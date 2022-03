Generalversammlung Josef Felder verlässt den LUKB-Verwaltungsrat Nach 14 Jahren im Aufsichtsgremium der Luzerner Kantonalbank nimmt der ehemalige Chef des Flughafens Zürich den Hut. Die Generalversammlung der LUKB wird erneut ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. 18.03.2022, 09.31 Uhr

Tritt nach 14 Jahren aus dem Verwaltungsrat der LUKB aus: Josef Felder. Bild: PD

Die Generalversammlung der Luzerner Kantonalbank (LUKB) findet auch dieses Jahr ohne Präsenz des Aktionariats statt. Zwar liegen zwischen den jüngsten Öffnungsschritten des Bundesrats Mitte Februar und dem GV-Datum vom 11. April einige Wochen, doch die Vorlaufzeit, um einen solchen Grossanlass zu organisieren, benötigt nach Angaben der Bank um die drei Monate. «Mit der langen Planungsunsicherheit bis Mitte Februar 2022 konnten wir nicht davon ausgehen, dass wir die Grossveranstaltung indoor in der Messe Luzern überhaupt durchführen durften beziehungsweise die Bewilligung dazu erhielten», erklärt eine Sprecherin. Die Aktionärinnen und Aktionäre können ihr Stimm- und Wahlrecht wie bereits in den beiden Vorjahren via Instruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter wahrnehmen.

Am Freitag hat die LUKB nun die Traktanden veröffentlicht. Wie bereits seit Anfang Februar bekannt, beantragt der Verwaltungsrat die Ausschüttung einer Dividende von 12.50 Franken brutto pro Namenaktie. Unter Vorbehalt der Zustimmung der Generalversammlung erfolgt die Gutschrift der Dividende am 20. April 2022.

Eine Neuerung ist im Verwaltungsrat vorgesehen. Vizepräsident Josef Felder tritt nach 14 Jahren aus dem Verwaltungsrat der LUKB aus. Der ehemalige CEO des Zürcher Flughafens hatte bereits Ende 2020 in Aussicht gestellt, an der GV 2022 zurückzutreten. Neu wird Martha Scheiber das Vizepräsidium übernehmen. Sie ist seit 2014 LUKB-Verwaltungsrätin. Alle anderen Mitglieder des Verwaltungsrates stellen sich zur Wiederwahl für die Amtsperiode von einem Jahr. Nach der GV 2022 setzt sich der LUKB-Verwaltungsrat aus acht Personen zusammen, bislang waren es neun. Die Statuten sehen sieben bis neun Mitglieder vor. Weitere Informationen gibt es in der GV-Einladung. (mim)