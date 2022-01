Gerichtsverfahren Von Werner K. Rey und Swissair bis zu Hans Ziegler: Die spektakulärsten Prozesse aus der Schweizer Wirtschaftswelt Am Dienstag startet der Prozess gegen Pierin Vincenz und sechs Mitangeklagte. Es ist nicht der erste aufsehenerregende Wirtschaftsprozess in der Schweiz. Eine Übersicht. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 22.01.2022, 05.00 Uhr

Werner K. Rey

Der Schweizer Financier Werner K. Rey wird am 23. Juni 1997, von Polizisten zum Obergericht von Nassau, Bahamas, geleitet. Craig Lenihan / KEYSTONE

Am 2. Juni 1998 wurde der Konstrukteur der Omni Holding und Milliarden-Pleitier, der unter anderem auch die damalige Industrie-Ikone Bally in den Schmutz gezogen hatte, von seinem Fluchtort Bahamas an die Schweiz ausgeliefert. Rey wurden gewerbsmässiger Betrug, Urkundenfälschung und Konkursdelikte vorgeworfen. Die Strafe von vier Jahren Gefängnis blieb deutlich unter den vom Staatsanwalt geforderten zehn Jahren. Weitere Verfahren wegen gewerbsmässigen Betruges, Urkundenfälschung und betrügerischen Konkurses sind seit 2007 verjährt und wurden daher aufgehoben. Rey, der heute in London leben soll, hielt die Justiz jahrelang in Atem.