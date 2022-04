Deutsche Börse & HSBC: Das sind die Börsentipps der Woche

Geldanlage An der Börse Geld verdienen mit der Börse selbst – und weitere lukrative Anlagetipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, wieso die Deutsche Börse ihr Schweizer Pendant schlägt und warum die Party bei HSBC noch lange nicht vorbei ist. François Bloch Jetzt kommentieren 02.04.2022, 05.00 Uhr

Marco Ratschiller

Ausgezeichnet unterwegs sind die Papiere der Deutschen Börse (DB1 GY): +108,9% über die letzten fünf Jahre, während der lokale Index einen Zuwachs von 26,3% erreichte. Aufgrund des Bewertungsabschlags von 17% lohnt es sich, weitere Titel auf längere Frist zu erwerben. Bei einer erwarteten Umsatzrendite von 49,9% im Jahr 2022 werden Sie auf Ihre Rechnung kommen. (Nachladen)

Die Aufwärtstendenz bei den Aktien von Tractor Supply (TSCO US) ist vorerst gestoppt. Bei einer Anlagerendite von +260,2% über die letzten fünf Jahre wurden meine Erwartungen übertroffen. Aufgrund einer phänomenalen Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital von 53,5%, rückte der Börsenchampion ins Visier der US-Grossbank Citigroup, die vor kurzem eine unmissverständliche Kaufempfehlung abgab. (Halten)

Die englische Grossbank HSBC (HSBA LN) macht Spass: Jetzt, wo ein gigantisch anmutendes Aktienrückkaufprogramm bekanntgegeben wurde, stehen die Börsenampeln auf Grün. Sie müssen einzig und alleine auf jährlicher Basis die ausgeschüttete Dividende in neue Aktien reinvestieren, um diese Börsenparty in vollen Zügen zu geniessen. (Aktien auf Kurs)

Mehr als begeistert dürfen Sie von der Entwicklung beim norwegischen Insulinspezialisten Novo Nordisk (ISIN: DK060534915) sein: +237,3% innert fünf Jahren, was ein ausgezeichnetes Ergebnis darstellt. An Ihrer Stelle würde ich weitere Papiere erwerben, denn der fundamentale Bewertungsabschlag beträgt satte 21%, was enorm ist. Bei einer erwarteten Umsatzrendite von 41% für dieses Jahr sollte der Höhenflug mit unverminderter Kadenz fortschreiten. Einziger Nachteil an dieser Erfolgsstory: Das aktuelle Kurs-/Gewinnverhältnis ist mit 33,7 Punkten, weit über dem historischen Durchschnitt des Papiers. (Nachladen)

Einmal mehr muss ich falschen Gerüchten vehement entgegentreten: Sofern Ihre Bank bis 9 Uhr am Montagmorgen Ihre Aufträge beim Anlagetipp bei der BCV platziert hat, kommen Sie in den Verteilprozess. Es gibt keine Bevorzugung irgendwelcher Akteure: Jede Bank erhält den gleichen prozentualen Anteil, basierend auf der ganzen Zeichnungssumme, die bis 9 Uhr eingegangen ist. Es wird garantiert, dass der Zeichnungspreis bei 100% liegt und keine versteckten Preisaufschläge in Rechnung gestellt werden. (Totale Fairness für Sie)

Voll auf Erfolgskurs befindet sich das Leonteq-Zertifikat (Valor: 114330195) auf den Bitcoin Kurs, das im Rahmen des Anlagetipps hier propagiert wurde. Ihre Gesamtrendite seit Lancierung Anfang November liegt bei +3,80%, während der Bitcoin-Kurs in der gleichen Periode 27,14% an Wert eingebüsst hat. Am 11. April erfolgt die nächste Zinszahlung. Warten Sie noch ab, bevor Sie das Zertifikat abstossen: Ihre Renditeaussichten sind mehr als gut. (Mit Innovation zum Gewinn)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Leserfragen an den Geldberater

Sämtliche Leserfragen werden beantwortet. Schreiben Sie Geldberater

François Bloch ein E-Mail an: geld@schweizamwochenende.ch.

