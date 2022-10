Wie Sie zu einer günstigen Hypothek kommen

Geldanlage Was zu tun ist, damit die Hypothek günstiger wird – und andere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, wieso es man sich nie mit der ersten Offerte zufriedengeben sollte und wie man sich gegen Verluste an der Börse absichern kann. François Bloch Jetzt kommentieren 15.10.2022, 05.00 Uhr

Geben Sie sich nie zufrieden mit der ersten Offerte bei der Verlängerung Ihrer Hypothek, lautet meine Kampfansage! Auch diese Woche konnte die Leserschaft mit konkreten Angaben von Konkurrenzangeboten das ursprüngliche Angebot der Hausbank signifikant verbessern! Quintessenz: Der Leser blieb bei der Initiantin des Erstangebots, aber alles zu einem weit tieferen Zinssatz wie ursprünglich angeboten. (Hypotheken zu Tiefstpreisen)

Am 22. Februar 2022 wurde der Callable Multi Barrier Reverse Convertible (Valor: 112985604) auf den Euro Stoxx 50, S&P 500 und SMI im Rahmen des wöchentlichen Anlagetipps lanciert. Die grösste prozentuale Einbusse aller Referenzindexe seit der Lancierung des Leonteq-Produktes hatte bislang der S&P 500 mit –15,30%. Bei einem herkömmlichen Investment hätten Sie ein nun ein dickes Minus, bei unserem Produkt liegt Ihre Anlageperformance hingegen bei satten + 3,93% per Freitagmorgen. Sofern der S&P-500-Index bis zum 28. Februar 2023 nicht mehr als 29% an Wert verliert, werden Sie eine Jahresrendite von 11,24% in Schweizer Franken erzielen können. Mit einem zweistelligen Millionenbetrag sind meine Leserschaft mit im Spiel, welche von diesem Hammerangebot bislang profitieren konnten. (Powerinvestment)

Zu einem regelrechten Felsen in der Brandung mutieren die Papiere von Tractor Supply (TSCO US): +272,6% innert fünf Jahren. Der Warenhausgigant für ländliche Gebiete in den USA wird zu einem fundamentalen Bewertungsabschlag von 20,1% gehandelt. Auch die UBS ist richtig auf den Geschmack beim 23-Milliarden-Dollar-Titel gekommen, eigentlich logisch, denn diese Perle wird im kommenden Jahr laut meinen Hochrechnungen eine Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital von 58% erzielen können. (UBS ist nun auch mit im Boot)

In einer Woche ist der nächste Optionenverfall an der Schweizer Börse, und ich kann es Ihnen nicht mehr verheimlichen, dass die Nachfrage nach gedeckten Calls bei meiner Leserschaft exponentiell zugenommen hat. Das bedeutet für mich mehr Arbeit, aber dank der konsequenten Umsetzung dieser Strategie ist Ihr temporärer Börsenverlust tiefer, als wenn Sie keinen Wank gemacht hätten und in den Positionen verharrt wären. (Kämpfen lohnt sich)

Nun hat der Nitrogen-Spezialist CF Industries (CF US) die Marktkapitalisierungsgrenze von 20 Milliarden Dollar nach oben durchbrochen. Dies ist wichtig, denn ein Teil der Leserschaft wurde unruhig, als das Papier wie wild in der Gegend herumhüpfte. Aktuell wird das 20,7-Milliarden-US-Dollar-Papier zu einem fundamentalen Bewertungsabschlag von 26,9% gehandelt. Ich empfehle Ihnen, mit gedeckten Calls zu agieren, denn temporäre Börsenrückschläge sind nicht auszuschliessen. Bei einer Anlagerendite von +79,8% über die letzten zwölf Monaten, verstehen Sie wohl meine Warnsignale. (Absichern)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Fragen der Leserschaft an den Geldberater

Für den Kauf einer Wohnung habe ich (31 Jahre alt, alleinstehend) eine Festhypothek von fünf Jahren über 250'000 Franken abgeschlossen (Laufzeit ab Oktober 2022, Zinssatz 1,00%). Aufgrund eines Fehlers bei der Bank habe ich kurzfristig die Gelegenheit erhalten, eine weitere Festhypothek von fünf Jahren über 300'000 Franken abzuschliessen (Laufzeit ab Oktober 2022, Zinssatz 1,25%). Die zusätzliche Hypothek benötige ich aufgrund von Eigenmitteln eigentlich nicht. Da die Zinsen stetig steigen und ich von steuerlichen Vorteilen profitieren könnte, stellt sich mir die Frage, ob ich die Hypothek über 300'000 Franken trotzdem abschliessen soll und die mir somit verbleibenden Eigenmittel gewinnbringend anlegen kann? Bisher habe ich Erfahrung im Wertschriftenhandel mit Aktien und Fonds und führe ein Wertschriftendepot mit hauptsächlich Schweizer Aktien von rund 120'000 Franken, welches ich aktiv verwalte. Welches Vorgehen und welche Anlagemöglichkeiten würden Sie mir empfehlen, damit mein Kapital möglichst geschützt und die Zinsen von 1,25% gedeckt oder übertroffen würden?

Ihre Grundvoraussetzungen sind auf den ersten Blick ausgezeichnet. In den Angaben, die Sie mir gegeben haben, fehlt einzig noch Ihr Lohn. Wenn ich den Satz Ihrer Festhypothek sehe, werden Sie ein Einkommen haben, welches weit über dem Landesdurchschnitt liegt. Eine Lösung wäre das innovative Zinsprodukt mit Kapitalgarantie, welches nächste Woche hier präsentiert wird. Zielrendite: +175% gegenüber Ihrer Wunschrendite.

Daher würde ich das Angebot der Bank annehmen, billiger kommen Sie nicht zum Zuge. Zusätzliche Aktien würde ich hingegen an Ihrer Stelle nicht erwerben, sonst haben Sie ein zu hohes Risiko.

Anlagetipp der Woche

Wenn Sie davon Wenn Sie davon ausgehen, dass keiner der Börsenindizes SMI, Euro Stoxx 50 und S&P 500 mehr als 45% seit der Anfangsfixierung der Struktur innerhalb von 15 Monaten an Wert einbüsst, dann erreicht der Anlagetipp von dieser Woche Weltklassestatus. Das Spitzenprodukt (Valor: 118130678) bietet absolut verrückte Konditionen im Konkurrenzvergleich an, wo die Luzerner Kantonalbank als Garantiegeber (Rating: AA) auftritt: Ein Jahreszins von 10,24% ist Ihnen auf sicher. Entscheidend für den vollständigen Kapitalerhalt ist dabei folgende Bedingung: Keiner der drei Börsenindizes darf während der gesamten Laufzeit die Kursbarriere bei 54,9375% jeweils unterschreiten. Verliert der schwächste Index über die ganze Laufzeit 35% seit der Anfangsfixierung, erhalten Sie trotzdem den vollständigen Kapitaleinsatz zurück. Zusätzlich haben Sie in der Zwischenzeit alle drei Monate den anteiligen Jahreszins erhalten. In einer historischen Rückrechnung über die letzten fünf Jahre (Quelle: PrivatAm) bei einem Autocall von 90% hätten Sie eine Trefferquote von 100% erzielt. Gleichzeitig finden Sie ein identisches Angebot im Schweizer Markt vor: Bei unserem Anlagetipp der Woche ist die garantierte Zinszahlung auf den ersten Verfalltermin nach sechs Monaten um satte 156% höher als beim Mitbewerber.

Bewertung: Wahnsinnskonditionen aus der Innerschweiz

