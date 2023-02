Energy Drinks aus Ungarn: Darum wechselte Migros Produzenten

Getränke Muntermacher aus Ungarn: Darum werden die Migros-Energydrinks jetzt über tausend Kilometer transportiert Die Migros lässt eines ihrer beliebtesten Produkte, den Energydrink, neu in Ungarn statt Österreich produzieren. Kritik an den langen Transportwegen lässt sie nicht gelten. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 07.02.2023, 05.00 Uhr

Eines der beliebtesten Migros-Produkte: Der Migros-Budget-Energydrink. Alessandro Della Bella / KEYSTONE

Sie sind wegen ihres süsslichen Geruchs bei vielen verhasst – und doch wird kaum ein anderes Produkt im Schweizer Detailhandel so oft verkauft wie die Energydrinks. Es gibt sie in zuckerhaltigen oder zuckerfreien Varianten. Als Alternative zu den Getränken der Marke Red Bull führen sowohl Migros, Coop als auch Denner und Valora günstigere Eigenmarken. Während eine Red-Bull-Dose bei der Migros 1.50 Franken kostet, ist die Eigenmarke für 50 Rappen zu haben.

Letztes Jahr lancierte die Migros ihre Energydrinks mit einer grossen Marketingkampagne auf sozialen Medien wie Tiktok neu. «Hol ihn dir, solange du noch kannst!», hiess es etwa in Videos: «Den Energydrink wird es bald nicht mehr so geben.» Diese Sprüche entpuppten sich später lediglich als Ankündigung für ein neues Layout und sollten wohl den Abverkauf der alten Dosen ankurbeln. Was die Migros allerdings nicht erwähnte: Mit der neuen Erscheinung wechselte auch der Hersteller.

Während die Aluminiumdosen zuvor jahrelang in Österreich abgefüllt wurden, kommen sie jetzt aus Ungarn – und legen damit bis in die Filiale in der Schweiz je nach Standort bis zu deutlich über 1’000 Kilometer zurück. Die Migros bestätigt den neuen Produktionsort auf Anfrage, will aber den neuen Partner nicht nennen.

Keine Schweizer Produktion möglich

Um die Verfügbarkeit der Produkte und Rohstoffe wie Aluminiumdosen sicherzustellen, habe die Migros letztes Jahr mit der Abfüllung von Österreich nach Ungarn gewechselt. Tatsächlich war Aluminium letztes Jahr gefragt: Wegen des Krieges in der Ukraine und des darauffolgenden Anstiegs der Strompreise sank die Produktion von Aluminium in Europa im letzten Jahr um etwa 15 Prozent. Die Lagerbestände sanken, der Preis erklomm vorübergehend neue Höhen.

Ein Problem sieht die Migros in den längeren Transportwegen nicht: «Der Transport ist völlig unerheblich, weil er mit der Bahn erfolgt», sagt Migros-Sprecher Marcel Schlatter. Da hingegen die Dosen neu direkt vom Lieferanten produziert würden, sei der Drink sogar «noch nachhaltiger».

Während Red Bull schätzungsweise fast die Hälfte seiner zuletzt fast 12 Milliarden jährlich produzierten Dosen in der Schweiz abfüllen lässt, nämlich im Schweizer Werk der österreichischen Firma Rauch in Widnau SG, und so zu einem der grössten Abnehmer von hiesigen Zuckerrüben geworden ist, ist eine Produktion in der Schweiz für die Migros kein Thema. «Es gibt in der Schweiz keinen Lieferanten, der die von uns benötigten Kapazitäten und Anforderungen sicherstellen kann», sagt Schlatter.

