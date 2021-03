Getränke «Aus Umweltsicht ist das bedauerlich»: Beim PET-Recycling gibt es Luft nach oben Sowohl internationale Getränkehersteller als auch lokale Anbieter wie Ramseier und Knutwiler setzen immer mehr rezykliertes PET ein. Bei der PET-Sammlung auf Seiten der Konsumenten gibt es aber noch Verbesserungspotenzial. Maurizio Minetti 26.03.2021, 05.00 Uhr

So wird es gemacht: PET-Flaschen gehören in die Separatsammlung.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 25. März 2021)

Fast 45'000 Tonnen PET werden in der Schweiz pro Jahr verbraucht; über 81 Prozent davon werden wieder rezykliert. Recycling von PET-Flaschen ist ökologisch sinnvoll, besteht neues PET – ausgeschrieben Polyethylenterephthalat – doch hauptsächlich aus Erdöl. Laut einer Studie im Auftrag des Vereins PET-Recycling Schweiz sinkt die Umweltbelastung um die Hälfte, wenn bei der Flaschenherstellung rezykliertes PET an Stelle von neuem PET verwendet wird.

Dank der relativ hohen Verwertungsquote besteht heute eine im Schweizer Handel neu gekaufte PET-Flasche durchschnittlich zur Hälfte aus rezykliertem PET, auch rPET genannt. Der Anteil wächst rasant: Vor zwei Jahren waren es erst 30 Prozent. Das Ziel von PET-Recycling Schweiz ist, den durchschnittlichen rPET-Anteil bis 2030 auf 60 bis 70 Prozent zu erhöhen. Zum Vergleich: Die EU hat für ihre Mitgliederländer einen Zielwert von 25 Prozent bis 2025 und von 30 Prozent bis 2030 vorgegeben. Die Schweiz erfüllt die EU-Zielwerte für das Jahr 2030 also bereits heute.

Valser als Pionier

Nichtsdestotrotz gibt die Getränkeindustrie Gas, um den Recyclinganteil noch weiter zu erhöhen. Vor wenigen Tagen hat PepsiCo angekündigt, dass im Laufe des Jahres sämtliche Flaschen für kohlensäurehaltige Getränke des Konzerns im deutschsprachigen Raum zu 100 Prozent aus rPET bestehen werden. Mit der Eisteemarke Lipton hat PepsiCo dieses Ziel bereits jetzt erreicht.

Die ersten Flaschen aus 100 Prozent rPET kamen hierzulande im Herbst 2019 auf den Markt. Pionier war damals die Marke Valser, die zu Coca-Cola Schweiz gehört. Der Pepsi-Konkurrent will dieses Jahr seinen Rezyklat-Anteil im gesamten Schweizer Sortiment von 57 auf 63 Prozent erhöhen.

Letztes Jahr stellte zum Beispiel auch Coop beim Mineralwasser der Eigenmarke Swiss Alpina komplett auf Recycling-PET um, auch die Aproz- und Aquella-Flaschen der Migros bestehen seit Ende 2020 aus 100-prozentigem rPET.

Das Gleiche lässt sich von den Danone-Marken Evian und Volvic sagen. Die PET-Flaschen der Nestlé-Marke Henniez bestehen seit Anfang 2020 zu 75 Prozent aus in der Schweiz rezykliertem PET, die am meisten verkauften Halbliterflaschen enthalten 100 Prozent Schweizer rPET.

Ramseier und Knutwiler bekommen weniger

Um möglichst hohe rPET-Anteile zu erreichen, kaufen viele ausländische Konzerne rPET aus dem Ausland dazu. Im Vergleich zu den Multis haben Zentralschweizer Getränkehersteller tiefere rPET-Anteile, was damit zu tun hat, dass sie fast ausschliesslich auf Schweizer rPET setzen. Die Zuteilung von Schweizer rPET erfolgt durch PET-Recycling Schweiz. Der Verein berücksichtigt dabei den Jahresabsatz der Produzenten. Anders gesagt: Wer mehr Ware verkauft, bekommt auch mehr rPET.

