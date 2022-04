Geldanlage Titel von Lackfarben und Lachs im Hoch – und weitere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, dass unter anderem die Papiere des Lackfarbenproduzenten Sherwin-Williams stetig weiter steigen. François Bloch 30.04.2022, 05.00 Uhr

Auf Zielkurs befinden Sie sich mit den Papieren des Lackfarbenproduzenten Sherwin-Williams (SHW US): +160,5 Prozent innert fünf Jahren, während der S&P 500 Index über die gleiche Periode nur einen Zuwachs von 89 Prozent verbuchen konnte. Bei einem aktuellen Kurs-/Gewinnverhältnis von 32,4 Punkten gilt der 72 Milliarden-US-Dollar-Titel nicht mehr als Börsenschnäppchen. (Halten – Dividende nicht mehr ­reinvestieren)

Das französische Beratungsunternehmen Capgemini (CAP FP) vermag meine Leserschaft regelrecht zu begeistern: +125,6 Prozent innert fünf Jahren, was spektakulär im Quervergleich mit dem lokalen Leitindex CAC-40 ist, welcher über die gleiche Zeitfrist nur ein Plus von 44,1 Prozent erzielte. Sofern Sie bis zum 3. Juni 2022 in diesem Titel ausharren, werden Sie in den Genuss einer erhöhten Dividende gegenüber der Vorjahresperiode kommen. Laut meinen Hochrechnungen, beträgt der Bewertungsabschlag beim 33,7 Milliarden-Euro-Titel satte 34,8 Prozent, was im internationalen Branchenvergleich enorm ist. (Halten – Dividende in neue Papiere reinvestieren.)

Kein Halten gibt es mehr beim norwegischen Lachs­spezialisten SalMar (SALM NO): Der Zuwachs in einer äusserst schwachen Börsenwoche liegt bei 3 Prozent. Hauptgrund dieser Kursentwicklung liegt in der Präsentation des Jahres­abschlusses 2021 von diesem Mittwoch: Der Gewinn pro Aktie stieg von 17,52 NKR in der Vorjahresperiode auf 22,61 NKR fürs letzte Geschäftsjahr an. Laut meinen Hochrechnungen wird es 2022 eine Steigerung dieses Wertes auf 31,02 NKR pro Aktie geben. Deswegen sollten Sie die Bardividende, die per 22. Juni 2022 auf Ihrem Konto eintreffen sollte, postwendend reinvestieren. (Dividende reinvestieren)

Jüngst beklagte sich ein Leser, als im Wochenvergleich die Papiere von BYD (1211 HK) einen kurzen Taucher an der Börse in Hong Kong hinnehmen mussten. In solchen Fällen lasse ich ohne Polemik die Fakten sprechen: +327,2 Prozent über drei Jahre für den Spezialisten für erneuerbare Batterien. Der 92 Milliarden Franken schwere Titel hat einen gewissen Exotenstatus, aber wenn sogar Finanzgrossmeister Warren Buffett (Reinvermögen 124 Milliarden US-Dollar) einen Anteil von über 20 Prozent am Unternehmen hält, stellt dies beinahe einen Ritterschlag für meine Empfehlung dar. (Aufladen von neuen Positionen)

Tiefenentspannt können Sie der Zukunft in Sachen SYNOPSIS (SNPS US) entgegenblicken: Bei einer Anlagerendite von +307,9 Prozent über die letzten fünf Jahre ist beim US-Technologiewert alles im Lot. 2022 sollte das mit 43 Milliarden US-Dollar taxierte Unternehmen einen Rekordgewinn erzielen. Spektakulär ist dabei die erwartete Umsatzrendite von 31,9 Prozent fürs 2022. Trotzdem dürfen Sie sich nicht von diesen Zahlen blenden lassen: Per 2023 wird das Kurs/Gewinnverhältnis bei sportlichen 46,2 Punkten liegen.

