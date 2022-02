Die Börsentipps der Woche

Geldanlage Wo Türme in die Höhe schiessen, Plastikkarten Gewinne bringen – und weitere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, wieso ihm Intel Freude bereitet – und wieso er empfiehlt bei Mastercard nochmals zuzuschlagen. François Bloch Jetzt kommentieren 19.02.2022, 05.00 Uhr

Seit Mitte dieser Woche herrscht Hochstimmung innerhalb meiner Leserschaft in Sachen Tower Semiconductors (TSEM US): Der amerikanische Chipgigant Intel (INTC US) plant, das israelische Unternehmen vollständig zu übernehmen. Innert drei Jahren hat die Aktie um satte 155.9% an Wert zugelegt, während der US-Hauptindex nur einen Zuwachs von 67.2% erreichte. Letztlich haben sich meine Durchhalteparolen für Sie vollumfänglich gelohnt. Mit im Boot ist auch die Schweizer Nationalbank. Stossen Sie dieses Papier noch nicht ab: Das Jahresergebnis 2021, welches kürzlich präsentiert wurde, ist eine absolute Sensation. Gewinnsprung gegenüber dem Geschäftsjahr 2020: +80.2%. (Mit Durchhaltewillen zum Jackpot)

Was wäre Ihr Gefühl, wenn Sie auf ein total identisches Anlageprodukt im Indexbereich, welches dieser Tage lanciert wurde, einen garantierten Renditeaufschlag von +108% bei unserem Angebotspartner Leonteq erhalten? Das BCV-Produkt von letzter Woche hatte ein Emissionsvolumen von 30 Millionen, wobei sämtliche Anleger dieses Produkt zum Originalpreis von 100% erhielten. Die BCV hat damit mehr als Wort gehalten und für Schweizer Verhältnisse ein gigantisches Volumen bereitgestellt. (Massiver Renditeaufschlag)

Mit einer total falschen Information wurde ich diese Woche in Sachen Salmar (SALM NO) konfrontiert, wonach die Papiere von Mowi (MOWI NO) besser rentieren würden - und daher meine Empfehlung nicht glücklich mache. Der Lachsproduzent Salmar hat über eine Periode von drei Jahren eine Anlagerendite von +77.6% (Inklusive Dividende) erzielt, während Mowi (MOWI NO) über die gleiche Frist nur auf +27% gekommen ist. Die erwartete Rendite von Salmar liegt im 2023 bei geschätzten 24.8%, während Mowi nur auf 18.4% kommt. (Nur harte Fakten überzeugen)

Falls der wirtschaftliche Aufschwung in den USA kommt, gilt es unter allen Umständen nochmals zusätzliche Papiere von Mastercard (MA US) zu erwerben, obwohl Ihre Anlagerendite auf dem 374 Milliarden Dollar Papier bislang mehr als hervorragend war. In den letzten fünf Jahren, konnten Sie einen Zugewinn von 247% verbuchen. Auf jährlicher Basis, sollten Sie die erhaltene Dividende in neue Papiere reinvestieren, damit Sie den Performanceturbo auf Ihrer Gesamtrendite aktivieren können. (Nachladen)

Einmal im Jahr gehe ich mit einem ehemaligen Redaktionschef eines führenden Regionalfernsehen gemeinsam sein Portfolio durch. Das Investment bei CF Industries (CF US) trägt «Früchte»: +177.9% über die letzten fünf Jahre. Die Firma hat dieser Tage den Jahresabschluss 2021 präsentiert: Ein Gewinnwachstum auf 4.27 US-Dollar pro Aktie, nachdem in der Vorjahresperiode dieser Wert noch bei 1.48 Dollar lag. (Nachladen)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Leserfragen an den Geldberater

Sämtliche Leserfragen werden beantwortet. Schreiben Sie Geldberater

François Bloch ein E-Mail an: geld@schweizamwochenende.ch

Seit einiger Zeit lese ich ­regelmässig Ihre wertvollen ­Anlage-Tipps in der «Schweiz am Wochenende». Ich zeichne immer wieder von Ihnen vorgestellte Produkte bei meiner Hausbank. Die von Ihnen empfohlenen Anlagen sind teilweise von der BCV, Luzerner Kantonalbank und so weiter. Meine Hausbank verrechnet manchmal 0,80 Prozent Courtage und manchmal keine, also den angekündigten Emissionspreis. Ist es üblich, dass für eine Zeichnung innerhalb der Zeichnungsfrist überhaupt eine Courtage verrechnet wird? Es betrifft jeweils immer sechsstellige Tranchen. Ihre Meinung dazu würde mich sehr freuen und ich bedanke mich recht herzlich dafür.

Bevor ich beginne, Ihre Frage zu beantworten, möchte ich einen Aspekt herausheben: Sämtliche Produkte, welche über den ­Anlagetipp propagiert werden, weisen keine Vertriebsmarge auf, welche Ihre Bank hinter Ihrem Rücken erhält. Dieser ­Aspekt, macht einen Kauf aus der Sicht Ihrer Hausbank weniger attraktiv. Daher ist es konsequent, dass Ihre Bank eine Transaktionsgebühr für die Umtriebe erhält. Dieser Betrag muss aber einiges tiefer sein als bei einer normalen Transaktion, weil das Produkt «pfannenfertig» daherkommt. Dies beinhaltet Analyse von bis zu 18 Optionsanbietern, eine historische Betrachtung des Produktes über fünf Jahre und schlussendlich die Beantragung der Kotierung an der Schweizer Börse und Hinterlegung des ISIN-Codes auf den weltweiten Plattformen. Bei der Grössenordnung Ihres Transaktionsvolumens sollten Sie nicht mehr als 0,25% bezahlen. Falls Sie diese Gebührenreduktion erreichen gegenüber Ihrem bisherigen Satz, wird Ihre Gesamtrendite auf Jahresbasis nochmals regelrecht in die Höhe springen.

Anlage-Tipp: Leicht erhöhtes Risiko

Mit Siemens, SAP und Linde ­haben wir drei DAX-Top-Werte aus Deutschland in einem LUKB-Produkt (Valor: 115573798) vereinigt. Das Produkt zahlt alle drei ­Monate einen anteiligen Jahreszins von verrückten 17,28% in Schweizer Franken aus. Die ­maximale Laufzeit beträgt nur ein Jahr und kann erstmals nach drei Monaten vom Emittenten vollständig zurückbezahlt werden. Der Renditeaufschlag trotz tieferer Barriere beträgt gegenüber einem total identischen Produkt 60,56%! Trefferquote: 99,52%.

Bewertung: 10/10 (Maximal)

Anlage-Tipp: Reduziertes Risiko

Völlig abnormale Konditionen erhalten Sie beim Leonteq-Index- Produkt (Valor: 112985604) mit einem Zins von 11,24% in Schweizer Franken. Die maximale Laufzeit beträgt nur 12 Monate und Sie haben den SMI-Index Euro Stoxx 50 und S&P 500 als Bestandteile darin verpackt. Die Kursbarriere liegt bei extrem niedrigen 59,94%. Die Trefferquote über die letzten fünf Jahre lag bei 99,85%. (Quelle: Privat-Am).

Bewertung: 10/10 (phänomenal)

