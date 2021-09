Geldblog von François Bloch

Geldblog Der Kurs dieser Aktie wird von den fulminanten Zahlen befeuert Der Datenbankplattform-Anbieter MongoDB hat bei seiner Performance an Tempo zugelegt. In den letzten drei Monaten ist der Kurs stark gestiegen. François Bloch 04.09.2021, 05.00 Uhr

Illustration: Marco Ratschiller

Am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss präsentierte der Datenbankplattform-Anbieter MongoDB (MDB US) ein fulminantes Quartalsergebnis. Mancher Leser zeigte sich in den letzten Monaten mehr als beunruhigt, als der 26-Milliarden US-Dollar-Titel nicht auf Anhieb für eine sensationelle Rendite im Portfolio gesorgt hatte. Dies ist nun alles «tempi passati»: Die Performance beträgt über die letzten drei Monate 59,2%. Ganz grosser Sieger ist neben meiner Leserschaft ein Schweizer Technologieunternehmer, der hier nicht genannt werden möchte: Seine Rendite beträgt über 1200% auf seinem Anfangsinvestment, und dies in weniger als vier Jahren. (Nachladen)

Alles im grünen Bereich beim holländischen Chiphersteller ASML (ASML NA): +716,2% innert fünf Jahren ist ein absolutes Topergebnis beim europäischen Börsencham-pion, der knapp davor steht, erstmals die stolze Marktkapitalisierung von 300 Milliarden Euro zu erreichen. Sie dürfen unter keinen Umständen irgendwelche Papiere veräussern: Laut meinen Analysen wird die Umsatzrendite 2021 mit 34,5% einen neuen Rekordstand in der Firmengeschichte erreichen. Im Vorjahr lag diese Kennzahl noch bei 29%. (Nachladen)

Vollkommen penibel zeigt sich ein Schweizer Finanzanbieter, der mit abstrusen Kurszielen beim Tessiner Logistikanbieter Interroll (INRN SW) in Erscheinung tritt: 50% tiefer als der aktuelle Börsenkurs. Lassen Sie sich nicht aus der Position herausdrängen – angesichts der Anlageperformance von 134,2% über die letzten drei Jahre. Laut meinen Einschätzungen wird sich zwischen 2018 und 2024 das Betriebsergebnis knapp verdoppeln. Um Ihre Anlagerendite noch zu verbessern, sollten Sie die Dividende auf jährlicher Basis beim 3,6-Milliarden-Franken-Titel in neue Aktien reinvestieren. (Reinvestieren)

Ein absolutes Wunderprodukt befindet sich in der Angebotspalette des Banken-Primus am Paradeplatz: Darf ich Ihnen zum wiederholten Mal den UBS Enhanced Large CAP Growth ETN (FBGX US) freundlichst propagieren. Mit einem zweifachen Hebel wird die Rendite des Russell 1000 Index repliziert. Bei einer Anlagerendite von 489,3% innert fünf Jahren ist dieses Pokerspiel bislang hervorragend aufgegangen. Seien Sie sich einfach dessen bewusst, dass nicht jede Bank Ihren Kaufauftrag akzeptiert, da hier mit einem Hebel gearbeitet wird. (Extreme Rendite mit Risiko)

Beim Anlagetipp dieser Woche liegt die Trefferquote über die letzten fünf Jahre bei 98,01% (Historische Rückrechnung). Als Novum auf dem Schweizer Finanzplatz hat mir die zweitgrösste Kantonalbank der Schweiz versprochen, dass es zu keiner Vorzugsbehandlung bei der Zuteilung des Produktes kommt, sondern gleichmässig unter den Finanzinstituten verteilt wird. Um in der ersten Runde dabei zu sein, muss man aber vor 7.55 Uhr am Montagmorgen die Aufträge bei seiner Bank hinterlegen. (Fairness für Sie)

Anlagetipp Absolut hervorstechend ist die Ausgestaltung des allerneuesten Produkts der Waadtländer Kantonalbank BCV (Valor: 113539850): Jahreszins von 24,36% in Schweizer Franken bei maximaler Laufzeit von 9 Monaten. In diesem Korb befinden sich ausschliesslich US-Unternehmen, welche sich auf dem extremen Wachstumspfad befinden: AMD, Illumina und Biogen.Die Kursbarriere, welche für die konditionale Kapital-garantie bestimmend ist, liegt bei extrem tiefen 55,375%. Bewertung: 10/10 (Mehr als Weltklasse)