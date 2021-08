Novartis Pharma Schweiz beschäftigt in Rotkreuz rund 270 Personen, die sich vorwiegend um die Vermarktung der Medikamente in der Schweiz kümmern. Hinzu kommen rund 140 Personen, die beim Generikahersteller Sandoz in Rotkreuz arbeiten. Sandoz gehört auch zum Novartis-Konzern, ist aber eine separate Einheit. Vor rund zwei Jahren wurden einige Führungsposten neu besetzt. Seitdem leitet Silvia Schweickart (42) als Vorsitzende der Geschäftsleitung von Novartis Pharma Schweiz das Pharma-Business. Sie ist gleichzeitig die Standortverantwortliche. Vincent Gruntz (40) ist General Manager Oncology und damit für das Schweizer Geschäft mit Krebsmedikamenten verantwortlich. Beide haben eine betriebswirtschaftliche Ausbildung absolviert.

Schweickart und Gruntz haben damit kurz vor der Pandemie ihre neuen Funktionen übernommen. Bei Novartis in Rotkreuz gab es zwar schon vor der Coronakrise Homeoffice, allerdings auf einem tiefen Niveau. Derzeit arbeiten fast alle im Homeoffice, weil seit den Unwettern im Juli die Lüftungsanlagen defekt sind. Bis Ende Monat sollte das Arbeiten am Schweizer Hauptsitz wieder ohne Einschränkungen möglich sein. «Wir werden Homeoffice aber sicher beibehalten. Wichtig wird in Zukunft der Mix sein zwischen Präsenz und Homeoffice», sagt Schweickart. Eine Umfrage habe ergeben, dass sich die Mitarbeitenden zwei bis drei Tage Homeoffice pro Woche wünschen. «Eigenverantwortung passt zu unserer Innovationskultur, darum werden wir die neue Arbeitsweise unterstützen», so Schweickart.

Am Standort in Rotkreuz hat Novartis zwar keine konkreten Ausbaupläne, Schweickart geht aber von einem anhaltenden Umsatzwachstum in den nächsten Jahren aus und damit verbunden auch mit Neueinstellungen. Benefits wie der von Novartis vor zwei Jahren eingeführte Vaterschaftsurlaub würden sich positiv auf den Rekrutierungsprozess auswirken, sagt sie. Es sei aber trotzdem schwer, genügend einheimische Fachkräfte zu finden, denn die Konkurrenz – auch in unmittelbarer Nachbarschaft in Rotkreuz – sei gross. Verkehrstechnisch sei der Standort gut gelegen, doch höre man aus der Belegschaft immer wieder den Wunsch nach mehr Zügen ab dem Bahnhof Rotkreuz. Ein Problem sei zudem der Mangel an Wohnungen in der Region, was vor allem die Anstellung von ausländischen Fachkräften erschwere. (mim)