Schlaf-Apps: Ärzte raten bei Schlaftrackern zur Vorsicht

Gesundheit Ständig müde? Schlaf-Apps versprechen Besserung – weshalb Ärzte trotzdem davor warnen Das Geschäft mit der Nachtruhe wächst rasant. Wann intelligente Helfer wie Schlaftracker hilfreich sind und wann man besser die Finger davon lassen sollte.

Schlaftracker auf Smartwatches können hilfreiche Daten zum eigenen Schlaf liefern, bei einer zu intensiven Nutzung aber auch Stress auslösen. Getty Images

Für guten Schlaf ist unsereins bereit, viel Geld zu bezahlen. Sei es für die ideale Matratze, Schlafmaske, Medikamente, Hypnose – oder Schlaf-Apps, die via Smartphone oder Smartwatch allerlei Daten rund um den eigenen Schlaf sammeln. Den menschlichen Schlaf zu optimieren, ist längst zum Milliardengeschäft geworden, mit der Digitalisierung aller Lebensbereiche – inklusive der Nachtruhe – wächst der Markt weiter.

Und tatsächlich sind Schlafstörungen stark verbreitet: Laut einer Schweizer Studie von 2020 bekundet jeder dritte Erwachsene Mühe mit dem Ein- oder Durchschlafen, im Fachjargon Insomnie genannt. Auch die Krankheit Schlafapnoe, bei der in der Nacht der Atem stockt, ist relativ weit verbreitet. Zuletzt könnten Schlafstörungen weiter zugenommen haben. So ist zumindest die Nachfrage nach Schlafmitteln von 2019 und 2022 «von Jahr zu Jahr leicht gestiegen», wie Galenica schreibt. Die Firma besitzt die Apothekenketten Sun Store, Amavita und Coop Vitality.

Beruhigende Geräusche kosten extra

Gestiegen oder besser gesagt regelrecht explodiert ist in den vergangenen paar Jahren das Angebot an Schlaf-Apps, die mit Hilfe körperlicher Signale wie Bewegung und Herzfrequenz die Schlafqualität messen und dem Nutzer Informationen über die Dauer seiner Ruhezeit, seines Leichtschlafs, Tiefschlafs oder REM-Schlafs liefern. Letzteres ist die Phase, die mit raschen Augenbewegungen (rapid eye movement) und erhöhter Hirnaktivität gekennzeichnet ist und in der die meisten Träume stattfinden.

Die Apps heissen zum Beispiel «Sleep Cycle», «Sleep Timer», «Sleep Tracker», «Autosleep» oder «Shuteye» und sind bis zu einem gewissen Grad oft kostenlos. Wer mehr Funktionen will, zahlt. Zum Beispiel für beruhigende Geräusche zum Einschlafen oder für einen klugen Wecker, der lediglich im Leichtschlaf und nicht im Tiefschlaf klingelt.

Gesund, aber wegen der Schlaftracker verunsichert

Doch sind die Schlaftracker wirklich hilfreich oder schaden sie eher? Die App-Entwickler, hinter denen sowohl Start-ups als auch Tech-Giganten wie Google stecken, versprechen selbstredend eine deutliche Verbesserung des Schlafs und preisen die Gadgets als unersetzbare Helfer an. Auch Schlafmediziner gestehen ihnen durchaus einen gewissen Nutzen zu – raten in erster Linie aber zur Vorsicht.

So beobachtet Jens Acker, der die Schlafklinik Zurzachcare in Bad Zurzach und Zürich leitet, einen aus seiner Sicht beunruhigenden Trend: «Häufig vertrauen Patientinnen und Patienten mehr dem Gadget als ihrem eigenen Gefühl.» Er bestätigt die «extreme Zunahme» der Schlaf-Tracker und sagt weiter: «Seit dem Boom dieser Apps suchen oft Leute unsere Klinik auf, die hinsichtlich ihres Schlafs gesund, aber völlig verunsichert sind.»

Heisst: Meldet die App im Vergleich zum Vortag eine kürzere Tiefschlafdauer, redet sich der Benutzer ein, nicht fit zu sein, obwohl sie oder er sich vielleicht ausgeschlafen fühlen würde.

