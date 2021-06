Freie Spitalwahl - ein Mythos?

Gesundheit In welches Spital für welche Operation? Neue Vergleichsdienste wollen bei der Spitalwahl helfen – Patientenvertreter sind skeptisch Mit ausgeklügelter Software versuchen Versicherer Patienten bei der Wahl des richtigen Spitals zu helfen. Patientenvertreter sehen das Problem woanders. Die freie Spitalwahl sei in der Schweiz ohnehin ein Mythos, sagt ein Fachmann. Gregory Remez 12.06.2021, 05.00 Uhr

Nicht jedes Spital ist für alle Arten von Eingriffen gleich gut geeignet. Gaëtan Bally/Keystone

Tausende Operationen werden in der Schweiz jedes Jahr von Spitälern durchgeführt, die darin keine oder kaum Routine aufweisen. Zu diesem Schluss kommt eine neue Untersuchung des Krankenversicherers Helsana und der deutschen Krankenkasse Barmer, deren Ergebnisse diese Woche publiziert wurden.

Konkret besagt die Studie, dass 2018 in der Schweiz an 5288 Patientinnen und Patienten eine Operation durchgeführt wurde, für die das Spital eigentlich keine Zulassung haben sollte, weil es die Mindestfallzahlen für den entsprechenden Eingriff nicht erreicht. Mindestzahlen hatten die Kantone einst eingeführt, um das Risiko für Patienten zu minimieren, also um Komplikationen oder Langzeitschäden aufgrund fehlender Routine von Chirurginnen und Chirurgen zu vermeiden.

Das Problem in der Schweiz: Auch für komplizierte Eingriffe setzen die Kantone die Mindestzahl meist sehr tief an. Für bestimmte Operationen liegt sie beispielsweise bei zehn Fällen im Jahr. Doch selbst diese tief angesetzten Mindestzahlen werden von vielen Spitälern nicht erreicht.

Jeder zehnte Patient erleidet unerwünschte Folgen

Für die Patienten sind das keine guten Nachrichten. Denn mit fehlender Praxis der Chirurgen steigt für sie auch das Risiko für Komplikationen. Gemäss der Stiftung Patientensicherheit Schweiz erleidet ungefähr jeder zehnte Patient im Falle einer Operation ein unerwünschtes Ergebnis. Etwa die Hälfte davon gilt als vermeidbar. Als Gründe für mögliche Komplikationen führt die Stiftung Medikationsfehler, Spitalinfektionen oder – eben – chirurgisches Handwerk an.

Nun gilt in der Schweiz die freie Spitalwahl. Das heisst, dass sich Patientinnen und Patienten, denen ein Eingriff bevorsteht, einfach für ein Spital entscheiden könnten, das auf diese Art von Operation spezialisiert ist, diese also in konstant hoher Zahl erfolgreich durchführt. In der Realität zeigt sich allerdings, dass es für die meisten Betroffenen gar nicht so einfach ist, im hiesigen Spitaldickicht den Durchblick zu behalten.

Peter Berchtold, Vizepräsident der Schweizerischen Patientenorganisation (SPO). Bild: PD

«Die freie Spitalwahl in der Schweiz ist ein Mythos», moniert Peter Berchtold, Vizepräsident der Schweizerischen Patientenorganisation (SPO). «Wir verfügen zurzeit schlicht über zu wenig Qualitätsdaten, als dass die Patienten eine informierte Entscheidung treffen könnten.» Zwar gebe es einige Portale, wo Spitäler miteinander verglichen werden können; zu den Bekanntesten gehören etwa Spitalfinder.ch oder der Spitalvergleichsdienst von Comparis. Für Laien seien die Ergebnisse solcher Vergleiche jedoch meist wenig aussagekräftig. Zudem gäbe es in der Schweiz ein grundsätzliches Problem:

«Noch immer holen Patientinnen und Patienten vor Eingriffen zu selten eine Zweitmeinung ein.»