Schon über Jahre verfolge ich Ihre Anlagetipps in der «Schweiz am Wochenende» und habe lediglich mit Ihrer damaligen Empfehlung, Titel von OC Oerlikon zu kaufen, einen Verlust eingefahren. Alle andern Positionen, die ich aufgrund Ihrer Empfehlung gekauft habe, waren erfolgreich. Nun habe ich 75000 Franken zum Anlegen und liebäugle mit Glencore etwa für den halben Betrag. Was meinen Sie?

Ich wäre mir nicht so sicher, ob Sie wirklich im Verlust mit den Papieren der Oerlikon sind, denn der Schweizer Industriekonzern zahlt eine Dividendenrendite von über 5% aus und über die Jahre akkumuliert sich dieser Betrag. Der Kauf von Glencore macht Sinn, aber ich frage mich, ob Sie nicht schon zu spät sind, denn das Papier ist in den letzten Monaten stark angestiegen. Ich würde an Ihrer Stelle eher die defensivere Karte spielen und auf starke Dividendenzahler wie eine Swisscom setzen. Ihr Anlageziel, sollte ein kontinuierlicher Vermögensaufbau sein und nicht kurzfristige Spekulation.

Eine Verständnisfrage habe ich noch dazu. Bei vielen Aktien-Investitions-Artikeln ist immer von notwendiger Diversifikation auch bei kleineren Beträgen die Rede. Was ist die Idee einer Investition «nur» in die Zürich Versicherung? Geht es um Absicherungsmöglichkeiten mit gedeckten Calls oder hat das einen anderen Grund?

Die Wahl, auf die Papiere der Zürich Versicherung zu setzen ist darin begründet, dass Sie eine signifikante Dividendenrendite haben und zusätzlich gedeckte Calls machen können, wie Sie richtig erkannt haben. Mit den erhaltenen Prämien und Dividenden schaffen Sie sich ein finanzielles Ruhekissen, was mit herkömmlichen Instrumenten nicht möglich wäre.

Anlage-Tipp: Moderates Risiko

Mit Novartis, Roche und Nestlé setze ich beim Anlagetipp von dieser Woche auf die absoluten Topwerte aus dem SMI-Index. In der historischen Rückbetrachtung über die letzten fünf Jahre hätte das Produkt der Waadtländer Kantonalbank BCV (ISIN: 118 050 831) Ihnen eine 99,62-prozentige Trefferquote (Quelle: PrivatAm) auf die maximale Laufzeit von 15 Monaten ermöglicht.

Mit einem garantierten Zins von 9,20 Prozent in Schweizer Franken profitieren Sie mit diesem Produkt von Konditionen der absoluten Weltklasse. Falls das BCV-Produkt (AA Rating) auf den ersten Kündigungstermin nach sechs Monaten zur vollständigen Rückzahlung gebracht wird, erhalten Sie einen garantierten Renditeaufschlag von 183 Prozent gegenüber einem total identischen Produkt eines höchst renommierten Mitbewerbers.

Bewusst wurde die maximale Laufzeit auf 1 ¼ Jahre begrenzt und bei einer Barriere von 58,94 Prozent habe ich die Risikotoleranz gegenüber dem Vergleichsprodukt in Ihrem Sinn sogar noch erhöht. Alle drei Titel des BRC haben Kursziele auf 12 Monate, welche massiv höher liegen, als die aktuelle Börsenbewertung. Trifft Ihr Auftrag vor 9.00 Uhr am Montag bei der Waadtländer Kantonalbank ein, bekommen Sie das Produkt ohne Aufgabeaufschlag.

Note: 10/10 (Neuer Rekordabstand zur Konkurrenz)