Das Problem liege nicht mehr so sehr darin, dass die Messungen ungenau seien – gerade Smartwatches wie Fitbit oder Applewatch lieferten inzwischen recht genaue Daten. Problematisch ist laut Jens Acker die oftmals falsche Interpretation der Daten durch die Benutzer, die nun mal nicht vom Fach seien. Ebenso sieht das Rositsa Neumann, Fachärztin beim Zentrum für Schlafmedizin der Hirslanden Klinik: «Die meisten Leute glauben fälschlicherweise, Tiefschlaf sei am wichtigsten und müsste am längsten dauern. Dabei reicht eine knappe Stunde pro Nacht.»

Messen, Optimieren und die Leistung steigern

Der Erfolg der Schlaftracker ist laut Neumann bezeichnend für die heutige Zeit, in der die Leute alles messen und optimieren wollen, sei es die Schrittzahl, die Ernährung, den weiblichen Zyklus und jetzt eben auch den Schlaf. Und selbst wenn die Schlaftracker für viele Nutzerinnen und Nutzer bloss eine Spielerei sein mögen, bestehe die Gefahr, dass sie unbewusst Druck und Stress auslösen.

Gerade Männer wollten mittels Überwachung «mehr aus dem Schlaf herausholen», um in Beruf, Freizeit, Sport und Familie leistungsfähiger sein zu können, beobachtet Acker. Gerade davon raten er und seine Berufskollegin Neumann aber zwingend ab.

Stattdessen empfehlen die beiden Schlafmediziner: die Schlaftracker nicht zu lange und nur für eine erste «Orientierung» oder «Bestandesaufnahme» zu nutzen – und sich nicht 100-prozentig auf die Daten verlassen. «Der gesunde Menschenverstand hilft hier schon weiter», formuliert es Jens Acker. Bei gutem Schlaf könnten die Ergebnisse durchaus ermutigend und beruhigend wirken – bei schlechtem Schlaf könnten sie Hinweise auf eine tatsächliche Schlafstörung liefern.

Im Falle einer Schlafstörung stossen die Schlaftracker schnell an ihre Grenzen, sind die beiden Mediziner überzeugt. Beispielsweise bei Schlafapnoe brauche es eine spezielle Therapie, zu der etwa eine Zahnspange und Abnehmen gehört. Ergänzend zu einer Therapie könnten die Schlaftracker-Daten inzwischen aber auch hilfreich sein. «Wir haben ja bloss Daten aus dem Schlaflabor», sagt Jens Acker. «Zur Überwachung einer Therapie können wir so weitere Daten zur Hilfe ziehen.»

Fünf Tipps für guten Schlaf Nicht zu viel Zeit im Bett verbringen Sieben bis acht Stunden Schlaf sind für die meisten Erwachsenen genug. Bleibt man länger als nötig im Bett, entstehen mehr Wachphasen und man schläft schlechter. Immer zur gleichen Zeit aufstehen Durch die Regelmässigkeit wird die innere Uhr reguliert, was zu besserem Schlaf führt. Die gängige Praxis, werktags zu wenig zu schlafen und am Wochenende auszuschlafen, ist also nicht förderlich. Power-Nap sollte maximal 20 Minuten dauern Wer tagsüber längere Nickerchen macht, senkt dadurch den Schlafdruck und riskiert, am Abend schlecht einschlafen oder in der Nacht schlecht durchschlafen zu können. Aufstehen statt stundenlang wach im Bett liegen Auf diese Weise wird der Körper konditioniert, im Bett ausschliesslich zu schlafen. Wer länger als eine halbe Stunde nicht in den Schlaf findet, sollte aufstehen und etwas Ruhiges machen, bis sie oder er wieder schläfrig wird. Das vermeidet, negative Gedanken über den Schlaf und das Bett zu entwickeln. Gebrauch von elektronischen Geräten reduzieren Eine Stunde vor dem Zubettgehen sollten Smartphone, Tablet und Co beiseitegelegt werden. Zusätzlich helfen Rituale oder Entspannungsübungen – und generell das Vermeiden von Stress, dem Schlafkiller Nummer eins.

