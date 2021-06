Luzerner Fitnessstudios geht allmählich die Luft aus

Gesundheit «Ich habe mir seit einem Jahr keinen Lohn ausbezahlt»: Hiesigen Fitnessstudios geht allmählich die Luft aus Die Hanteln bleiben derzeit in vielen Fitnesszentren liegen: Vor allem kleine Betriebe stecken in finanziellen Nöten. Es drohen Schliessungen und ein weiterer Stellenabbau. Gregory Remez 24.06.2021, 05.00 Uhr

David Geisshüsler in seinem Fitnessstudio in Ebikon. Bild: Boris Bürgisser (22. Juni 2021)

Ab Samstag muss in den Fitnesszentren keine Maske mehr getragen werden. Das hat der Bundesrat gestern nebst anderen Lockerungsmassnahmen verkündet. Dennoch geht momentan vielen Studios die Luft aus. «Die Lage ist sehr angespannt», sagt Claude Ammann, Präsident des Schweizerischen Fitness- und Gesundheitsverbandes (SFGV). Der Fitnessbranche stehe ein harter Sommer bevor. Es drohen Schliessungen und ein weiterer Stellenabbau.

War nach der Wiedereröffnung der Fitnesszentren im April noch so etwas wie Aufbruchstimmung zu spüren, ist diese in vielen Betrieben verflogen. In den Monaten Mai und Juni hätten deutlich weniger Leute als vor der Krise trainiert, sagt Ammann. Seine Mitglieder kommen im Schnitt auf eine Auslastung von gerade mal 40 Prozent. Und jetzt stehe die erfahrungsgemäss umsatzschwächste Zeit vor der Tür.

Vor allem kleinere Fitnessstudios bangen derzeit um ihre Zukunft. Denn während die grösseren Ketten die Umsatzeinbussen aus dem ersten und zweiten Lockdown einigermassen abfedern konnten, hatten viele der kleinen Betriebe nur geringe finanzielle Polster. So auch David Geisshüsler, der in Ebikon ein eigenes Fitnessstudio betreibt. Es sei natürlich eine super Nachricht, dass die Maskenpflicht in Fitnesszentren endlich falle. Sie tröste aber kaum über die vergangenen Monate hinweg:

«Ich musste bereits einen Mitarbeiter entlassen und meinen zweiten Standort in Ebikon schliessen.»

Er sei kurz davor gewesen, Konkurs anzumelden, auch weil sich der Vermieter quergestellt habe. «Ich habe mir seit einem Jahr keinen Lohn ausbezahlt, nur um das Studio aufrechtzuerhalten. Würde es mir nicht so am Herzen liegen, hätte ich schon lange alles hingeschmissen.»

Monatelanges Warten auf Härtefallgelder

Geisshüsler ist bei weitem kein Einzelfall. Laut dem aktuellen Branchenreport, der jährlich vom SFGV herausgegeben wird, handelt es sich bei rund zwei Dritteln aller Fitnessbetriebe um Einzelunternehmen, in denen die finanziellen Nöte derzeit am grössten sind. Die Öffnung im April hatte für die Branche nicht den erhofften positiven Effekt. Ammann:

«Den Umsatz, um über die lauen Sommermonate zu kommen, machen die Fitnesszentren in den Monaten Dezember bis April. Ausgerechnet in diesen mussten sie aber schliessen.»

Am schlimmsten sei die Situation im Tessin und in der Westschweiz, wo die Zentren noch länger geschlossen bleiben mussten, oder etwa im Kanton Thurgau, wo statt Härtefallgeldern lediglich Darlehen vergeben werden. Aber auch in der Zentralschweiz befänden sich einige Fitnessstudios am Rande des Ruins.

Wie Recherchen dieser Zeitung ergeben haben, mussten einige Studioinhaber trotz des Versprechens von «schneller und unbürokratischer Hilfe» seitens der Behörden monatelang auf die ihnen zustehenden Härtefallgelder warten – oder warten noch immer darauf. Zur zweiten Kategorie gehört etwa Kevin Ziswiler, Geschäftsführer und Mitinhaber des Matrix Gym in Reiden. Nachdem er sein Gesuch am 8. Februar eingereicht hatte, wurde Ziswiler nach eigenen Angaben mehrfach vom Finanzdepartement des Kantons Luzern auf einen späteren Zeitpunkt vertröstet.

Klage auf Schadenersatz gegen den Bund hängig

Erst ein geharnischtes E-Mail an Behörden und Medien vor rund zwei Wochen, in dem der Fitnessinstruktor deutliche Worte für seine missliche Lage fand, brachte offenbar Bewegung in die Sache. «Es geht hier um Existenzen, es geht um Lehrstellen und Praktikumsplätze. Und es geht darum, dass ich als Geschäftsführer seit Dezember keinen Franken Lohn hatte. Wie soll das alles funktionieren?», enervierte sich darin Ziswiler. Kurz daraufhin sei ihm vom Luzerner Finanzdepartement versichert worden, dass er das Geld noch bis Ende Juni erhalte.

Auf Nachfrage, warum die Auszahlung der Härtefallgelder zum Teil derart lange dauere, heisst es beim Finanzdepartement: «Wir haben rund 70 Gesuche von Fitnesszentren aus dem Kanton Luzern erhalten, 66 davon haben wir bereits abgearbeitet.» In vier Einzelfällen werde noch genauer geprüft, aber grundsätzlich habe man das Ziel, alle Fälle bis zu den Sommerferien abzuschliessen, sagt Sprecherin Yasmin Kunz. «Die ausstehenden Beträge werden also noch in dieser oder der nächsten Woche ausbezahlt.»

Für SFGV-Präsident Ammann sind das gute Nachrichten, zumindest für die Luzerner Betriebe. Er verweist aber auch darauf, dass in manchen Fällen selbst die Härtefallgelder nicht ausreichen werden, um Fitnesszentren vor dem Konkurs zu retten. Die Finanzhilfen stünden zum Teil in keinem Verhältnis zum monatelangen Umsatzausfall. Sein Verband hatte deshalb noch im Frühling eine Klage auf Schadenersatz gegen den Bund eingereicht (wir berichteten). «Man muss kein Wirtschaftsprofessor sein, um zu erkennen, dass die Lage immer existenzbedrohender wird», liess Ammann damals verlauten. Die Klage ist hängig.