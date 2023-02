Gesundheit CSS bekommt neuen Verwaltungsratspräsidenten Der Unternehmer Bernard Rüeger soll neuer Verwaltungsratspräsident beim Luzerner Krankenversicherer werden. Er löst Jodok Wyer ab, der sich nicht mehr zur Wiederwahl stellt. Auch eine Unternehmerin und eine Rechtsanwältin sollen Einsitz ins Gremium nehmen. Christopher Gilb 22.02.2023, 10.30 Uhr

Bernard Rüeger. Bild: PD

Der Verwaltungsratspräsident der CSS, Jodok Wyer, stellt sich nach drei Amtsperioden nicht mehr zur Wiederwahl. Ebenfalls im Frühjahr endet die letzte Amtsperiode von Vizepräsidentin Barbara Hayoz. Für die Delegiertenversammlung am 22. April hat die Wahlkommission drei Kandidatinnen und Kandidaten nominiert.

Neuer Verwaltungsratspräsident soll Bernhard Rüeger werden. Der 65-jährige Unternehmer gehört dem Gremium bereits seit 2013 an und ist zudem Mitglied des Verwaltungsrates der Coop-Gruppe. Zuvor amtete er als CEO und Verwaltungsratspräsident der Rüeger AG in Crissier. Das Familienunternehmen entwickelt Temperatur- und Druckmessgeräte. Die Wahlkommission würdige Bernard Rüegers ausgeprägte Führungserfahrung und seinen Leistungsausweis als Unternehmer, heisst es in der Mitteilung.

Für die zwei weiteren Positionen wurden Andrea Berlinger Schwyter und Barbara Senn nominiert. Die 54-jährige Berlinger ist Co-Eigentümerin und Verwaltungsratspräsidentin der Berlinger Gruppe. Das Ostschweizer Unternehmen hat sich unter anderem auf die Temperaturüberwachung von Impfstoffen spezialisiert. Die 55-jährige Barbara Senn ist seit mehr als zwanzig Jahren als Unternehmensjuristin in der Industrie tätig.

Zur Wiederwahl stehen zudem die beiden bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Abir Oreibi Colucci und Markus Bapst. Die CSS Gruppe ist als aktienrechtliche, nicht börsenkotierte Holding organisiert. Alleinaktionär ist der CSS Verein.