Geschäft mit dem Tod Digitale Trauer statt Friedhof-Zusammenkunft: Jetzt kommt das Facebook für Verstorbene Ein Westschweizer Start-up lanciert einen Service, der es Hinterbliebenen ermöglichen soll, ihre Trauer online auszudrücken – inklusive Fotos und Videos. Dies zu einem Preis, der Fragen aufwirft. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 11.10.2022, 05.00 Uhr

Die Firma Everlife möchte eine digitale Alternative für den physischen Gang auf den Friedhof bieten. Max Tinner

Und plötzlich ist er weg. Was nach dem Ableben eines Menschen bleibt, sind die Trauer und die Erinnerungen an gemeinsame Momente. Die Trauer findet meist zeremoniell in Form einer Sarg- oder Urnenbeisetzung statt, allenfalls gefolgt von einem Leidmahl. Und die Erinnerungen bleiben im Gedächtnis oder im Fotoalbum.