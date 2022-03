Gesundheit CSS warnt: Deutliche Prämienerhöhung für 2023 erwartet Die CSS, die grösste Grundversicherung des Landes, hat auch im zweiten Pandemiejahr 2021 gut geschäftet – und konnte ihren Versicherten zum Teil rekordtiefe Prämien präsentieren. Nun drehe aber der Wind, sagt das Management. Gregory Remez Jetzt kommentieren 30.03.2022, 10.00 Uhr

Es gebe nichts schönzureden, 2022 werde für die gesamte Versicherungsbranche ein Verlustjahr, sagt CSS-Finanzchef Armin Suter anlässlich des Jahresabschlusses des Luzerner Krankenversicherers:

«Wir rechnen deshalb für 2023 mit einer Prämienanpassung deutlich über dem Niveau der letzten vier Jahre.»

Anpassung bedeutet in diesem Fall wohl oder übel: eine happige Erhöhung. Der bereits zu Beginn der Pandemie prophezeite, bisher aber ausgebliebene Prämienschock kommt nun also doch, einfach mit Verspätung. Stellt sich nur die Frage, wie gross die Schockwelle sein wird.

Coronabedingte Effekte wie zusätzliche Ausgaben für Impfungen sowie Mehrkosten im ambulanten Bereich, etwa für Physiotherapien, hätten bereits im vergangenen Jahr zu einer Zunahme der Leistungskosten geführt, erklärt CSS-Chefin Philomena Colatrella. 2020 hatten die Auswirkungen der Pandemie noch dafür gesorgt, dass das langjährige Kostenwachstum kurzfristig gedrosselt wurde – unter anderem, weil nicht notwendige Operationen verschoben wurden, um Betten für Coronapatienten freizuhalten.

Kassen sollen Prämien möglichst knapp kalkulieren

Seither hat das Kostenwachstum aber wieder stark angezogen. 2021 belief sich der Schaden- und Leistungsaufwand in der Grundversicherung bei der CSS – der grössten Grundversicherung des Landes – auf 5,1 Milliarden Franken. Das entspricht einer Zunahme von 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einem Anstieg von 4,5 Prozent pro versicherte Person. Damit fiel die Kostenzunahme in der Grundversicherung bei der CSS zwar etwas weniger stark aus als im Branchendurchschnitt (5,3 Prozent pro versicherte Person), lag aber dennoch deutlich über den Wachstumsraten vor der Pandemie.

«Wollen wieder unter Schweizer Durchschnitt sein»: CSS-Chefin Philomena Colatrella. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 13. Juli 2020)

Auch für das laufende Jahr rechnet die CSS mit steigenden Leistungskosten, «wenn auch nicht mehr mit 4,5 Prozent», sagt Suter. Das werde sich selbstredend in den Prämien niederschlagen. Komme hinzu, dass zahlreiche Kassen ihre Reserven zuletzt bewusst reduziert haben. Letztere sollten laut dem CSS-Finanzchef jedoch als Sonderposten betrachtet werden:

«Die Prämie wird auf Basis der Leistungskosten kalkuliert, ohne Miteinbezug der Reserven.»

In den Augen des Bundes sollen die Reserven aber durchaus in die Prämienkalkulation mit einfliessen. Deshalb verabschiedete der Bundesrat im letzten Jahr eine Revision der Krankenversicherungsaufsichtsverordnung (KVAV), um den freiwilligen Abbau von Reserven in der Krankenversicherung zu erleichtern. Unter anderem wurde die Grenze, ab der ein freiwilliger Abbau von Reserven in der obligatorischen Krankenversicherung möglich ist, von 150 Prozent der vorgeschriebenen Mindesthöhe auf 100 Prozent gesenkt. Grund: 2020 waren die Reserven der Krankenversicherer auf 11,3 Milliarden Franken angeschwollen, also auf satte 203 Prozent des geforderten Minimums.

Durch die Revision werden die Kassen nun dazu angehalten, die Prämien möglichst knapp zu kalkulieren und, wenn möglich, einen Abbau der Reserven vorzunehmen. Zudem soll dadurch verhindert werden, dass die Versicherer das Korrekturinstrument zu kommerziellen Zwecken nutzen, um neue Versicherte zu gewinnen.

CSS erhöht Rückstellungen für Risiken

Das Thema Reserveabbau bleibe auch in diesem Jahr aktuell und werde vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) sicherlich wieder aufgenommen, sagt CSS-Chefin Colatrella. «Es hängt auch von den jeweiligen Solvenzen der Kassen ab, ob weitere Reserven abgebaut werden können.» Die CSS werde alles daransetzen, beim Prämienindex unter 100 Prozent zu bleiben. «Wir wollen erneut unter dem Schweizer Durchschnitt sein. Die Frage ist nur, wo 2023 der Durchschnitt liegen wird.»

In den letzten beiden Jahren war dies der CSS gelungen. Zwei Jahre hintereinander konnte der Luzerner Krankenversicherer seine Prämien senken – und seinen Versicherten zum Teil historisch tiefe Prämien präsentieren. «Das führte gerade im vergangenen Jahr zu einem erfreulichen Kundenwachstum», sagt Colatrella. Mit erstmals über 1,5 Millionen Kunden in der Grundversicherung habe man die Marktführerschaft weiter festigen können.

Beim operativen Geschäft zeigte sich die CSS auch im zweiten Pandemiejahr resilient. Das Unternehmensergebnis für 2021 beläuft sich auf 105,8 Millionen Franken, nach 154,6 Millionen Franken im Vorjahr (siehe Tabelle unten). Das «erfreuliche Resultat» habe es möglich gemacht, die Rückstellungen für Risiken in den Kapitalanlagen substanziell um 186,6 Millionen Franken zu erhöhen, teilt das Management mit.

In der Grundversicherung resultierte zwar ein Verlust von 29,3 Millionen Franken. Dieser sei aber auf die Senkung der Prämien, die Rückstellungen für den Reserveabbau für 2022 und die gestiegenen Leistungskosten zurückzuführen; unter anderem profitieren die CSS-Versicherten im laufenden Jahr von einem Abbau der Reserven in der Höhe von 90 Millionen Franken. Im Zusatzversicherungsgeschäft belief sich der Gewinn auf 129,7 Millionen Franken. An diesen Überschüssen lässt die CSS ihre Versicherten im Rahmen ihres Bonusprogramms teilhaben.

