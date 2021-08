Zuger Start-up Sedimentum nimmt 2,1 Millionen Franken ein

Gesundheitsvorsorge Intelligente Sturzerkennung: Zuger Start-up Sedimentum nimmt 2,1 Millionen Franken von Investoren ein Mit dem frischen Geld sollen die Produktionskapazitäten gesteigert und die Aktivitäten im deutschsprachigen Markt ausgebaut werden. 10.08.2021, 08.30 Uhr

Sedimentum-Gründer (von links): Roman Böhni, Sandro Cilurzo, Eugenie Nicoud und Immanuel Zerbini. Bild: PD

Jährlich stürzen weltweit über 16,4 Millionen Personen in Wohneinrichtungen und brauchen anschliessend eine medizinische Versorgung. 82 Prozent der Stürze von älteren Menschen ereignen sich, wenn diese alleine sind. Das Start-up Sedimentum aus Cham will etwas dagegen unternehmen und hat ein Gerät zur Sturz- und Notfallerkennung entwickelt, ähnlich eines Rauchmelders, nur, dass die Sensoren keine Rauchentwicklung erkennen, sondern Stürze und Notfälle, und zwar kontaktlos.

Das kommt gut an: Mitgründer Sandro Cilurzo wurde letztes Jahr beispielsweise auf die «30 unter 30»-Liste des «Forbes»-Magazins gewählt und das Start-up konnte auch beim Zuger Jungunternehmerpreis abräumen. Nun vermeldet Sedimentum zudem den Abschluss einer Finanzierungsrunde in Höhe von 2,1 Millionen Franken.

Zehn Vollzeitstellen geschaffen

Zu den Investoren gehören der Verein Innovationsfonds der Alternativen Bank Schweiz, die Fondation Antoine Blättler, nationale und internationale Business Angels, eine Beteiligungsgesellschaft und ein Family-Office. Mit dem frischen Kapital will Sedimentum gemäss einer Medienmitteilung die Expansion in die deutschsprachige Region beschleunigen, den Vertrieb ausbauen und die Produktionskapazitäten steigern.

Das Start-up ist in den vergangenen Monaten stark gewachsen. «Sedimentum hat über zehn Vollzeitstellen geschaffen, bezog neue Büroräumlichkeiten, setzte die industrielle Fertigung um und führt diverse Pilotprojekte durch», heisst es in der Mitteilung. Kürzlich gaben die Jungunternehmer zudem die Partnerschaft mit Bonacasa, einem grossen Anbieter für Smart Living in den Bereichen barrierefreies Wohnen und Service-Wohnungen, bekannt. (cg)