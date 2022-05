Negativzinsen ade: ING schafft als erste Bank die Strafzinsen ab

Geldpolitik Negativzinsen ade! Als erste Bank in Deutschland schafft ING den Strafzins ab - bald könnten Schweizer Banken folgen Spargelder sind wieder etwas Wert! ING nimmt eine erwartete Leitzinserhöhung der EZB im Juli vorweg und schickt damit auch ein starkes Signal an die hiesigen Kreditinstitute. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 12.05.2022, 05.00 Uhr

Der Löwe macht den ersten Schritt: Die Bank ING in Deutschland schafft die Negativzinsen ab. DPA

Der Wettbewerb um die Spargelder kehrt zurück. Den Anfang macht nicht zufällig eine Deutsche Bank. ING Deutschland, eine Tochter der gleichnamigen niederländischen Grossbank, hat am Dienstag die Anhebung des Schwellenwertes für strafzinsbefreite Einlagegelder von aktuell 50’000 Euro auf 500’000 Euro per Anfang Juli angekündigt. Dadurch entfalle die Negativzinsbelastung für 99,9 Prozent der Kunden, schreibt die Bank in einer Mitteilung.