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Leserfragen an den Geldberater

Sämtliche Leserfragen werden beantwortet. Schreiben Sie Geldberater

François Bloch ein E-Mail an: geld@schweizamwochenende.ch.

Ich bin ein regelmässiger Leser Ihrer Anlage-Tipps! Aus meinem Vermögen würde ich gerne ungefähr 150000.00 Franken anlegen. Mein Ziel ist es dabei auch, dass es zu keinem Vermögensverzehr kommt. Gerne würde ich Ihrem Tipp folgen, in verschiedene helvetische Top-Dividendenwerte zu investieren. Was empfehlen Sie mir und welche Beträge. Da ich kein Finanzanlage-Spezialist bin, verstehe ich ausserdem nicht, wie das mit den gedeckten Calls funktioniert, welche Sie regelmässig empfehlen. Können Sie das verständlich erklären? Und welche Kosten fallen jeweils an? Die Anlage sollte auch einen moderaten Ertrag auf Jahre hinaus bringen. Was soll ich tun?

Zuerst gibt es zwei Punkte, welche Sie berücksichtigen müssen, bevor ich Ihre Fragen detailliert beantworten kann. Ich kann Ihnen kein Garantie­versprechen abgeben, dass Sie im Gewinn sind, denn dies wäre formaljuristisch nicht erlaubt und wir haben ja nicht die magische Glaskugel, welche in die Zukunft blicken kann. In der Vergangenheit wäre Ihr Leistungsziel erfahrungsgemäss machbar gewesen. Mit 150000 Franken können wir die Strategie mit gedeckten Calls nur mit einer Handvoll Titeln durchführen. Dies bedingt aber auch, dass wir die erhaltenen Dividenden und Call-Prämien in den ersten 18 Monaten nicht anfassen, damit wir uns ein Sicherheitspolster von 20 Prozent auf Ihren 150000 Franken erschaffen, welche Sie ursprünglich investiert haben. Und nun noch zu Ihrer Frage über die gedeckten Calls: Ein gedeckter Call ist ein Verkauf Ihrer Positionen zu einem fix definierten Preis auf Termin. Für die Abtretung dieses Rechtes erhalten Sie als Stillhalter eine Prämie auf Ihr Konto überwiesen. Für jede Bank sollte dieses Konzept kein Problem in der Umsetzung darstellen.

Anlage-Tipp: Moderates Risiko

Mit Lonza, Richemont und Swatch setze ich auf ein Trio von Schweizer World Champions. In der Rückbetrachtung über die letzten fünf Jahre hätte das VONTOBEL Produkt (Valor: 116747522) Ihnen eine 99,54-prozentige Trefferquote (Quelle: PrivatAm) auf die maximale Laufzeit von 12 Monaten ermöglicht.

Mit dem garantierten Zins von famosen 18,20 Prozent in Schweizer Franken erhalten Sie Top-Konditionen: Falls das VONTOBEL Produkt (A Rating) auf den ersten Kündigungs­termin nach drei Monaten zur vollständigen Rückzahlung gebracht wird, erhalten Sie einen garantierten Renditeaufschlag von über 109 Prozent gegenüber einem vollkommen identischen Produkt eines renommierten Mitbewerbers.

Hervorzuheben an diesem Top-Produkt mit Stückelungen von 1000 Franken ist die extrem tiefe Kursbarriere von 50 Prozent, welche über die faktische Kapitalgarantie bestimmt. Alle drei Titel des BRC haben Kursziele auf 12 Monate hinaus, welche massiv höher liegen als die aktuelle Börsenbewertung. Bitte agieren Sie rasch mit Ihren Aufträgen, damit Sie das Produkt ohne Aufgabenaufschlag am Montagmorgen erhalten. Mit diesem verrückt anmutenden Angebot unterstreicht die VONTOBEL ihren Anspruch, als ­Investmentprovider der Superlative im Markt aufzutreten.

Bewertung: 10/10