Bei Ramseier in Sursee, dem grössten Mostobstverarbeiter der Schweiz, bestehen die Flaschen heute zu 45 Prozent aus rPET, für das laufende Jahr habe man das Ziel von 50 Prozent gesetzt, heisst es auf Anfrage. Die Mineralquelle Bad Knutwil AG setzt aktuell bei allen Flaschengrössen 30 Prozent Schweizer rPET ein. «Unser Ziel ist, den Anteil kontinuierlich zu erhöhen. Dies wäre heute bereits möglich, wenn wir uns zum Beispiel auf zwei Flaschengrössen beschränken würden», erklärt CEO Stefan Suter.

Lob für Pilotprojekt auf der Ufschötti

Alle Getränkehersteller wollen also möglichst viel rezykliertes Material für ihre Flaschen verwenden. Dabei ist die Industrie aber auf Nachschub angewiesen. «rPET lässt sich nur dann herstellen, wenn auch genügend Flaschen retourniert werden», sagt ein Sprecher von Coca-Cola Schweiz. Im Schnitt bringt hierzulande jede Person pro Jahr fast fünf Kilogramm PET in eine der landesweit 56'000 Sammelstellen.

Die Verwertungsquote scheint mit 81 Prozent zwar hoch, doch verglichen mit Glas und Aluminiumdosen ist sie es nicht (siehe Grafik). «Glas und Aluminium haben eine längere Recyclingtradition, PET kam erst später dazu», erklärt Jean-Claude Würmli, Geschäftsführer von PET-Recycling Schweiz. Der Verein eröffnet jedes Jahr neue Sammelstellen, doch kämpft er auch mit Schwierigkeiten. Er Kritisiert:

«Leider landen vermehrt PET-Getränkeflaschen in der gemischten Kunststoffsammlung. Einige Gemeinden und Anbieter kommunizieren zu wenig, dass PET-Getränkeflaschen nicht in diese Sammlungen gehören.»

Das Problem: PET-Flaschen aus gemischten Sammlungen dürfen gemäss Vorgabe des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit nicht für das Recycling im geschlossenen Kreislauf verwendet werden, um daraus neue Flaschen herzustellen. PET-Flaschen, die in der allgemeinen Kunststoffsammlung landen, können nur für das sogenannte Downcycling verwendet werden, also etwa zur Herstellung von Textilien oder Folien. Würmli sagt:

«Aus Umweltsicht ist das bedauerlich, denn das Recycling im geschlossenen Kreislauf schafft mit Abstand den grössten Umweltnutzen.»

Deshalb sei es wichtig, dass PET-Getränkeflaschen separat gesammelt werden. «Das grösste Sammelpotenzial liegt beim Unterwegskonsum. Es braucht mehr PET-Sammelstellen im öffentlichen Raum, damit die Personen, die unterwegs ein Getränk aus einer PET-Flasche konsumieren, auch die Möglichkeit haben, diese korrekt zu entsorgen», fordert Würmli. Separatsammlungen im öffentlichen Raum seien deshalb enorm wichtig.

Würmli verweist auf die Stadt Luzern, die im Sommer 2020 auf der Ufschötti ein Pilotprojekt mit Recyclingstationen durchgeführt hat. «Solche Sammelstellen im öffentlichen Raum tragen dazu bei, dass mehr PET-Getränkeflaschen gesammelt und zu rPET verarbeitet werden. Luzern reiht sich damit in die Liste der Städte ein, die sich in vorbildlicher Art und Weise für eine Kreislaufwirtschaft einsetzen», so Würmli. Eine Investition allein in Abfallkübel ohne Möglichkeit zur Separatsammlung führe hingegen dazu, dass wertvoller Rohstoff in Kehrichtverbrennungsanlagen verbrannt und damit vernichtet werde.