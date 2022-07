François Blochs Börsentipps mit Valora, Novo Nordisk und Salmar

Geldanlage Über dem Kioskkonzern Valora kommt es zum Geldregen aus heiterem Himmel – und andere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, wieso beim Brezelkönig- und Avec-Betreiber der Vergleich mit «Rocky Balboa» angebracht ist – und wieso bei einem norwegischen Lachsproduzenten die Euphorie gebremst werden muss. François Bloch Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die mexikanische Detailhandelsfirma möchte den Schweizer Kioskkonzern Femsa aufkaufen. Marco Ratschiller

Darf ich Ihnen den «Rocky Balboa» vom Paradeplatz vorstellen? Vor weniger als einem Monat wurden aus heiterem Himmel innerhalb von nur zwei Tagen, 1,6 Millionen Einheiten des damals total wertlosen Call Warrant (AVALRU SW) auf den Kioskbetreiber Valora (VALN SW) erstanden. Warum meine Behauptung «total wertlos»? Das Konstrukt erlaubt dem Käufer Valora Papiere zu einem Aktienkurs von 190 Franken zu beziehen. Zum Zeitpunkt der offiziellen Transaktion vor 30 Tagen lag der Kurs der Valora-Aktien bei unter 170 Franken. 100 Einheiten haben Sie benötigt um eine Valora-Aktie zu diesem Preis zu erwerben. Unser «Rocky Balboa» ging davon aus, dass die Papiere von Valora bis zum Endverfall des UBS-Produktes (22. September 2022) höher als 196 Franken liegen, denn sonst würde aus dieser gigantischen Transaktion ein riesiger Verlust entstehen. Weniger als ein Monat verging bis nun unser «Rocky Balboa» einen Millionengewinn einsacken konnte: Am 5. Juli wurden 1,8 Millionen dieses UBS-Warrants an der Börse veräussert, nachdem die Mexikaner das Kaufangebot auf Valora offiziell publik gemacht haben. Der fiktive Trainer von «Rocky Balboa», Mickey Goldmill, gab seinem Schützling in den ersten Stunden seiner Kampfvorbereitung folgendes mit auf den Weg: «Don’t cheat». Ob dies auch an der Schweizer Börse gilt? Mit einer Anlagerendite von mehr als 1000 Prozent hat unser «Rocky Balboa» eine Performance erzielt, welche in diesen struben Börsenzeiten in die Annalen der Schweizer Börsengeschichte eingehen wird.

Der dänische Insulinspezialist Novo Nordisk (NOVO B) setzt seinen Höhenflug an der Börse von Kopenhagen in unvermindertem Tempo fort: +50,7 Prozent innert zwölf Monaten. Nun erhalte ich starke Gegenwehr von einem höchst renommierten Finanzinstitut aus der Schweiz, welche meine Kaufempfehlung regelrecht durchkreuzt: Lassen Sie sich bitte nicht aus dem Konzept bringen. Bei einer Anlagerendite von +225,6 Prozent innert fünf Jahren können Sie nur ein müdes Lächeln für dieses Störmanöver haben. (Volle Kraft voraus)

Nochmals die Schlagzahl erhöht hat der norwegische Lachsspezialist SalMar (SALM NO): +332,8 Prozent innert fünf Jahren, während der lokale Index nur um 79,2 Prozent in der gleichen Periode vorwärts gemacht hat. Aus Transparenzgründen muss ich nun Ihre Euphorie bei diesem 9-Milliarden-Franken-Titel unweigerlich abbremsen: Der fundamentale Bewertungsabschlag beträgt von dieser Woche an nur noch 9,5 Prozent. Konsequenterweise dürfen Sie von nun ab keine zusätzlichen Titel erwerben. (Kaufstopp aus fundamentalen Gründen)

Mit gedeckten Calls als Teil-Absicherung auf Ihren Aktienbeständen lassen sich auch die grössten Stürme an der Börse fast unbeschadet überstehen. Der amerikanische Technologiewert Synposys (SNPS US) war kurzfristig arg in Bedrängnis, nun herrscht auf dem Panoramadeck im übertragenen Sinn, eitler Sonnenschein. Mit einer Anlagerendite von +326,5 Prozent innert fünf Jahren ist die Welt mehr als in Ordnung. Der sehr bekannte Investor hat keinerlei Panikreaktion gezeigt als der Nasdaq-Index kurzfristig Orkanstufe 8 aufwies. Mit der erhaltenen Call-Prämie wird der Einstiegskurs Ihrer Aktienposition signifikant reduziert. Aktuell beträgt der fundamentale Bewertungsabschlag 15,1 Prozent, womit unsere Leserschaft sehr erfolgreichen Zeiten mit diesem Papier entgegenblicken kann. Mit einer Rendite von 23 Prozent auf das eingesetzte Eigenkapital ist das mit 48 Milliarden US-Dollar evaluierte Papier ein regelrechter Fels in der Brandung, auch wenn die Märkte in der Zukunft einer weiteren Belastungsproblem unterzogen werden könnten. («Schiff ahoi» mit gedeckten Calls»)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Leserfragen an den Geldberater

Sämtliche Leserfragen werden beantwortet. Schreiben Sie Geldberater

François Bloch ein E-Mail an: geld@schweizamwochenende.ch.

