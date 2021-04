Generalversammlung Markus Hongler ist neuer Verwaltungsratspräsident der Luzerner Kantonalbank Alle Anträge des Verwaltungsrates wurden gutgeheissen. 19.04.2021, 18.10 Uhr

Neuer Verwaltungsratspräsident der LUKB: Markus Hongler.

Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 6. Januar 2021)

(mim) An der Generalversammlung der Luzerner Kantonalbank AG (LUKB) von Montag ist Markus Hongler zum Verwaltungsratspräsident gewählt worden. Der Luzerner folgt damit auf Doris Russi Schurter, die seit 2010 Mitglied des LUKB-Verwaltungsrats war und diesen seit 2017 präsidiere. Die GV fand wegen der Pandemie bereits zum zweiten Mal ohne die persönliche Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Diese nahmen ihr Stimm- und Wahlrecht über Instruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter wahr. Dieser vertrat 6'690'513 Millionen Aktienstimmen (78,7 Prozent), die ihm die Aktionärinnen und Aktionäre im Vorfeld der Generalversammlung via Instruktionen übertragen hatten.