Rückgang bei Zusatzversicherungen: Weniger Einnahmen für Spitäler

Gesundheitskosten Der Rückgang bei den Zusatzversicherungen reisst ein Loch in die Spitalkasse Eine neue Umfrage bei Spitälern und Kliniken zeigt: Wie immer im Gesundheitswesen geht es letztlich vor allem ums Geld.

Wer bezahlt die Ärzte im Spital, wenn die Leute keine Zusatzversicherungen mehr lösen wollen? Keystone

Die Personen mit Zusatzversicherungen waren lange ein gutes Geschäft – und zwar für alle. Die Versicherungen machten schöne Gewinne, die Spitäler sicherten sich zusätzliche Einnahmen. Doch die sprudelnden Einnahmequellen drohen zu versiegen – aus mehreren Gründen: Da sind erstens die Behörden, allen voran der Preisüberwacher und die Finanzmarktaufsicht, welche den Spitälern und den Versicherern besser und vermehrt auf die Finger schauen. Zweitens dürften die ungebremst steigenden Prämien in der obligatorischen Grundversicherung das Budget für allfällige Zusatzversicherungen deutlich verknappt haben, drittens interessieren sich die Jüngeren deutlich weniger für Zusatzversicherungen.

Und viertens dürfte der Trend weg von der stationären hin zur ambulanten Behandlung den Nutzen von herkömmlichen Zusatzversicherungen schmälern. Wer braucht ein Einzelzimmer im Spital, wenn er ohnehin nach ein paar Stunden wieder draussen ist?

Zusatzversicherte sind wirtschaftlich wichtig für Spitäler

Das hat nun finanzielle Folgen – insbesondere für die Spitäler, wie eine neue «Blitzumfrage» aufzeigt, welche das Beratungsunternehmen Alerion diesen Frühling bei 33 Spitälern und Kliniken in der Deutschschweiz gemacht hat. Für 21 Prozent der befragten stationären Leistungserbringer spielen die zusatzversicherten Patientinnen und Patienten eine wichtige wirtschaftliche Rolle, für 60 Prozent eine «sehr wichtige» und für 15 Prozent sind sie gar «existenziell» – und dies, obwohl der Patientenanteil mit Zusatzversicherung bei der Mehrheit der Spitäler bei unter 20 Prozent liegt und noch weiter sinken dürfte.

In der Tat schätzen 48 Prozent die Nachfrage nach Zusatzversicherungen für den stationären Bereich als «stark sinkend» respektive «sinkend» ein. Nur gerade 15 Prozent gehen von einem Wachstum aus.

Ambulante Zusatzversicherungen lösen das Problem nicht

Positiv eingestellt sind die befragten Spitäler bei der Entwicklung der ambulanten Zusatzversicherungsprodukten: Drei Viertel gehen hier von einer «steigenden» respektive «stark steigenden» Nachfrage aus. Allerdings sieht nur eine knappe Mehrheit von 64 Prozent «in ambulanten Zusatzversicherungsmodellen das Potenzial, den erodierenden Zusatzversicherungsmarkt aufzufangen», wie es in der Umfrage heisst.

Preisüberwacher Stefan Meierhans. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Die Frage ist freilich, wie gerechtfertigt die Einnahmen aus Zusatzversicherungen sind. Preisüberwacher Stefan Meierhans jedenfalls moniert in seinem Jahresbericht, dass die in Rechnung gestellten Kosten teilweise stark erklärungsbedürftig seien, und er erkennt Indizien, dass die Tarife flächendeckend überhöht seien, was wiederum falsche Anreize setze. Zusatzversicherte Patientinnen und Patienten würden zusätzlich behandelt – auch ohne medizinische Notwendigkeiten.

Der Preisüberwacher dürfte sich in seinem Misstrauen durch einen Befund der Umfrage bestärkt fühlen. Denn 72 Prozent der befragten Spitäler gehen davon aus, dass die Prämien in der Grundversicherung steigen werden, falls es nicht gelingen sollte, die Attraktivität der Zusatzversicherungen wieder zu steigern.

Die Suche nach neuen Produkten

Das Fazit des Beratungsunternehmens Arelion: Den Krankenkassen und Leistungserbringern gehe «potenziell» ihre «Cashcow» verloren. Wollten sie nicht auf die Einnahmen verzichten, dann müssten sie neue Produkte anbieten. Doch ganz so einfach dürfte das nicht werden. Denn die neue, auch behördlich diktierte Herausforderung bei den Zusatzversicherungen heisst «Differenzierung», oder anders gesagt: Damit eine Kasse in Zukunft überhaupt Prämien für Zusatzleistungen erheben darf, muss sie auch tatsächlich zusätzliche Leistungen abdecken und folglich muss das Spital auch tatsächlich Zusatzleistungen erbringen.

Deshalb sind 87 Prozent der befragten Spitäler überzeugt, dass neue Zusatzversicherungsprodukte nur gemeinsam entwickelt werden könnten – also als Kooperation zwischen Leistungserbringern und Krankenkassen. Die Realität freilich sieht anders aus: Weniger als ein Drittel gibt an, «stark» oder «sehr stark» involviert zu sein, bei der Ausarbeitung neuer Versicherungsprodukte.

Diese Differenzierung werde künftig primär im nicht genauer definierten medizinischen und pflegerischen Bereich erfolgen, das jedenfalls vermuten 78 Prozent der befragten Spitäler. Gleichzeitig sind 71 Prozent überzeugt, dass die Hotellerie-Zusatzversicherungen bestehen bleiben.