Die Berichterstattung zu meiner Empfehlung in Sachen Zürich Versicherung (ZURN SW) hat extrem viele Fragestellungen aufgeworfen, welche ich hier gerne beantworten möchte. Sofern Sie eine Position von 5,87 Prozent Ihres Gesamtvermögens in diesen Papieren aufweisen, empfehle ich Ihnen eine (Teil)-Absicherung über gedeckte Calls, damit Sie einen Wertpuffer erhalten. Die erhaltenen Prämien, sollten Sie dabei nicht Antasten und als Schwankungsreserve betrachten. Sofern die Papiere der Zürich Versicherung sich über die Laufzeit der Call-Option von zwölf Monaten an der Börse stabil verhalten, hätten Sie nebst der Dividendenausschüttung dank der Prämie aus der Derivativtransaktion ein sensationell anmutendes Risiko-/Renditeprofil. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass eine derartige Strategie nur dann erfolgreich ist, wenn das Unternehmen eine kohärente Geschäftsstrategie verfolgt. Wir hatten in der Vergangenheit ein Schweizer Finanzunternehmen, welches sehr hohe Dividenden ausschütten konnte, weil diese aus dem übermässigen Bezug von Kapitalreserven bestanden. Beim gleichen kotierten Finanzanbieter wurden gigantische Vorabprämien für neue Mitglieder des obersten Managements ausbezahlt. Damit ist auch die Frage beantwortet, wie nachhaltig die Lohnpolitik der Zürich Versicherung ist, nämlich ausgezeichnet. Wenn Ihr freier Cash-Bestand weniger als 15 Prozent beträgt, gilt es keine zusätzlichen Aktien der Zürich Versicherung aufzuladen. Wir müssen leider davon ausgehen, dass die Schweizer Nationalbank aufs Jahresende hin die Zinsen nochmals zweimal erhöhen wird. Wie dies der Aktienmarkt verdauen wird, kann niemand wirklich voraussehen.

Anlagetipp:

Wenn Sie davon ausgehen, dass sowohl der S&P 500 Index, der EuroStoxx 50 und Swiss Market Index weniger als 45 Prozent in den kommenden zwei Jahren an Wert verlieren, habe ich Ihnen eine absolute Bewertungskanone in Schweizer Franken mit dem höchst renommierten Garantiegeber BCV (Rating: AA) als Anlagetipp (Valor: 120 304 429) der Woche im Angebot. In einer historischen Rückrechnung über die letzten fünf Jahre (Quelle: PrivatAm) bei einem Autocall von 90 Prozent, hätten Sie eine Trefferquote von 100 Prozent erzielt, was die sehr defensive Grundstruktur des Produktes unterstreicht. Da dieser BRC mit Issuer Call nur eine konditionale Kapitalgarantie aufweist, werden Sie dafür mit einem garantierten Zins von 9,08 Prozent aufs Jahr in Schweizer Franken entschädigt. Sofern die Kursbarriere von 55 Prozent der einzelnen Indexwerte im Laufe der maximalen Laufzeit des Produktes nie touchiert werden, ist Ihnen neben der obligate Zinszahlung auch ein vollständiger Kapitalerhalt gewiss. Gleichzeitig mit unserem BCV-Produkt finden Sie ein total identisches Angebot im Schweizer Markt vor: Bei unserem Anlagetipp der Woche ist die garantierte Zinszahlung einfach um satte 127 Prozent höher als beim Anbieter der Konkurrenz, was einmal mehr unterstreicht, dass unsere Produktpartner wirklich an ihre maximalen Grenzen gehen, um Ihnen ein absolut sensationelles Risiko-/Renditeprofil auf wöchentlicher Basis zu präsentieren. Das Produkt wird an der Schweizer Derivatbörse kotiert, damit Sie die Kursstellungen auch permanent verfolgen können, was für mich eine absolute Selbstverständlichkeit darstellt.

Bewertung: Weltklasse im Konkurrenz-Vergleich

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen