BAV-Direktor fordert rasche Kartenzahlungen im ÖV

Peter Füglistaler Neu mit Bankkarte in Bus und Zug bezahlen: Verkehrschef des Bundes fordert schnelle Lösung Die Branche diskutiert, ob die Kundschaft bald flächendeckend mit der Bankkarte in Bus oder Zug ein Ticket kaufen kann. Auch der Chef des Bundesamts für Verkehr lobt die Offensive – übt aber auch Kritik. Pascal Michel Jetzt kommentieren 24.02.2023, 16.45 Uhr

«Im öffentlichen Verkehr ist vieles immer etwas spezieller und langsamer»: Peter Füglistaler über Innovationen beim Ticketkauf. Sandra Ardizzone / AGR

Eigentlich möchten die Schweizer Verkehrsunternehmen nicht mehr in teure Ticketautomaten investieren. Nun zeichnet sich auf der Reise zum vollständig digitalisierten Billett ein Zwischenstopp ab. In den Fokus rückt ein System, das in Graubünden Fahrt aufgenommen hat. Dort können Passagiere mit dem Swisspass, einer Debit- oder Kreditkarte ihr Ticket direkt an Lesegeräten im Bus oder am Perron kaufen. Die Branche erarbeitet derzeit eine Auslegeordnung, die klären soll, ob das Modell breiter ausgerollt werden könnte, wie CH Media berichtete.

Dafür gibt es Lob von Peter Füglistaler, dem Direktor des Bundesamts für Verkehr (BAV). Gleichzeitig tadelt er die Branche aber auch für ihr Schneckentempo. «Gewähren wir diese Einfachheit doch auch den vielen Touristinnen und Touristen in der Schweiz – möglichst schnell!», schreibt er auf der Plattform Linkedin.

Auf Nachfrage hält sein Amt fest, man begrüsse jegliche Massnahmen, die zu einem attraktiveren öffentlichen Verkehr beitrügen. «In dieser Hinsicht ist es wichtig, dass die Reisenden – Pendler sowie Touristen – die verschiedenen Verkehrsmittel einfach und bequem nutzen können.» Um dieses Ziel zu erreichen, solle es insbesondere möglich sein, ein Billett mit dem Smartphone oder ohne Bargeld mit der Karte zu kaufen. «Solche Lösungen stehen im Einklang mit der technischen und gesellschaftlichen Entwicklung. Mit der Coronapandemie hat zudem die Akzeptanz der Bevölkerung gegenüber bargeldlosem Zahlen zugenommen.» Deshalb seien sie aus Sicht des Direktors «zumutbar und sogar wünschenswert».

Bund kann bei Zahlungsmodellen nicht mitreden

Ein Lesegerät in einem Bündner Bus. Service und Bus AG

Mehr aufs Tempo drücken kann aber auch Füglistaler nicht. Die konkrete Umsetzung liegt in der Zuständigkeit der Branche. «Es gibt in der Schweiz keine gesetzlichen Vorschriften, die das Billettsortiment, die Zahlungsarten oder die Vertriebskanäle regeln», schreibt das BAV. Diese Frage falle in die Verantwortung der Branche, die auf Basis der Bedürfnisse und Gewohnheiten der Nutzerinnen und Nutzer sowie technischer oder finanzieller Einschränkungen entschieden.

Im Kanton Graubünden, wo die Lösung in Davos, im Bündner Rheintal und zwischen Landquart und Rhäzüns im Einsatz ist, zieht man eine positive Bilanz. Bereits 95 Prozent der Kundinnen und Kunden bezahlten bargeldlos. Am beliebtesten sei dabei die Bankkarte, sagt Thierry Müller, Leiter des öffentlichen Verkehrs im Kanton.

In einem Jahr sollen die Automaten im ganzen Bündner Bus- und Bahnnetz verfügbar sein. Zudem ist eine sogenannte «Tap-in, tap-out»-Funktion geplant. «Das heisst, der Kunde hält seine Karte beim Ein- und Aussteigen an das Gerät. Im Hintergrund wird dann für den Kunden der günstigste Fahrpreis berechnet», erklärt Müller. Das Bündner System akzeptiert zwar noch Bargeld, aber nur noch eingeschränkt: Wer sein Billett bar bezahlen will, kann sich beim Buspersonal ein Prepaid-Kartonbillett im Wert von 10 oder 20 Franken mit QR-Code kaufen und dieses am Automaten einlösen.