresanfang hat das Papier um 15,34% an Wert zugelegt. Aufgrund eines fundamentalen Bewertungsabschlags von 9,8% sollte noch höheren Aktienkursen nichts im Wege stehen. Fürs 2023 erwarte ich eine neue Rekordumsatzrendite von über 40% - wenn dies keine schönen Aussichten für Sie sind. Reinvestieren Sie auf jährlicher Basis die Dividende in neue Papiere. (Nachladen: auch für Späteinsteiger)

Anleger werden für ihren Durchhaltewillen in Sachen CF Industries (CF US) mehr als entschädigt: +140,3% innert zwölf Monaten beim 22,1-Milliarden-US-Dollar-Titel. Jetzt gilt es, letzte Positionen zu übernehmen, denn der fundamentale Bewertungsabschlag liegt bei nur noch 4,6%. Die Umsatzrendite sollte im ersten Quartal 2022 bei 53,5% zu stehen kommen. Einziger Nachteil des Starperformers: Es gibt keine Dividendenausschüttung. Müssen Sie einfach wissen! (Nachladen: auch für Späteinsteiger)

Mit Interesse lese ich regelmässig Ihre Beiträge in der «Schweiz am Wochenende». In Ihrem Ratgeber lese ich häufig die Bemerkung «für Sie als Abonnementen gibt es eine individuelle Beurteilung». Was ist damit gemeint: Das Abonnement der Zeitung oder haben Sie persönlich eine kostenpflichtige Dienstleistung?

Sofern Sie ein Abonnement der «Schweiz am Wochenende» gelöst haben, erhalten Sie einen uneingeschränkten Service. Es gibt keine Unterschiede in der Qualität der Dienstleistung - uneingeschränkte Beantwortung aller Fragen. Zusätzliche Kosten gibt es für Sie nicht.

Ich lasse mich diesen Sommer mit 64 Jahren pensionieren. Vom Pensionskassengeld möchte ich 200'000 Franken beziehen. Meine Idee wäre, davon 150'000 Franken, die ich in den nächsten fünf Jahren nicht brauche, anzulegen respektive zu investieren. Was raten Sie mir zu tun?

Ich würde an Ihrer Stelle sehr defensiv agieren und auf werthaltige Unternehmen setzen, welche eine führende Marktstellung aufweisen. Hier meine Auswahl: Swiss Re, Zurich, Roche, ABB, UBS und Novartis. Mit den erhaltenen Dividenden bauen Sie sich eine zusätzliche Sicherheit auf. Mit dem Einsatz von gedeckten Calls können wir Ihre Rendite noch verbessern.

Ich muss leider zur Kenntnis nehmen, dass ich den Börsenaufschwung von dieser Woche wieder einmal verpasst habe, was mich ärgert. Ich möchte nächste Woche folgende Titel kaufen: Richemont, VAT und Straumann. Was meinen Sie?

Spekulation in der aktuellen Marktsituation ist ein schlechter Ratgeber: Als langfristiger Anleger gilt es, nur auf Richemont zu setzen. VAT und Straumann, ohne gedeckte Calls, sind in meinen Augen eine zu heisse Angelegenheit. Sorry, dass ich so zurückhaltend bin.

Anlage-Tipp: Moderates Risiko

Mit den Papieren der Konzerne Novartis, Roche und Lonza setze ich auf die absoluten Topwerte aus der Region Basel. In gewissen Teilbereichen sind die Basler absolute Weltklasse. In der historischen Rückbetrachtung über die vergangenen fünf Jahre hätte das LUKB-Produkt (ISIN: CH1155740181) Ihnen eine 100%-Trefferquote (Quelle: Privatam) auf die maximale Laufzeit von 15 Monaten ermöglicht.

Mit dem garantierten Zins von 10,70% in Schweizer Franken erhalten Sie Konditionen der absoluten Weltklasse: Falls das LUKB-Produkt (AA-Rating) auf den ersten Kündigungstermin nach sechs Monaten zur vollständigen Rückzahlung gebracht wird, erhalten die Anleger einen garantierten Renditeaufschlag von 114% gegenüber einem völlig identischen Produkt eines äusserst renommierten Mitbewerbers.

Bewusst wurde die maximale Laufzeit auf 1 ¼ Jahre begrenzt, und bei einer Barriere von 58,94% habe ich die Risikotoleranz gegenüber dem Vergleichsprodukt im Sinn meiner Leserschaft sogar noch erhöht. Alle drei Titel des BRC haben Kursziele auf zwölf Monate, welche massiv höher liegen als die aktuelle Börsenbewertung. Trifft Ihr Auftrag vor 8.30 Uhr am Montag bei der LUKB ein, erhalten Sie das Produkt ohne Aufgabeaufschlag.

Note: 10/10 (Absolut extreme Konditionen für Sie: mein Credo)

