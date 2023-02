Bier: Feldschlösschen meldet höheren Bierkonsum

Getränke Und das Bier fliesst wieder: Erstmals seit drei Jahren steigt der Konsum – Feldschlösschen meldet Wachstum Die Rheinfelder Brauerei konnte ihren Umsatz mit Bier und Getränken 2022 trotz anfänglicher Coronaeinschränkungen erhöhen. Das Geschäft mit der Gastronomie verläuft aber noch immer harzig. Gabriela Jordan Jetzt kommentieren 07.02.2023, 12.00 Uhr

Vor allem alkoholfreie Biere und Craftbiere erfreuen sich bei Feldschlösschen zunehmender Beliebtheit. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Die harten Coronajahre scheinen im Bier- und Getränkemarkt überstanden zu sein: Musste die Rheinfelder Brauerei Feldschlösschen, Tochter der dänischen Carlsberg-Gruppe, für das Geschäftsjahr 2021 noch ein Umsatzminus gegenüber 2019 von 19 Prozent melden, konnte sie 2022 nun wieder das Niveau von vor der Coronakrise erreichen.

Wie die nach eigenen Angaben grösste Brauerei und Getränkehändlerin der Schweiz mitteilt, konnte sie ihren Umsatz 2022 gegenüber dem Vorjahr um 24 Prozent erhöhen. Beim verkauften Volumen beträgt das Plus 19 Prozent. Feldschlösschen konnte vor allem mit seinen teureren Craft- und Spezialbieren zulegen (plus 19 Prozent). Auch der Absatz mit alkoholfreien Bieren wuchs stark (plus 17 Prozent). In absoluten Zahlen gibt Feldschlösschen den Umsatz nicht bekannt.

Beim Biervolumen erzielte das Unternehmen 2022 insgesamt ein Plus von 9 Prozent – und damit ein höheres Wachstum als der Schweizer Gesamtmarkt, der um 7 Prozent zulegte. Der Gesamtmarkt verzeichnete 2022 erstmals seit drei Jahren wieder einen Zuwachs.

Sorgenkind bleibt die Gastronomie

Mit Verweis auf die Corona-Einschränkungen zu Beginn des Jahres 2022 sowie auf die gestiegenen Kosten und Lieferengpässe zeigt sich CEO Thomas Amstutz mit dem Geschäftsverlauf zufrieden. «Wir sind gut durch die schwierigen Zeiten gekommen und als Unternehmen gut für die Zukunft aufgestellt.» Ihm zufolge konnte Feldschlösschen seinen Marktanteil halten und im Detailhandel sogar leicht ausbauen.

Sorgenkind bleibt derweil die Gastronomie. Verglichen mit 2019 wurde in Restaurants und Bars 2022 noch immer 6 Prozent weniger konsumiert. Da die Gastronomie für Feldschlösschen ein sehr wichtiger Verkaufskanal ist – laut Amstutz machte sie 2021 rund 55 Prozent des Umsatzes aus – hat sich das Unternehmen seither um neue Geschäftsfelder bemüht.

Um die «erheblichen Einbussen in der Gastronomie» zu kompensieren, versucht Feldschlösschen Marktanteile im Bereich Softdrinks zu gewinnen und produziert seit den Covid-Jahren am Standort Rhäzüns im Lizenzverfahren die Getränke Pepsi und 7Up. Ausserdem sei das Angebot im Bereich Spirituosen und Wein ausgeweitet worden.

Der Bier- und Getränkehersteller Feldschlösschen hat seinen Sitz in Rheinfelden AG.

