Hochdruck auf Nationalbank: Naht das Ende der Negativzinsen?

Geldpolitik Naht das Ende der Negativzinsen? Die Notenbanken und auch die Schweizer Nationalbank stehen unter Druck Die Wirtschaft brummt, die Inflation steigt, die Arbeitslosigkeit sinkt: Wann ist der richtige Moment, um den Ausstieg aus den Negativzins-Regime einzuleiten? Daniel Zulauf 12.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nationalbank-Chef Thomas Jordan steht vor grossen Entscheidungen. Tele Züri

Die Pandemie scheint überwunden, die Weltwirtschaft nimmt rasch Fahrt auf und gleichzeitig steigen auch die Preise. In der internationalen Finanzpresse sprechen Notenbankkommentatoren immer lauter über den überfälligen «Einstieg in den Ausstieg». Gemeint ist der Beginn einer geldpolitischen Wende, die schrittweise Abkehr vom Ausnahmezustand, wie er im Grunde seit der Finanzkrise besteht und im Zug der Pandemie noch einmal massiv verschärft wurde.

Das Direktorium der Schweizerischen Nationalbank kommuniziert am Donnerstag das Ergebnis der zweiten ordentlichen Zinssitzung in diesem Jahr. Werden die Frankenhüter nach mehr als sechs Jahren Negativzinsen den Einstieg in den Ausstieg wagen? Nationalbank-Chef Thomas Jordan hat die Erwartungen in den vergangenen Wochen auf ein Minimum gedämpft. «Im jetzigen Umfeld würde sich der Franken ohne Negativzinsen markant aufwerten, was unserer Wirtschaft massiv schaden würde, verbunden mit steigender Arbeitslosigkeit und negativer Inflation», sagte er vor knapp zwei Wochen im Interview mit unserer Zeitung. Eine Woche früher erklärte Jordan der NZZ: «Es wäre falsch, jetzt der Welt zu signalisieren, dass die SNB als erste Zentralbank eine restriktive Politik ins Auge fasst.»

Unangenehme Lage für Notenbanker

Die Angst vor dem Alleingang ist verständlich, zumal sich die für die Schweiz wichtigsten Notenbanken, die Europäische Zentralbank und die amerikanische Notenbank Fed, absolut still verhalten. Am Donnerstag hat die EZB die strikte Beibehaltung des Krisenregimes ohne den geringsten Abstrich bestätigt. Dabei ist eine starke Erholung der europäischen Wirtschaft im Gang und im Mai ist die Euro-Inflation zum ersten Mal seit 2018 über die Zielmarke der EZB von nahe bei, aber unterhalb von zwei Prozent gestiegen.

Die US-Konjunktur ist schon viel weiter fortgeschritten und könnte im laufenden Jahr je nach Prognose ein Wachstum von gegen acht Prozent erreichen. Die Inflation liegt mit fünf Prozent weit über dem, was im Pflichtenheft der Notenbanker als «Wahrung der Preisstabilität» zuoberst steht. Doch die amerikanische Notenbank taxiert die Teuerung für eine temporäre Erscheinung: Gestiegen sind die Preise für Gebrauchtwagen, Autoversicherungen oder für Flugreisen – alles Dinge, die in der Pandemie einen Preiseinbruch erlebt haben. Die US-Notenbank hat versprochen, zuerst die Arbeitslosigkeit auf das Niveau vor der Pandemie zurückzuführen, bis sie sich bewegt.

Nationalbank sorgt für Spannung

Thomas Jordan und die anderen Notenbanker befinden sich in einer zunehmend unangenehmen Lage. Auch hierzulande brummt die Wirtschaft. Die Konjunkturprognostiker rechnen für 2021 mit Wachstumsraten von 3,5 Prozent bis 4 Prozent, nachdem die Schweiz das Coronajahr mit einer im internationalen Vergleich relativ moderaten Rezession (–3 Prozent) überstanden hat. Die Arbeitslosenquote sinkt schnell, noch dynamischer gehen die Preise nach oben. Im Immobilienmarkt hat der Preisboom ein «historisches» Ausmass erreicht. Auch der gewaltige Druck auf die kapitalgedeckte Altersvorsorge (Pensionskassen) lässt es nicht zu, dass die Nationalbank das Negativzinsregime länger als nötig aufrechterhält.

Hat die Schweiz keine andere Wahl, als zu warten, bis die anderen Notenbanken ihre Politik zu ändern beginnen? Oder wagt die Nationalbank noch einmal einen Schritt wie 2015, als sie mit der Aufhebung des Euro-Mindestkurses die ganze Welt überraschte? Für Spannung jedenfalls ist gesorgt.