Concordia bewertet Spitäler nach Ampelsystem

Diese Missstände hat man auch auf Seiten der Versicherer erkannt. Die Luzerner Krankenkasse Concordia hat deshalb über drei Jahre in die Entwicklung einer Vergleichssoftware gesteckt, welche Spitäler für alle gängigen Eingriffe nach einem Ampelsystem bewertet – und die alle bisherigen Modelle in den Schatten stellen soll.

«Zwischen den Spitälern gibt es statistisch feststellbare Unterschiede. Diese lassen sich ausweisen», sagt Matthias Steiner, der die Software mitentwickelt hat. Nicht jedes Spital sei für eine Operation gleich gut geeignet, die meisten Patienten hätten aber nur begrenzten Zugang zu solchen Informationen. Beispielsweise bringe es nichts, für eine unkomplizierte Hüftgelenksoperation in ein hochspezialisiertes Unispital zu gehen. Darin hätten kleinere Einrichtungen, etwa das Kantonsspital Nidwalden oder durchaus aus private Kliniken, schlicht mehr Routine.

Seine Software soll Patienten bei genau solchen Entscheidungen unterstützen. «Wir haben versucht, so viele Qualitätsindikatoren wie möglich einzubeziehen, von den Fallzahlen und der Patientenzufriedenheit über die Dauer der jeweiligen Spitalaufenthalte und der Verlegungshäufigkeit bis hin zur Infektions- und Mortalitätsrate sowie den Klinik-Zertifikaten», erklärt Steiner. Diese führe man schliesslich mit den hauseigenen Abrechnungsdaten zusammen. Dank Mehrjahresdaten sei das Ergebnis breit abgestützt und gebe zusammen mit einer persönlichen Beratung, die man allen Patienten ans Herz lege, eine gute Entscheidungshilfe.

Was taugen die Dienste tatsächlich?

Noch steht die Software lediglich den Versicherten von Concordia zur Verfügung. Steiner kann sich allerdings vorstellen, dass der Dienst irgendwann auch öffentlich angeboten wird, möglicherweise in einer abgespeckten Form. Bei Branchenkennern kommt das Tool bisher gut an. Andere Versicherer haben die Zeichen der Zeit ebenfalls erkannt und bekunden, vergleichbare Projekte in der Pipeline zu haben.

Die CSS etwa hat erst kürzlich ihren Vergleichsdienst Qualicheck von ihrer Website genommen und ist dabei, eine neue Software zu entwickeln, die weit mehr sein soll als ein simpler Spitalvergleichsdienst. «Uns schwebt eine Art Tripadvisor für das Gesundheitswesen vor, das objektive und subjektive Qualitätsdaten noch besser vereint», sagt Luca Emmanuele, Leiter Einkaufsmanagement Leistungen bei der CSS. Ein Teil des neuen Tools soll noch in diesem Jahr lanciert werden.

Auf Seiten der Leistungserbringer sowie der Patientenvertreter ist man derweil skeptisch, wie viel solche Dienste den Patienten am Ende wirklich bringen. So sagt Berchtold von der SPO:

«Wenn sich jemand ein Bein bricht, ist die einzig wichtige Frage: Wie schnell kann ich wieder laufen?»

Der Spitalaufenthalt sei nur ein kleiner Schritt auf dem Weg zur Genesung, danach komme ein ebenso wichtiger, längerer Teil: die Rehabilitation. Deshalb sollten sich die Gesundheitspartner noch mehr für eine Verbesserung der Datenlage einsetzen. Ohne entsprechende Qualitätsdaten nütze auch das beste Modell nichts.



Darauf entgegnet Steiner von der Concordia: «Auch unsere Software hat noch Luft nach oben und wir sind ständig dabei, diese weiterzuentwickeln.» Beispielsweise sollen bald auch Mindestfallzahlen sowie die Rehospitalisierungsrate ins Modell aufgenommen werden. Zusammen mit der ärztlichen Empfehlung erhalte man so bei den meisten Diagnosen ein gutes Bild der Behandlungsqualität.